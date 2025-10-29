Gálát rendezett az ETO, majdnem két számjegyű gólterméssel jutott tovább a kupában

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 9–0 (6–0)

Győr, ETO Stadion, 2153 néző. Vezette: Káprály Mihály (Máyer Gábor, Mohos Milán)

ETO: Megyeri – Vladoiu, Abrahamsson (Urblík N., a szünetben), Miangué (Boldor, 61.), Bíró B. – Njie, Anton (Tollár, a szünetben), Vingler (Vitális, 61.) – Huszár M. (Bánáti, 77.), Piscsur, Zivkovic. Vezetőedző: Borbély Balázs

PILIS: Paulovicz – Nemes, Vida (Kuchta, a szünetben), Tóth Á., Almomani – Mányi D. – Pácsa (Csikós, 83.), Huszárik (Hajdu B., a szünetben), Györe, Mányi B. (Seregy, 83.) – Balogh M. (Rácz M., 54.). Vezetőedző: Miklósvári János

Gólszerző: Abrahamsson (1–0) az 5., Njie (2–0) a 9., Piscsur (3–0) a 23., Piscsur (4–0) a 29., Njie (5–0) a 37., Huszár M. (11-esből, 6–0) a 45+1., Zivkovic (7–0) az 50., Zivkovic (8–0) az 57., Boldor (9–0) a 67. percben

MESTERMÉRLEG

Borbély Balázs: – A várható minőségbeli különbség tudatában is azt kértem a játékosoktól, hogy vegyék komolyan a mérkőzést. Segítettek a korai gólok, hamar eldőlt a mérkőzés, örülök, hogy a kötelező győzelemmel továbbjutottunk.

Miklósvári János: – Próbáltuk a megszokott játékunkat játszani, de az élvonalhoz tartozó ellenfél ebben nagyon sok nehézséget okozott. Mindezekkel együtt büszke vagyok a csapatra, felkerültünk a futball térképére, és nagyon köszönjük szép számú közönségünknek, hogy a helyszínen és odahaza is biztatták a mieinket.

Igazán bennfentesnek kellett annak lennie, aki az ETO Stadion gyepén melegítő csapatok közül azonnal ráismert az NB I-esre, illetve a Pest megyei bajnokságban pillanatnyilag 10. helyezett Pilisi LK-ra. Az 1917-ben alakult vendégklub nem ismeretlen a hazai kupaporondon, 1964-ben Szabadföld Kupa-döntőt játszott, 2014-ben pedig a régi Puskás Ferenc Stadionban a Biatorbágy legyőzésével megnyerte az Amatőr Kupát.

A pilisi származású Csernai testvérek (Tibor az 1964-es olimpiai csapatban játszott, Pál pedig edzőként a Bayern München után Sopronban is dolgozott) kései utódai ugyan nem kezdtek megilletődve, de már az ötödik percben megadásra kényszerültek, amikor Nils Abrahamsson közelről a hálóba fejelt, röviddel utána pedig Nfansu Njie máris kettőre növelte a különbséget. Némi riadalmat Paulovicz Dániel sérülése okozott, végül néhány perc ápolás után elfoglalhatta helyét a kapuban. Senki sem csodálkozott az egyoldalú küzdelem láttán, a játékrész derekán Olekszandr Piscsur egy perc alatt kétszer is eredményes volt. A fehér-zöldben játszó vendégek a 29. percben Balogh Máté révén veszélyeztettek, de lövését a hosszú idő után újra mérkőzésen védő Megyeri Balázs hárította. Ezt követően, bár kissé felbátorodott a vendéggárda, a kísérleteire válaszként Njie meglőtte a második gólját, majd a játékrész hat nullás eredményét kezezés miatti büntetőből Huszár Marcell állította be.

A szünet után Jovan Zivkovic is hamar duplázott, távoli szabadrúgásgólja kiérdemelte a mérkőzés legszebb találata címet, majd Deian Boldor is beköszönt. Becsülettel küzdöttek a vendégek, ennek ellenére az ETO könnyedén gálázott, a macska-egér harcban csak az volt a kérdés, hogy két számjegyű lesz-e a hazai góltermés. A hajrára kissé alábbhagyott az iram, minek nyomán a Pilisi LK megúszta kilenc kapott góllal. 9–0