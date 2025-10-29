Böde duplázott, a Paks továbbjutott Martfűn

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

MARTFŰI LSE–PAKSI FC 1–4 (1–1)

Martfű, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)

MARTFŰ: Kenyeres – Prozlik (Madarassy, 76.), Hunya, Székely D., Antman (Ács M., 71.) – Bogdán, Balla (Bódai, 60.) – Fődi (Vona, 60.), Kinyig, Mahler – Horváth K. (Kriska N., 71.). Vezetőedző: Koncz Zsolt

PAKS: Gyetván – Kinyik (Éger Zs., 80.), Szekszárdi M., Szabó J. – Hinora, Balogh B., Pető M. (Gyurkits, 54.), Haraszti (Horváth K., 65.), Silye – Böde (Májik, 65.), Galambos (Tóth B., 54.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Szabó J. (0–1) a 22., Kinyig (1–1) a 29., Böde (1–2) az 58., Böde (1–3) a 62., Balogh B. (1–4) a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Koncz Zsolt: – Átéreztük a mérkőzés súlyát, mindenki igyekezett a maximumot kihozni magából. Amikor azonban a Trabantnak egy sokkal jobb kocsival kell felvennie a versenyt, akkor egy idő után elfogy az erő… A hatvanadik perc környékén ki is jött az erőnléti és koncentrációs különbség a két csapat között, s onnantól egyértelművé vált, hogy a paksiak fölénk nőnek. Annak azonban örülök, hogy végig volt tartásunk.

Bognár György: – Az első félidőben a hazaiak nagyon jól játszottak, megnehezítették a dolgunkat, nem volt érdemtelen a gólváltás után a döntetlen állás. Ekkor még nem volt igazán átütőerő bennünk, a szünet után aztán játékban kijött a két csapat közötti különbség. Tóth Barnát azért cseréltem be Böde Dániel mellé, mert így megoszlott a védők figyelme, s akkor már a beadásaink is jobbak voltak.

A Martfű már a legjobb 32 közé jutással teljesítette története legjobb Magyar Kupa-szereplését, a Paks elleni mérkőzést így igazi ünnepként élhették meg az alföldi kisvárosban. A címvédő tolnaiak a megyei első osztályú Szajol legyőzése után egy onnan földrajzilag közel álló másik alföldi gárda otthonában is érvényesíteni akarták a papírformát, és ezt már az első percek eseményei is megmutatták. Galambos János lövése után a kapufa mentett, majd Hunya Krisztiánnak a gólvonalról kellett tisztáznia, de a hazaiak szintúgy igyekeztek megmutatni tudásukat, egy szöglet után Fődi Zsolt fejesét Hinora Kristóf a gólvonal előtt állva fejelte ki. A 22. percben aztán jött a Paks vezető gólja, Balogh Balázs jobb oldali szögletére Szabó János érkezett a rövidnél, és a bal alsó sarokba fejelt. Az alföldiek bátor futballal jelezték, hogy a kapott gól után sem riadnak meg, s hét perc elteltével Kinyig Milán remek cselsorozatot után nagy bombát eresztett meg 15 méterről – a labda a lécről vágódott vissza, éppen a támadó elé, aki remek helyzetfelismeréssel ívest fejest küldött a bal sarokba.

A szünet után Bognár György behozta Tóth Barnát, így kétcenteres játékra váltott a Paks, aminek hamar meglett az eredménye – az 58. percben, bár Tóth csúsztatását még védeni tudta Kenyeres Zsombor, a kipattanóra Böde Dániel érkezett, és a kapuba passzolt. Újabb négy perc múlva Gyurkits beadását fejelte be a rutinos támadó a hálóba, ezzel pedig eldőlt a találkozó. A hajrában még Balogh Balázs labdaszerzés után ballal, tizenhét méterről kilőtte a bal alsót. A helyzetek alapján a Paks jóval nagyobb különbséggel is megnyerhette volna a meccset, de a 17 éves Kenyeres Zsombor remek védései megakadályozták ezt – a tolnaiak a továbbjutás mellett annak is örülhetnek, hogy első csapatukban először védett a 20 esztendős Gyetván Márk.

A Martfű 21 esztendős támadója, Kinyig Milán számára örökre emlékezetes marad a meccs, elvégre gólt szerzett a legutóbbi kupagyőztes ellen.

„Tudtuk, hogy a Paks hátvédsora nem annyira gyors, így arra készültünk, hogy gyors támadósorunk többször is megfutja majd őket – mutatott rá a csatár. – A gólom során ezt sikerült megvalósítani, egy szép kontra végén tudtam betalálni. Az utolsó bő fél órában azonban kijött az osztálykülönbség, ennek ellenére igyekeztünk stabilak maradni végig. Marad számunkra az NB III-as bajnokság, ahol a tizenegyedik helyet nem tartom reálisnak, mindenképpen szeretnénk a mezőny első felében végezni.

Böde Dániel a Szajol elleni kupameccs után a Martfű ellen is duplázott.

