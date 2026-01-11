Nemzeti Sportrádió

Milánó-Cortina 2026: elhunyt egy biztonsági őr a nagy hidegben

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.11. 21:08
null
Illusztráció: Getty Images
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 gyász
A nagy hidegben elhunyt egy építkezésen, éjszakai műszakban dolgozó biztonsági őr a februári téli olimpia cortinai helyszínén.

Matteo Salvini infrastrukturális miniszter teljes körű kivizsgálást követelt az 55 éves munkás halálának körülményeivel kapcsolatban.

Az olasz média arról számolt be, hogy a haláleset csütörtökön történt, miközben a munkás szolgálatban volt az ötkarikás curlingviadalnak otthont adó cortinai jégcsarnoknál zajló építkezésen. A tragédia éjszakáján a hőmérséklet mínusz 12 fok volt.

Cortina város tisztviselői „mély szomorúságuknak és felháborodásuknak” adtak hangot a haláleset miatt.

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 gyász
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: az IIHF elnöke elégedett az új hokis csarnokkal

Téli sportok
1 órája

Milánó 2026: hivatalosan megnyitották a jégkorongcsarnokot

Téli sportok
Tegnap, 11:28

Milánó-Cortina 2026: a hideg időjárás „rendbe tette” a havat

Téli sportok
2026.01.09. 16:14

Alpesi sí: Marcel Hirscher nem indul a téli olimpián

Téli sportok
2026.01.09. 14:26

A termálvíz fejedelme – Malonyai Péter publicisztikája

Vízilabda
2026.01.08. 15:01

Agyrázkódása miatt lemarad a téli olimpiáról a háromszoros világbajnok szabadstílusú síző

Téli sportok
2026.01.08. 12:36

Gyász: elhunyt Kemény Ferenc

Vízilabda
2026.01.08. 10:31

Elhunyt Glenn Hall, az NHL kapuslegendája

Amerikai sportok
2026.01.08. 08:48
Ezek is érdekelhetik