Milánó-Cortina 2026: elhunyt egy biztonsági őr a nagy hidegben

Matteo Salvini infrastrukturális miniszter teljes körű kivizsgálást követelt az 55 éves munkás halálának körülményeivel kapcsolatban.

Az olasz média arról számolt be, hogy a haláleset csütörtökön történt, miközben a munkás szolgálatban volt az ötkarikás curlingviadalnak otthont adó cortinai jégcsarnoknál zajló építkezésen. A tragédia éjszakáján a hőmérséklet mínusz 12 fok volt.

Cortina város tisztviselői „mély szomorúságuknak és felháborodásuknak” adtak hangot a haláleset miatt.