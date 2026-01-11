Szerhij Bubka: Teljesnek kell lenned a győzelemhez

A Nemzeti Sport Gála fényét minden évben rangos hazai és külföldi díszvendégek is emelik. Az idei meghívottak között van az olimpiai bajnok Szerhij Bubka is. A rúdugrást forradalmasító ukrán atléta az NSO TV kamerája előtt árulta el sikereinek titkát.

Mint beszámoltunk róla, Szerhij Bubka már meg is érkezett Budapestre. A világ atlétikájának egyik legnagyobb alakját Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, lapunk főszerkesztője, valamint Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ és az AIPS alelnöke, lapunk főmunkatársa fogadta. Bubkával hosszabb interjút olvashatnak a Nemzeti Sport hétfői számában.