Pavlova és Sviatchenko győzött párosban a négy nemzet műkorcsolya- és jégtáncbajnokságon

R. P.R. P.
2025.12.13. 23:38
null
Fotó: Getty Images (archív)
A biztos olimpiai induló Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei duó nagy fölénnyel nyerte meg a párosok versenyét a négy nemzet műkorcsolya- és jégtáncbajnokságon, amelyet ezúttal a szlovákiai Eperjesen rendeztek.

 

Az orosz születésű kettős 213.77 ponttal zárt, azaz a bírók a mostani produkciót magasabbra értékelték, mint amikor múlt héten az ötödik helyet szerezte meg a világ hat legjobbját felvonultató Grand Prix-döntőn Pavlova és Sviatchenko, akik így ezúttal majdnem negyvenpontos előnnyel diadalmaskodtak egy cseh páros előtt.

A jégtáncosoknál Ignateva Mariia és Danijil Leonyidovics Szemko két cseh egység mögött a harmadik hellyel védte meg a magyar bajnoki címét 179.77 ponttal. A Csiszér Emese, Shapiro Márk duó 140.99 ponttal hatodik, míg Luft Lara és Fourati Ilias 133.05 ponttal nyolcadik lett a kilenc indulóból.

A nőknél új bajnokot avattak Ekker Léna személyében, aki 127.30 ponttal kilencedik helyen végzett. Zsembery Katinka 123.06 ponttal 11., Papp Vivien 116.62 ponttal 15., Major Martina Petra pedig 112.17 ponttal 17. lett a 23 fős mezőnyben.

A férfiaknál egy magyar indult: Vlasenko Aleksei 151.36 ponttal négy riválisát megelőzve hetedikként zárt.

A négy nemzet bajnokságon a magyarok mellett a cseh, a szlovák és a lengyel versenyzők küzdöttek az érmekért.

(MTI)

 

