MLSZ: három-három NB I-es és NB II-es klub is pénzbüntetést kapott

M. B.M. B.
2025.11.28. 19:19
Fotó: Földi Imre
Újpest Vasas Videoton FC Fehérvár Puskás Akadémia labdarúgó NB I BVSC DVSC labdarúgó NB II MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága több büntetést is kiosztott november 27-i ülésén.

Az MLSZ honlapján olvasható közlemény szerint a bizottság három élvonalbeli klubot: az Újpestet (a DVSC és az ETO elleni meccs kapcsán), a DVSC-t (az Újpest elleni meccs kapcsán) és a Puskás Akadémiát (az MTK elleni meccs kapcsán) is a szurkolói bekiabálások miatt büntette pénzbírsággal.

Hasonló okok miatt kapott pénzbüntetést az NB II-es Vasas (a BVSC, a Videoton és a Budafok elleni mérkőzések miatt) és a Videoton (a Szeged és a BVSC elleni meccsek miatt) is, míg a BVSC-t (a Vasas elleni meccs miatt) a szabályok megszegése miatt büntette meg az MLSZ.

 

