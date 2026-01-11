Milánó-Cortina 2026: elhunyt egy biztonsági őr a nagy hidegben
A nagy hidegben elhunyt egy építkezésen, éjszakai műszakban dolgozó biztonsági őr a februári téli olimpia cortinai helyszínén.
Matteo Salvini infrastrukturális miniszter teljes körű kivizsgálást követelt az 55 éves munkás halálának körülményeivel kapcsolatban.
Az olasz média arról számolt be, hogy a haláleset csütörtökön történt, miközben a munkás szolgálatban volt az ötkarikás curlingviadalnak otthont adó cortinai jégcsarnoknál zajló építkezésen. A tragédia éjszakáján a hőmérséklet mínusz 12 fok volt.
Cortina város tisztviselői „mély szomorúságuknak és felháborodásuknak” adtak hangot a haláleset miatt.
