Az Újpest közleményt adott ki eszméletét vesztő védőjének állapotáról

„Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nem csak le kellett cserélni, de kórházba is kellett szállítani. Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél, és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre benn marad a Baleseti Intézetben” – olvasható az Újpest közleményében.

A negyedik kerületiek a Facebook-oldalukon hozzátették, hogy a Kaczvinszkivel ütköző Marin Jurina a lefújás után egyből érdeklődött az újpesti játékos állapotáról.