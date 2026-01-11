Vereséggel debütált az El-csoportkörben az Esztergom

Varga Emília szerezte a királyvárosiak első találatát a csoportkörben, és jól is tartották magukat a vendégek, 11–10-zel zárult az első tizenöt perc. A kapusok keveset találkoztak a labdával, az esztergomi hálóőrök első hárítására a 22. percig kellett várni, a szünetben egy találat volt a különbség a házigazda javára.

Az utolsó negyedórán belül kétgólos előnyre tett szert a Nyköbing (25-23), amely a mieink technikai hibáit kihasználva, gyors gólokat szerezve a záró tíz percben már három találattal is vezetett (30-27). Innen már nem volt visszaút az Esztergom számára, a dán együttes a találkozón látottakhoz képest végül sima győzelmet aratott.

Varga hét találattal lett az esztergomiak legeredményesebbje, Herczeg Lili öt lövést hárított, Bukovszky Annának egy-egy védése és gólja volt. Mindkét félidőt 17-16-ra nyerte a házigazda.

A csoportban a német HSG Blomberg-Lippe és a francia Chambray Touraine szerepel még.

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

NYKÖBING FALSTER HB (dán)–MOL ESZTERGOM 34–32 (17–16)

Nyköbing, 1568 néző. V: Cernavskis, Bogdanovs (lettek).

NYKÖBING: Greve – MAGNUSSEN 8, Bang 3, E. Jörgensen 1, N. ANDERSEN 5, M. OBAIDLI 5, LERBY 8 (4). Csere: BOSSEN (kapus), K. Kristiansen 3, Jakobsen 1, Svele. Edző: Niels Agesen

ESZTERGOM: Bukovszky 1 – KOVÁCS ANETT 5, Ballai B. 2, Horváth F. 3, KISFALUDY 4, Faragó Lea 3, Schatzl Natalie 3. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 7 (3), Majoros K., Szucsánszki 3, Szmolek, Jacques, Ballai B. 1. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–5. 13. p.: 11–9. 17. p.: 11–11. 22. p.: 13–13. 25. p.: 14–15. 36. p.: 19–20. 44. p.: 23–22. 50. p.: 27–26. 53. p.: 31–28. 57. p.: 34–29. Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Ilyen védekezéssel komoly csapatot nem lehet legyőzni, ez a lényeg. Az az együttes nyert, amelyik a végjátékban valamivel jobban teljesített hátul. Fegyelmezetlenül reagáltunk az ellenfél hét a hat elleni felállására, elvi hibákat követtünk el. Támadójátékban nagyon szép megmozdulásaink voltak. Tudtuk, hogy a Nyköbing az esélyesebb, de nem lett volna lehetetlen itt nyerni, sok energiát tettünk bele, de nem éltünk a lehetőséggel, nagyon szomorú vagyok. Szem előtt kell tartani persze az alapcélt is, azt, hogy elsőbálozók vagyunk, még tanulni jöttünk.

A többi mérkőzésen

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német) 36–34 (16–15)

HSG Blomberg-Lippe (német)–Chambray Touraine Hb (francia) 25–26