„Komolyan vettük a meccset, ez látható volt, mivel ebben az idényben is fontos nekünk a Magyar Kupa – értékelt a lefújás után a 39 esztendős támadó. – A második játékrészben arra a kapura támadtunk, amely előtt sokkal jobb volt a talaj minősége, emellett jobb beadásokat is kaptam. Régen játszottam hatvan percet, jól éreztem magam a pályán – remélem, minél tovább tudunk menetelni, persze a sorsolásból adódó szerencse sem árt hozzá. 1–4

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 (0–1)

Kelenvölgy, 600 néző. Vezette: Jakab Árpád (Aradi József, Sinkovicz Dániel)

KELEN: Czerula – Meszlényi, Elek Á., Balajthy, Rőthy, Emmer – Kádár, Benkő, Adi (Göndör, 62.), Tóth M. (Kurcz, 55.) – Seyed (Vágvölgyi, 78.). Vezetőedző: Simon Ákos

KBSC: Gyollai – Szőke, Rácz L., Meszhi (Rasheed, 5.), Deutsch – Schuszter, Kártik (Könyves, 66.), Major (Ubochioma, a szünetben) – Slogar (Sós B., 78.), Eleke, Makrai (Berecz Zs., a szünetben). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Eleke (0–1) a 85. percben

MESTERMÉRLEG

Simon Ákos: – Bíztunk benne, hogy meglepetést szerezhetünk. Az elején büntetőt harcoltunk ki, sajnos nem tudtunk élni a lehetőséggel, de a vereség ellenére büszke vagyok a srácokra, óriásit melóztak. Sokkal jobb csapattal találkoztunk, a továbbjutásunk nagy bravúr lett volna.

Kuttor Attila: – Brusztolós mérkőzés volt, amely csak nyomokban tartalmazott futballt. Megpróbáltunk nyomást helyezni az ellenfelünkre, de ez nem mutatkozott meg nagy helyzetekben. A legfontosabb a továbbjutás, örülök, hogy sikerült eldöntenünk a meccset a rendes játékidőben.

Kidekorált molinókkal fogadták a BLSZ I-es Kelen SC növendékei a Mol Magyar Kupa-mérkőzésre érkező élvonalbeli Kazincbarcikát. Az egyik plakát azt hirdette, hogy a fiatalok kihagyták az iskolát a meccs miatt, míg a másik „zöld viharral” riogatta az esélyesebb ellenfelet. Égzengéstől szerencsére nem kellett tartani, napsütéses őszi futballidőben játszottak a csapatok a tizenhat közé jutásért – alighanem ez is közrejátszott, hogy hétköznap ebédidőben megtelt a kelenvölgyi pálya lelátója. A hazaiak élvezték a felhajtást: a bemelegítés közben mosolyogva integettek a barátaiknak, a szokásos gyakorlatok után kicsit meg is táncoltatták a labdát.

Nem indult jól a találkozó, Mihajlo Meszhit már az első percekben ápolni kellett, miután ijesztő sérülést szenvedett a felezővonalnál. A helyére beálló Anthony Rasheed elveszítette a futóversenyt Kádár Máté ellen, a korlátnál támaszkodó gyerekek emberként hördültek fel, amikor Gyollai Dániel buktatta a ziccerben kilépő kedvencüket. Más kérdés, hogy a sértett kihagyta a tizenegyest, a barcikai kapus lábbal hárított. A fővárosiak lelkesedése nem hagyott alább, bátran, vagányan futballoztak, keményen beleálltak a párharcokba. Ahogy várni lehetett, a Kazincbarcika birtokolta többet a labdát, Makrai Gábor két gólt is szerezhetett volna, de előbb nagy helyzetben fölé lőtt, majd szabadrúgásból a kapufára tekert.

„Itt kapus van, nem portás!” – harsogta az egyik szurkoló, Czerula Dávid ugyanis magabiztosan hatástalanította a vendégek lövéseit. A mérkőzés egyik leglátványosabb jelenete, Kártik Bálint sarkazása után ápolni kellett Czerulát, mire a lurkók kórusban skandálták a jókívánságokat, majd üdvrivalgással fogadták, hogy a Kelen kapusa vállalta a folytatást. Meglehetősen sok szabálytalanság tördelte a játékot, az első félidő második felében nem forogtak veszélyben a kapuk, de a közönség a látványos cselsorozatokat is tapssal jutalmazta.

Nem sok hiányzott, hogy a második játékrész elején is ziccerbe kerüljön a házigazda, Tóth Marcell ugyanis megzavarta az utolsó védőt, Deutsch Lászlót, de mindketten a földre kerültek, a játékvezető pedig továbbot intett. A cserék hatására valamelyest megélénkült a mérkőzés, Meshack Ubochioma és Könyves Norbert is jól szállt be a Kazincbarcikába, amely mezőnyfölényben játszott, mégsem tudta feltörni a Kelen-reteszt. A hazaiak fegyelmezetten visszazártak, de Könyves beadása után hiába figyeltek hárman is Blessing Elekére, a nigériai támadó öt perccel a vége előtt megszerezte a győztes gólt.

A Kazincbarcika megszenvedett a továbbjutásért, brusztolós meccsen győzött épphogy, de nem véletlenül zúgott a vastaps, a budapesti első osztályú Kelen mindent megtett a bravúr érdekében. A lefújás után is nagy csata zajlott – Berecz Zsombor sportszáráért, amelyet húsz-harminc kissrác szeretett volna hazavinni ereklyeként. 0–1

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 2–3 – hosszabbítás után

Gólszerző: Sághy (58.), Girsik Á. (68. – 11-esből), ill. Fejős (24.), Farkas A. (90+5.), Magyar Zs. (105+1. – 11-esből)

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1–0 – hosszabbítás után

Gólszerző: Lénárt (101.)

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 0–1

Gólszerző: Bobál G. (53.)

KÉSŐBB

17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

18.00: ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.)

20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

CSÜTÖRTÖK

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)

KEDD

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0