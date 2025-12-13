A magyar női jégkorongválogatott kiütötte Szlovákiát a Négy Nemzet Tornáján

Két fordulót követően egy győzelemmel, és egy, a szétlövésben elvesztett találkozóval álltak a mieink a franciaországi tornán. A házigazda elleni pénteki összecsapáson remekül kezdett a magyar válogatott, de a kétgólos vezetés tudatában visszaengedte Franciaországot a mérkőzésbe, a győzelemről pedig végül a szétlövés döntött.

Ezt a hibát szerette volna javítani Magyarország, és a remek start ezúttal is megvolt, az első harmadban a mieink szempontjából gól, emberhátrány, gól, emberhátrány, gól volt a sorminta, a lányok két fórt is kivédekeztek, támadásban pedig Mayer Fruzsina, Koncz Boglárka, valamint Báhiczki-Tóth Boglárka szállította a találatokat.

A háromgólos előny tudatában sem vett vissza a magyar válogatott, a középső játékrészben is háromszor vette be a szlovákok kapuját, Hiezl Réka kettőt, Kreisz Emma egy gólt vállalt. Nem volt egy súlycsoportban a két együttes, a játék minden elemét uralta a magyar csapat, a speciális egységek is remekül tették a dolgukat, a hat találatból négy fórban született.

Az utolsó húsz percre már csak annyi kérdés maradt, mennyi lesz a végén közte – a mienk már nem találtak be többször, míg a szlovákok másfél perccel a mérkőzés vége előtt szépítettek.

A győzelemmel biztossá vált, hogy nemzeti csapatunk az első vagy a második helyen zár – ez az esti Japán–Franciaország találkozótól függ.

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNÁJA, DUNKERQUE

3. FORDULÓ

Magyarország–Szlovákia 6–1 (3–0, 3–0, 0–1)

Dunkerque, 417 néző. V: Fauvel, Jura, Torribio Rousselin, Cheyroux (franciák).

MAGYARORSZÁG: NÉMETH A. – Odnoga (1), Lippai (1) / Németh B., KONCZ 1 (1) / Mayer 1, Hajdu / Kornyilov – Seregély (1), KREISZ 1 (1), Pázmándi (1) / HIEZL 2 (1), Leidt (1), Jókai-Szilágyi (1) / Dabasi, Metzler, Báhiczki-Tóth 1 / Bátyi, Weiler, Fehér / Tóth F. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

SZLOVÁKIA: Látková – Bednárik, Kosecká / Janeková, Sulíková / Krákorová, Kostková / Gálisová, Leskovjanská – Blichová, Hlinková, Koranková / FANCOVICOCÁ 1, HALUSKOVÁ (1), Nemceková / Benáková, Paulínyová, Matejková / Lacková, Rumanová, Jancsóová. Szövetségi kapitány: Miroslav Mosnár

Kapura lövések: 35–16. Emberelőny-kihasználás: 6/4, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Delaney Collins: – Sokat tanultunk a pénteki találkozóból, néhány apró dolgot sikerült erre a meccsre kijavítanunk. Az eredmény ellenére nem volt tökéletes mérkőzés, az is hozzátartozik, hogy az ellenfélnél a harmadik számú kapus védett. Keményen dolgoztak a lányok, jól dolgoztunk a koronggal és anélkül is. Ahogy az egész héten, ezúttal is jól működtek a speciális egységeink, büszkék vagyunk a lányokra.

Később

19.30: Japán–Franciaország