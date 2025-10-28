Sajbán Máté duplájával a DVTK az első nyolcaddöntős a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 2005 néző. Vezette: Zierkelbach Péter

DVTK: Megyeri G. – Szakos, Szatmári, Lund, Bokros – Jurek (Mucsányi Márk, 60.), Esiti (Holdampf, a szünetben), A. Keita (Vallejo, 80.), Croizet (Bényei, 80.) – Acolatse (Mucsányi Miron, 90.), Sajbán. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Szeged: Molnár-Farkas – Szilágyi Z., Vágó (Sándor M., 80.), Pejovics – Kurdics (Miskolczi, 62.), Márkvárt, Holman (Horváth M., 80.), Kalmár O. – Rabatin (Tóth N., 90.) – Borvető, Suljic (Vogyicska Balázs, 90.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Sajbán (36., 69.)

MESTERMÉRLEG

Vladimir Radenkovics: – A meccs előtti két napban arról beszéltünk, a kupaszereplés nagyon fontos nekünk. A játékosok komolyan vették a mérkőzést, ezért is örülök, hogy továbbjutottunk.

Aczél Zoltán: – Az első félidő statisztikájára nagyon kíváncsi vagyok, hány helyzetünk volt, ám a DVTK az első, kaput eltaláló lövéséből mélységi indítás után gólt szerzett. Az utolsó húsz percre elfáradtak a kiválóan teljesítő játékosaink.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az új módi, ahogy általában az NB I-es csapatoknak, a DVTK-nak is kedvezett. Ez a Magyar Kupa versenykiírásának változása, miszerint a 4. fordulótól már az alacsonyabb osztályú együttes nem kötelezően pályaválasztó. Ugyanis a Diósgyőr a kupában a 32 közé jutott nyolc élvonalbeli klub közül azon hat egyike, amelyik hazai pályán játszhat.

Az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni, a nyolcaddöntőbe jutásról döntő meccsre ezúttal csak öt játékost cserélt ki a kezdőcsapatában a DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovics, szemben azzal, hogy a három nappal ezelőtti tétmérkőzésre nyolcat változtatott. A túloldalon kollégája, Aczél Zoltán is betartotta azt, amit a meccs előtti napon tett nyilatkozatában ígért, azaz a fiatalokat, két tizenéves labdarúgóját pihentette, részben ezért változott öt helyen a kezdőcsapat a múlt szombati bajnokihoz képest.

Az első félidőben bátran játszott a Szeged, nem kizárólag a védekezésre összpontosított, nemcsak az volt a célja, hogy ne kapjon gólt, hanem hogy szerezzen is legalább egyet. A vendégek az első fél órában, ha nagy helyzeteket nem is, veszélyes lövéseket összehoztak, s ha egy picivel kevesebb passzhibával játszanak, ennél is több lehetett volna a támadásaikban. A túloldalon viszont ott volt a rutin, a DVTK az első valamirevaló támadását a fellazuló vendégvédelemmel szemben gólra váltotta. A hazai találat után az NB II-es csapatnak már ziccere is volt, de Asmir Suljic a kapu fölé lőtte a labdát.

A második játékrész elején néhány percen belül lezárhatták volna a meccset a hazaiak, de Jurek Gábor ziccerben a kapusba lőtte, Marco Lund pedig a kapufára fejelt. Az NB II-es csapat ezt követően is próbálta ledolgozni a hátrányát, de a tizenhatos környékén rendre elveszett a labda. Aztán a 69. percben a feljebb védekező szegedi csapat védelme mögé belőtt labdából a jól helyezkedő Sajbán Máté a második gólját is megszerezte. A lelkesen és bátran játszó szegediek ugyan az utolsó percig igyekeztek, de ez nem volt elegendő ahhoz, hogy elérjék, amit az elejétől szerettek volna, vagyis hogy gólt szerezzenek. Továbbjutott a DVTK. 2–0