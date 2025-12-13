Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: kikapott az olaszoktól az U20-as válogatott a milánói vb-n

2025.12.13. 22:52
Az eddig veretlen magyar válogatott háromgólos vereséget szenvedett a nyeretlen olaszoktól a Milánóban zajló divízió I/B-csoportos jégkorong-világbajnokságon.

A litvánok, az észtek és a lengyelek legyőzése után első helyről várhatta a negyedik játéknapot az U20-as jégkorong-válogatott a milánói divízió I/B-világbajnokságon, amelyen szombaton a hazai pályán szereplő és eddig három vereséggel álló olaszok vártak a mieinkre.

Tokaji Viktor csapatának nem indult jól a mérkőzés, mindjárt az ötödik percben hátrányba került Philipp Winkler gólját követően (0–1). Ugyanakkor az egyenlítés még az első harmadban összejött Laskawy Ferenc révén (1–1).

A folytatásban aztán semmi sem akart összejönni a magyar fiúknak, hiába játszottak szinte végig fölényben, a befejezések pontatlanok voltak. A második felvonás felénél Alessandro Parco találatával újra előnybe kerültek a házigazdák (1–2), majd

a záró felvonásban duplázó Jacopo Luca állította be a 4–1-es végeredményt.

A magyar csapat – a szombati veresége ellenére – nyolc pontjával

továbbra is az első helyen áll a tabellán, és vasárnap este a japánok elleni győzelemmel bebiztosíthatja a feljutást.

A vb mérkőzései az mjsz.tv oldalán követhetők.

DIVÍZIÓ I/B-CSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG
Dátum: 2025. december 7-15.
Helyszín: Milánó, Olaszország

december 8., hétfő 20:00: Magyarország–Litvánia 4–0
december 9., kedd, 16:00: Magyarország–Észtország 3–1
december 11., csütörtök, 16:00: Magyarország–Lengyelország 4–3 (hosszabbítás után)
december 13., szombat, 20:00: Magyarország–Olaszország 1–4
december 14., vasárnap, 20:00: Magyarország–Japán

TABELLA:
1. Magyarország 8 pont
2. Lengyelország 8 p
3. Észtország 6 p
4. Litvánia 6 p
5. Japán 5 p
6. Olaszország 3 p
A VB-KERET:

Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves finn), Hajdu Martin (FEHA19), Veres Fucsku Bence (Vernal Oilers, amerikai)

Hátvédek (7): Franyó Krisztián (UTE), Horváth Alex (HC Ocelari Trinec, cseh), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Szivák Gergő (BJA HC), Szongoth Döme (Vernon Vipers, kanadai), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)

Csatárok (13): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Karó Levente (FEHA19), Kuntic Dávid (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Mayer Marcell (UTE), Mester Máté (UTE), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Zimányi Dániel (BJA HC)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)

