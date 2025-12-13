Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Bodnár és Domján már biztosan érmes az U17-es Eb-n

2025.12.13. 21:09
Bodnár Krisztina és Domján Alex is bejutott az elődöntőbe, és ezzel már biztosan érmes a németországi U17-es ökölvívó Európa-bajnokságon.

Szombaton három magyar bokszoló lépett ringbe a Kienbaumban zajló U17-es Eb-n, és mindannyian a negyeddöntőben voltak érdekeltek. A lányok +80 kilós kategóriájában Bodnár Krisztina pontozásos győzelmet aratott a német Mara Eichhorn ellen, így bejutott az elődöntőbe, amellyel már garantáltan érmesnek mondhatja magát. Szintúgy biztos dobogós lett a fiúk 75 kilós súlycsoportjában Domján Alex, aki a negyeddöntőben a horvát Josip Koljderajt verte, méghozzá már a második menetben lezárva a meccset. A másik magyar fiú versenyző, Pápai László (50 kg) kikapott a török Berat Akdumatól a legjobb nyolc között.

A magyar csapat szombati eredményei az U17-es Eb-n:
Leány +80 kg, a négy közé jutásért:
Bodnár Krisztina – Mara Eichhorn (német) 5–0
Fiú 50 kg, a négy közé jutásért:
Pápai László – Berat Akduman (török) 0–5
Fiú 75 kg, a négy közé jutásért:
Domján Alex – Josip Koljderaj (horvát) – Domján döntő fölénnyel nyert a második menetben

(Kiemelt képen: Bodnár Krisztina, illetve Törteli Ferenc (balra) és Turós Arnold válogatottedzők Forrás: MÖSZ)

