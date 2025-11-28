MLSZ: három-három NB I-es és NB II-es klub is pénzbüntetést kapott
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága több büntetést is kiosztott november 27-i ülésén.
Az MLSZ honlapján olvasható közlemény szerint a bizottság három élvonalbeli klubot: az Újpestet (a DVSC és az ETO elleni meccs kapcsán), a DVSC-t (az Újpest elleni meccs kapcsán) és a Puskás Akadémiát (az MTK elleni meccs kapcsán) is a szurkolói bekiabálások miatt büntette pénzbírsággal.
Hasonló okok miatt kapott pénzbüntetést az NB II-es Vasas (a BVSC, a Videoton és a Budafok elleni mérkőzések miatt) és a Videoton (a Szeged és a BVSC elleni meccsek miatt) is, míg a BVSC-t (a Vasas elleni meccs miatt) a szabályok megszegése miatt büntette meg az MLSZ.
