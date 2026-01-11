Nemzeti Sportrádió

Szerhij Bubka: Teljesnek kell lenned a győzelemhez

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.01.11. 22:21
Fotó: Szabó Miklós
Nemzeti Sport Gála Nemzeti Sport Gála 2025 Szerhij Bubka
A Nemzeti Sport Gála fényét minden évben rangos hazai és külföldi díszvendégek is emelik. Az idei meghívottak között van az olimpiai bajnok Szerhij Bubka is. A rúdugrást forradalmasító ukrán atléta az NSO TV kamerája előtt árulta el sikereinek titkát.

Mint beszámoltunk róla, Szerhij Bubka már meg is érkezett Budapestre. A világ atlétikájának egyik legnagyobb alakját Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, lapunk főszerkesztője, valamint Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ és az AIPS alelnöke, lapunk főmunkatársa fogadta.

Bubkával hosszabb interjút olvashatnak a Nemzeti Sport hétfői számában. 

 

