Az olaszok után a franciáktól is kikaptunk a Sárközy-emléktornán

Pénteken a nők, szombaton a férfiak mérték össze erejüket a legjobb francia jégkorongozókkal. Hiába kezdték jobban Odnoga Lottiék azt a meccset, és próbálkoztak jóval többet ellenfelüknél, szétlövésben kikaptak – Erdély Csanádéknak adva volt a lehetőség, hogy „megbosszulják” a másik nem vereségét. Persze ennél jóval fontosabb volt, hogy saját magához képest fejlődjön Majoross Gergely együttese, hiszen pénteken az olimpia házigazdája, Olaszország 2–1-re legyőzte a mieinket a Sárközy Tamás Emléktorna első játéknapján. Nem ígérkezett könnyűnek a franciák elleni megméretés sem, hiszen a világranglistán az olasznál négy, a magyarnál két hellyel előrébb áll a válogatottjuk.

Jobban is kezdett az ellenfél, többször tesztelte az ezúttal Bálizs Bence helyett a vasak között álló Vay Ádámot. Sokszor eladtuk a korongot, ami önmagában is baj, pláne ha a kapunk közelében történik – és ebből a fajtából is akadt bőven. Többek között ezért is volt szükség a Vay-bravúrokra, de veszélyesek voltak a franciák kontrából, és ziccert is hibáztak. Sőt, egy alkalommal már a kapusunk is tehetetlen volt, ekkor azonban a kapuvas mentette meg a csapatot a kapott góltól. A harmad végén Terbócs István csinált magának szépen helyet, ám helyzete kimaradt egy az egyben, ahogy pillanatokkal később Baptiste Bruche-é is. Az első dudaszó pillanatában 0–0 állt az eredményjelzőn.

Aztán a második húsz percben sokáig hasonló mezőnyfölényben játszottak a franciák, mint az elsőben, és mindössze 25 másodperc választotta el őket attól, hogy kétgólos vezetéssel menjenek az öltözőbe a második szünetre. Hiába volt azonban 26–8 a kapura lövések száma oda, hiába játszott sokkal jobban az ellenfél, és hiába tűnt úgy, hogy akár sima is lehet a vége, először Terbócs hozta kihagyhatatlan helyzetbe Nagy Krisztiánt, aztán Mattyasovszky Gergely lövése pattant meg egy francia védőn, és máris 2–2 volt.

A harmadik játékrészre aztán nem az előtte 25 másodpercig, hanem a 39:35 percig látott magyar csapat jött ki a Tüskecsarnok jegére, és az újabb három kapott gól megpecsételte a sorsunkat. Az olasz után a francia válogatottól is kikapott Majoross Gergely együttese a Sárközy-emléktornán, vasárnap viszont Lengyelország ellen javíthatnak a mieink.

„Pörgős meccs volt, támadott rendesen a francia csapat, én próbáltam állni a sarat, de nem mindig sikerült. Volt egy nagyon szerencsétlen gól, amit kaptam, de igyekeztem mindent megtenni, hogy meccsben maradjunk. Volt két jó lövésünk, ami bement a francia kapuba, viszont erre nem tudtunk építkezni, pedig ha utána érvényesíteni tudtuk volna az akaratunkat, akkor talán más eredmény is születhetett volna.” VÉLEMÉNY: VAY Ádám, a válogatott kapusa

JÉGKORONG

Sárközy Tamás Emléktorna

2. forduló

Franciaország–Magyarország 5–2 (0–0, 2–2, 3–0)

Tüskecsarnok, 1677 néző. V: Tóth R., Belák, Söstumoen (norvég), Sábián.

FRANCIAORSZÁG: Keller – SCHMITT (1), Guebey (1) / Mony, Thiry / Despatie, Cantagallo / Fertin, Shalei – Bozon, Koudri, Bruche / SIMONSEN 3, HERVÉ (1), Sarlieve / Perret (1), Perrenoud, TAVERNIER 1 (1) / Grossetete, Leborgne, Dair 1. Szövetségi kapitány: Yorick Treille

MAGYARORSZÁG: VAY – Csollák, Kiss R. / Tornyai, Szabó B. / Stipsicz, Horváth Donát / Horváth M., Hadobás – Erdély, Hári, Vincze P. / Ravasz, Nagy K. 1, TERBÓCS (1) / Nemes, Dobos (1), Mattyasovszky 1 / Molnár B., Szabó Rácz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 36–11. Emberelőny kihasználás: 2/1, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Yorick Treille: – A srácok betartották a játéktervet és rengeteg energiával játszottak. Sok korongot szereztünk, és azt hiszem, nem kétséges, hogy megérdemeltük a győzelmet. Negyven perc után döntetlen volt az állás, de mondtam a játékosoknak, hogy csak folytassák, amit addig csináltak, mert jobban játszottunk, mint az ellenfél. Nem figyeltünk az eredményre, csak játszottuk a játékunkat, és ez kifizetődött.

Majoross Gergely: – Azt gondolom, reális eredmény született a meccsen. Voltak olyan periódusok, amikor akár elbillenhetett volna felénk is a mérleg nyelve, de ha a hatvan percet vizsgáljuk, akkor ennél többet nem érdemeltünk. Sokkal energikusabb volt az ellenfél, ezért nekünk csak momentumaink voltak, csírájában elfojtották a játékunkat a franciák.

A másik mérkőzésen: Lengyelország–Olaszország 4–2 (2–1, 2–1, 0–0)

Az állás: 1. Lengyelország 5 pont, 2. Franciaország 4, 3. Olaszország 3, 4. Magyarország 0