Hátrányba került, majd öt gólt szerezve harcolta ki a nyolcaddöntőbe jutást az MTK

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 5–1 (2–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1714 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergő)

MTK: Fadgyas – Bévárdi, Varju (Lehoczky, 67.), Szépe, Kovács P. – Németh K. (Törőcsik, 73.), Kata M. (Plsek, a szünetben) – Átrok, Bognár I. (Polievka, 57.), Kerezsi (Vitályos, a szünetben) – Németh H. Vezetőedző: Horváth Dávid

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas (Keresztes B., 65.), Bora, Ternován (Debreceni Z., 65.) – Csatári (Vidnyánszky, 65.), Zvekanov, Lőrinczy (Zachán, a 74.), Bertus – Bartusz, Szalai J. (Vörös, 65.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Csatári (0–1) az 5., Átrok (1–1) a 13., Kovács P. (2–1) a 34., Plsek (3–1) az 55., Németh K. (4–1) a 69., Kovács P. (5–1) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Horváth Dávid: – A Mezőkövesd – a másodosztály egyik élcsapata – ránk ijesztett, de aztán szép támadásokat vezettünk, gólokat szereztünk, erre nagy szükségünk volt a védekezésben felmerülő problémáink miatt. A második félidőre rendeztük a sorokat, és magabiztosan jutottunk tovább.

Csertői Aurél: – Az első félidőben voltak lehetőségeink, sajnálhatjuk, hogy a kapufáról kifelé pattant a labda, de nem volt kérdéses, főleg a szünet után nem, hogy melyik a jobb csapat. Készülhetünk az Ajka elleni hétvégi bajnokira.

Rácáfolt az előjelekre a Mezőkövesd, azt ugyanis mindenki tudta, hogy az új és sokak szerint igazságtalan lebonyolítás miatt másodosztályú csapatként kellett élvonalbeli együtteshez mennie. Ráadásul a bajnoki sorsolás sem kedvezett a vendégeknek: míg az MTK Budapest szombaton csaknem az egész mérkőzésen emberelőnyben játszott Felcsúton a Puskás Akadémia ellen, a vendégek az egyik, ha nem a legerősebb másodosztályú csapat vendégei voltak Kispesten, és 5–2-re kikaptak. Egy osztály a különbség, egy nappal kevesebb pihenő, ráadásul míg a hazaiak tizenkét játékost ültettek a kispadra, a mezőkövesdieknél csak hét futballista üldögélt Csertői Aurél mellett. És ilyenkor nem meglepő, hogy rotálnak az edzők, olyan játékosok kapnak szerepet, akik a bajnokikon kevesebb időt töltenek a pályán – nos, a házigazdák egyik ilyen játékosa Németh Krisztián volt.

A kezdés előtt tehát egyértelműnek tűnt a mérkőzés kimenetele, ehhez képest az előző években sokáig az élvonalban szereplő kövesdiek határozottan és kimondottan élvezetes futballal kezdték a mérkőzést, s nem sokkal a kezdés után Csatári Gergő éles szögből leadott lövése nyomán a labda Kata Mihály lábán irányt változtatva a kapu jobb oldalába került. A fővárosiak persze megpróbáltak azonnal reagálni, és több helyzetet is kidolgoztak a borsodi klub kapuja előtt. Aztán Németh Krisztián okos passzával Átrok Zalán találta magát szemben az ellenfél kapujával, és a jobb alsó sarokba lőtt.

A mezőkövesdiek a folytatásban is bátran és pontos passzokkal építkeztek, az egyenlítést követő negyedórában nem volt szembetűnő az osztálykülönbség. Éppen fél órája tartott a mérkőzés, amikor Szalay József játszotta magát tisztára, tíz méterről ballal lőtt, a labda a bal kapufa tövéről keresztbe elgurult a gólvonal előtt… Érdekes volt látni, hogy Csertői Aurél együttese nem húzódott be a kapuja elé, sokszor az egész csapat átnyomult a kék-fehérek térfelére, ez viszont azt jelentette, ha az MTK játékosai labdát szereztek, azonnal gyors kontratámadást tudtak vezetni. Az első félidő második felében aztán egyre erőteljesebbé vált az MTK támadójátéka, igaz, egy védő lépett elő: Kovács Patrik a tizenhatos előterében ballal csinált egy lövőcselt, majd a gyengébbiknek mondott jobb lábával 18 méterről a bal felső sarokba csavart, 2–1-re alakítva a félidei állást.

A második félidőben már jobban kidomborodott a két csapat közötti különbség, amikor a csereként pályára lépő Jakub Plsek a bal sarokba fejelte a labdát Bognár István bal oldali szöglete után, nagyjából el is dőlt a mérkőzés. Érezni lehetett, hogy Németh Krisztián, ha már ennyi időt ismét a pályán tölthet, nagyon szeretne gólt szerezni, és amint összejött ez neki, le is ballagott a pályáról, majd a végjátékban Kovács Patrik talált be még egyszer.

A Mezőkövesd minden dicséretet megérdemel, tisztességgel helytállt a vendégcsapat, de az MTK Budapest megérdemelten került a következő körbe. 5–1