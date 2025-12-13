Nemzeti Sportrádió

Az Újpest közleményt adott ki eszméletét vesztő védőjének állapotáról

2025.12.13. 22:03
Kaczvinszki Dominik kórházba került (Fotó: Földi Imre)
Újpest MTK Kaczvinszki Dominik
Hét gólt és egy sérülést hozott az MTK–Újpest mérkőzés a labdarúgó NB I-ben, s a lila-fehérek saját hivatalos Facebook-oldalukon számoltak be Kaczvinszki Dominik állapotáról.
Labdarúgó NB I
2 órája

Az Újpest hétgólos mérkőzésen verte meg idegenben az MTK-t

A változatos összecsapáson két öngól is esett, és sajnos a lila-fehérek játékosa, Kaczvinszki Dominik fejsérülést szenvedett.

Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nem csak le kellett cserélni, de kórházba is kellett szállítani. Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél, és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre benn marad a Baleseti Intézetben” – olvasható az Újpest közleményében.

A negyedik kerületiek a Facebook-oldalukon hozzátették, hogy a Kaczvinszkivel ütköző Marin Jurina a lefújás után egyből érdeklődött az újpesti játékos állapotáról.

 

