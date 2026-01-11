Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: az IIHF elnöke elégedett az új hokis csarnokkal

2026.01.11. 21:13
Olasz Kupa-meccsekkel tesztelték az új jégkorongcsarnokot (Fotó: Getty Images)
Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) elnöke elégedett a februári milánói olimpiára épített és a pénteken átadott új hokis csarnokkal.

A Szent Júlia Csarnokban a hétvégén rendezték meg az olasz bajnokság négyes döntőjét és az Olasz Kupát, melyek során elsősorban a jég minőségét tesztelték. Luc Tardif, a a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) elnöke az eseménnyel kapcsolatban elmondta: az új aréna jól vizsgázott.

„Tudjuk, milyen nehéz a játéknapok harmadik mérkőzésének harmadik harmadában jó minőségű jeget biztosítani. A teszt fantasztikusan sikerült, a korong csúszott és nem billegett” – mondta a helyszíni látogatásakor az IIHF elnöke, hozzátéve: nincs ok arra, hogy az NHL-sztárok ne jöjjenek el a játékokra.

„Biztosak akarunk lenni a jég minőségében, a játékosok biztonságában, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek. Most már azt mondhatom, hogy készen állunk a versenyre” – fogalmazott Tardif.

A Szent Júlia Csarnoknak már közel egy éve állnia kellene, de még a múlt hónapban rendezett junior (U20) divízió I/B-tornát sem ott, hanem a másik ötkarikás hokis helyszínen, a Fiera Arénában tartották. A mostani tesztelés fő kérdése az volt, hogy miként vizsgázik az eddig még nem kipróbált hűtőrendszer, azaz a jég bírja-e a napi három mérkőzéssel járó terhelést. A pálya méretével is problémák adódtak, ugyanis hiába ígérték, hogy az NHL-es szabvány alapján készül el a játéktér, egy méterrel eltértek a megfelelő mérettől.

Az NHL-sztárok 2014-ben szerepeltek legutóbb olimpián, a 2018-as és a 2022-es tornáról távol maradtak.

 

