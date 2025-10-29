Könnyed játékkal négygólos győzelmet aratott a Ferencváros a Békéscsaba elleni kupamérkőzésen

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

FERENCVÁROSI TC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE (NB II) 4–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 6493 néző. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Garai Péter)

FTC: Radnóti – Ötvös (Madarász Á., a szünetben), Gartenmann (Raemaekers, a szünetben), Szalai G. – Zachariassen, Levi, Abu Fani (Arzani, 71.), J. Romao, O’Dowda (Lisztes, 63.) – L. Joseph, A. Pesics (Yusuf, 71.). Vezetőedző: Robbie Keane

BÉKÉSCSABA: Póser – Hodonicki (Balla K., 80.), Kovács G. (Csató M., 63.), Viczián, Kuzma, Kotula – Kóródi (Pusztai, 71.), Szabó B., Zsolnai R., Pelles (Harsányi I., 71.) – Borsos (Daru, 63.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: L. Joseph (24., 90+2.), A. Pesics (29.), Zachariassen (45.)

MESTERMÉRLEG

Robbie Keane az M4 Sportnak: – Ellenfelünket tisztelve megfelelő tempóban futballoztunk. A következő napokban a regeneráción lesz a hangsúly, hogy jó állapotban várjuk a hétvégi bajnoki mérkőzést.

Csató Sándor: – Jó lett volna több helyzetet kialakítani és többször kapura lőni, de így is tisztességesen helytálltunk a magasabb szintet képviselő Ferencváros otthonában.

Nem maradt következmény nélkül a Ferencváros rettenetes vasárnapi produkciója. A Békéscsaba elleni Mol Magyar Kupa-mérkőzésen jelzésértékű volt, hogy szurkolói közül sokan távolmaradásukkal jelezték elégedetlenségüket, amiért az együttes minden várakozást alulmúlva szerepel a bajnokságban, csupán ötödik a tabellán. Az előző fordulóban a kiesőjelölt Zalaegerszegtől szenvedett vereséget saját közönsége előtt, az 1–2-es végeredmény a magyar rekordbajnokra volt hízelgő. A máskor nagyszerű hangulatú Groupama Aréna ezúttal szinte kongott az ürességtől, az oldallelátók foghíjasak voltak, és a kapu mögött sem voltak sokan – egyedül a vendégekért szorító néhány száz szimpatizánsnak köszönhetően volt valamelyest futballhangulat, jelenlétüket a hazai szurkolók sem hagyhatták szó, jobban mondva hangos csatakiáltások nélkül, elvégre mégsem maradhattak alul saját otthonukban a „hangversenyben”.

Amint arra a Zalaegerszeg elleni találkozót követő sajtótájékoztatón elhangzottak alapján számítani lehetett, Robbie Keane vezetőedző belenyúlt csapata összetételébe. Noha vasárnap a szünetben még legszívesebben mind a tizenegy pályára küldött játékosát lecserélte volna, szerdára négyen – Ötvös Bence, Szalai Gábor, Mohammed Abu Fani és Callum O’Dowda – benn ragadtak abból a csapatból a kezdőben. Az ír szakember megadta a lehetőséget Radnóti Dánielnek a bizonyításra, a 19 éves saját nevelésű korosztályos válogatott kapus első tétmérkőzését játszotta a felnőttek között – összesen három magyarral állt fel a Fradi, amelynek csapatkapitánya Dibusz Dénes hiányában Stefan Gartenmann volt.

A házigazda kis híján már a 2. percben megszerezte a vezetést: a sérüléséből felépülő, a hétvégén még az NB III-as tartalékegyüttesben szereplő Júlio Romao lövése után a lécet érintette a labda. A 11. percben Abu Fani ugratta ki szenzációs labdával Alekszandar Pesicset, ám a szerb csatár finom mozdulattal a kapu mellé emelte. Az öt védővel bekkelő Békéscsaba jól tartotta magát – a 24. percig, ekkor ugyanis Lenny Joseph tette maga elé szép mozdulattal, mellel a labdát, majd könyörtelenül értékesítve helyzetét 13 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A 29. percben Pesics iratkozott fel a gólszerzők listájára, ehhez persze az is kellett, hogy O’Dowda ügyes csellel hagyja faképnél őrzőjét a bal szélen, majd pontosan adjon középre – öt méterről nem volt nehéz feladat a kapuba találni.

Ezután már csak volt a kérdés, hogy kétgólos előnye birtokában mennyit ad ki magából a Ferencváros a következő egy órában. A vendégek – minden igyekezetük ellenére – a felezővonal környékéhez érve többnyire elveszítették a labdát, amelyet megszerezve a hazaiak hosszasan gurigáztak. A 36. percben kombinatív támadásvezetés végén Borsos Filip huppant földre a tizenhatoson belül Ötvös Bence szorításában (a védő megfogta a támadó csuklóját), ám miután a labda elhagyta a játékteret, Berke Balázs játékvezető nem a tizenegyespontra, hanem a szögletzászló irányába mutatott. A szünetre azonban még nagyobb lett a különbség a két csapat között, a 45. percben Kristoffer Zachariassen emelte át szép mozdulattal a kapujából kinn helyezkedő Póser Dánielt 12 méterről.

Magabiztosan nyert az FTC (Fotó: Árvai Károly)

Robbie Keane kettőt cserélt a szünetben: a rúgást kapó Stefan Gartenmann helyett Toon Raemaekers érkezett, Ötvös Bencét pedig a 18 éves Madarász Ádám váltotta, ő eredeti posztján, középpályásként futballozott – a védelem tengelyébe Júlio Romao húzódott vissza. Az 51. percben Joseph talált be a kapuba – a VAR hosszasan ellenőrzött, majd les címén nem adták meg a gólt.

A 63. percben aztán tapsviharban tört ki a Fradi-tábor: a görcsölő O’Dowda helyére érkező Lisztes Krisztián először lépett pályára visszatérését követően. A húszéves támadó 2024. szeptember 20-án lépett előzőleg pályára, akkor az Eintracht Frankfurt tartalékai között kapott lehetőséget a német Regionalliga Südwestben, azaz a területi negyedosztályban. Első látványos megmozdulására tíz percet kellett várni, pazar labdával hozta helyzetbe Szalai Gábort, ám a lehetőség kimaradt.

A második félidő már-már említésre méltó helyzet nélkül pörgött le, a Ferencváros visszavett a tempójából, a Békéscsaba pedig egyetlen lövéssel zárta a találkozót. Joseph még a legvégén betalált, így a zöld-fehérek könnyed győzelemmel léptek át becsülettel küzdő NB II-es ellenfelükön. 4–0