MLSZ: három-három NB I-es és NB II-es klub is pénzbüntetést kapott

Az MLSZ honlapján olvasható közlemény szerint a bizottság három élvonalbeli klubot: az Újpestet (a DVSC és az ETO elleni meccs kapcsán), a DVSC-t (az Újpest elleni meccs kapcsán) és a Puskás Akadémiát (az MTK elleni meccs kapcsán) is a szurkolói bekiabálások miatt büntette pénzbírsággal.

Hasonló okok miatt kapott pénzbüntetést az NB II-es Vasas (a BVSC, a Videoton és a Budafok elleni mérkőzések miatt) és a Videoton (a Szeged és a BVSC elleni meccsek miatt) is, míg a BVSC-t (a Vasas elleni meccs miatt) a szabályok megszegése miatt büntette meg az MLSZ.