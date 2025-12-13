Nemzeti Sportrádió

Bodor Boldizsár: Végre volt tartása a csapatnak

2025.12.13. 22:34
Bodor Boldizsár (Fotó: Földi Imre)
Újpest MTK NB I Bodor Boldizsár Horváth Dávid
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I 17. fordulójában az Újpest fordított, majd az MTK kétszer egyenlített, de az utolsó gólt a lila-fehérek szerezték, akik így 4–3-ra nyertek az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A sajtótájékoztatón Bodor Boldizsár, az Újpest megbízott vezetőedzője, és Horváth Dávid, az MTK szakvezetője értékelt az NSO Tv kamerája előtt.

 

 

Labdarúgó NB I
2 órája

Az Újpest hétgólos mérkőzésen verte meg idegenben az MTK-t

A változatos összecsapáson két öngól is esett, és sajnos a lila-fehérek játékosa, Kaczvinszki Dominik fejsérülést szenvedett.

 

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
MTK Budapest–Újpest FC 3–4 (1–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3721 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Lacoux (12. – öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), ill. Matko (45., 77.), Kovács P. (52. – öngól), Horváth K. (85.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

Ezek is érdekelhetik