A Liverpool megerősítette Slot állását; Szuhodovszki Soma a Fradi ellen jubilálhat

A NEMZETI SPORT VASÁRNAPI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:



Az Internazionale után a Brighton ellen is nyert a Liverpool, és az újabb három ponttal megerősítette Arne Slot állását, Szoboszlai Dominik ugyanakkor bokasérülést szenvedett. A decemberi Anfield ritkán hordoz ennyi feszültséget a levegőben, mint most, a stadionhoz vezető úton mégis meglepő látvány fogadta az érkezőt. A vörösbe öltözött környéken sok piros-fehér sálas Arsenal-szurkoló tűnt fel – az Everton női csapata épp a szomszédos Goodison Parkban fogadta a londoniakat, és a vendégdrukkerek kisebb-nagyobb csoportokban sétáltak át a környéken –, mintha két külön futballvilág futott volna össze ugyanazon a délutánon. Míg ők gondtalanul tartottak a saját meccsükre, a Liverpool stadionjának környékét már lezárások és terelések szabták át, jelezve, hogy itt minden apró rezdülésnek tétje van. Munkatársunk helyszíni jelentése.

A beszélgetés akkor készült, amikor Mohácsi Árpád még reménnyel telve, rendíthetetlen derűvel tekintett előre, noha már súlyos betegséggel küzdött. Cikkünk karácsonyi lapszámunkban jelent volna meg, csakhogy a sors másként rendelte, a korábbi 77-szeres válogatott kézilabdázó néhány nappal látogatásunk után elhunyt. Beszélgetésünket temetése napját követően közöljük lapunkban, tiszteletünk és együttérzésünk jeléül. A kezdetekről ezt mondta: „Bátyám Békéscsabán futballozott, negyedikes koromban így én is focizni kezdtem. A példa előttem volt, az elszántságommal sem volt gond, de az adottságaim messze nem voltak tökéletesek. Kifejezetten elhízott kisfiú voltam… Az áttörést a testnevelésórák hozták meg, Skaliczki László nyomban kiszúrt magának. Egyszer félrehívott a tornateremben, majd azt mondta, mi lenne, ha abbahagynám a futballt és kézilabdára váltanék?! Eleinte nem tudtam, jó ötlet-e ez, felemás érzéseim voltak, de végül rábólintottam. Így lett belőlem kézilabdázó.”

Vasárnap a Ferencváros elleni rangadón jubilálhat az élvonalban Szuhodovszki Soma: a Debreceni VSC futballistája 100. NB I-es meccsét játssza. A 25 éves futballista korábban nem fogadott volna rá, hogy eljut eddig a mérföldkőig. „Korábban mentálisan nem voltam annyira erős, ezért sem jutottam egyről a kettőre: fiatalon, tizenöt-tizenhat évesen nagy tehetségnek tartottak, valóban futott a szekér, és igen, lehet, elhittem, hogy nekem elég csak felmennem a pályára, a többi jön magától… Elkényelmesedtem. Rá kellett jönnöm, a tehetség csak rengeteg munkával ér valamit.” A KTE-ben 46 bajnokin öt gólig és 11 gólpasszig jutott, a Lokiban 53 bajnokin három gólig és négy gólpasszig. „Kecskeméten jobbak voltak a statisztikai mutatóim, ezen a téren Debrecenben még van lemaradásom. De sohasem vagyok magammal elégedett, mindig a jobbra törekszem, ez visz előre.”

