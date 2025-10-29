Nem volt könnyű dolga a Vasasnak, de kiejtette alacsonyabb osztályú ellenfelét a kupában

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) 3–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1470 néző. Vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Rózsa Dávid)

VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Sztojka, Iyinbor, Ódor (Doktorics, 70.) – Urblík J. (Ottucsák, a szünetben), Rab (Hidi M. S., 56.) – Radó, Zimonyi (Hej, 70.), Horváth R. – Pethő B. (Jován V., 79.). Vezetőedző: Erős Gábor

MEZŐÖRS: Sánta A. – Deákovits, Wágenhoffer, Vári, Pankotai, Böröczky (Kerékgyártó Á., 80.) – Nagy P. (Böcskey, 80.), Végh T., Kerékgyártó D. (Szabó L., 67.), Tóth L. (Nagy K., 67.) – Vörös T. (Szántó M., 80.). Vezetőedző: Germán Ferenc

Gólszerző: Wágenhoffer (öngól, 1–0) a 27., Pethő B. (2–0) a 72., Horváth R. (3–0) a 90+1. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű játszani a Mezőörs ellen, számítottunk a zárt védekezésre, az elején kicsit lassan és pontatlanul futballoztunk, ám a vezető gól után már sikerült az, amit elterveztünk. Külön öröm számunkra, hogy több akadémistát is pályára küldhettem.

Germán Ferenc: – Tulajdonképpen öt–három–kettes felállást terveztünk a Vasas ellen, ám betegség és sérülés miatt változtatni kellett, ezért lett öt–négy–egyes hadrend. Nos, a taktika védekezési részét megoldottuk, sajnos a támadásainkból már hiányzott az extra. Ennek ellenére nincs szégyenkeznivalónk, a játékosaink is nagy megtiszteltetésnek érezték, hogy ilyen környezetben, ilyen pályán, ilyen nagy múltú csapat ellen futballozhattak.

Gyászszünettel kezdődött a Vasas Mezőörs KSE elleni mérkőzése: a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt ifjabb Süllős Gyulára, az ökölvívó-szakosztály elnökére és családtagjaira emlékeztek a labdarúgók, edzők, nézők. A két együttes nem először találkozott a kupában, a két évvel ezelőtti kiírásban a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályban szereplő csapat szoros meccsen, tizenegyespárbajban maradt alul. A házigazdák mindent elkövettek, hogy a mezőörsiek jól érezzék magukat, az utánpótlásában futballozó fiataloknak stadiontúrát szerveztek, közös edzésen és vacsorán is részt vehettek a gyerekek, s ők kísérhették ki a kezdéshez a Vasas játékosait. Erős Gábor, a hazaiak vezetőedzője Radó Andrással, Urblík Józseffel vagy Pávkovics Bencével is megerősítette a kezdőcsapatot. S nyomott is a házigazda, ám a vendégek stabilan védekeztek, bizony, Germán Ferenc vezetőedző ezt kérte előzetesen is a játékosaitól, így az első félidő fele helyzetek nélküli angyalföldi mezőnyfölénnyel telt el. A 27. percben Wágenhoffer Márton „kisegítette” az angyalföldieket, de a balszerencsés öngól után előrébb merészkedett a Mezőörs, mi több, Böröczky Bálint kapáslövése nyomán kevéssel suhant el a jobb oldali kapufa mellett a labda.

A fordulás után még bátrabbá váltak a vendégek, megszűnt az állandó hazai nyomás, de a 72. percben egy kavarodás után Pethő Bence közeli lövésével növelte előnyét a Vasas, majd a 91. percben Horváth Rajmund 14 méterről talált be, eldöntve a mérkőzést. A Mezőörs nem tudta megismételni két évvel ezelőtti bravúrját, ám szégyenkeznie így sem kell a vármegyei bajnokságban futballozó együttesnek – annál is inkább, mert az Amatőr Kupában még vigasztalódhat. 3–0

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III) 2–1

Gólszerző: Berki (39.), Bocskay (73. – 11-esből), ill. Kovács M. (55.)

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II) 2–1 – hosszabbítás után

Gólszerző: Cipf (94.), Kovács N. (117.), ill. Lucas (102.)

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0–0 – 11-esekkel 2–3