Az olaszok után a franciáktól is kikaptunk a Sárközy-emléktornán

Pénteken a nők, szombaton a férfiak mérték össze erejüket a legjobb francia jégkorongozókkal. Hiába kezdték jobban Odnoga Lottiék azt a meccset, és próbálkoztak jóval többet ellenfelüknél, szétlövésben kikaptak – Erdély Csanádéknak adva volt a lehetőség, hogy „megbosszulják” a másik nem vereségét. Persze ennél jóval fontosabb volt, hogy saját magához képest fejlődjön Majoross Gergely együttese, hiszen pénteken az olimpia házigazdája, Olaszország 2–1-re legyőzte a mieinket a Sárközy Tamás Emléktorna első játéknapján. Nem ígérkezett könnyűnek a franciák elleni megméretés sem, hiszen a világranglistán az olasznál négy, a magyarnál két hellyel előrébb áll a válogatottjuk.
Jobban is kezdett az ellenfél, többször tesztelte az ezúttal Bálizs Bence helyett a vasak között álló Vay Ádámot. Sokszor eladtuk a korongot, ami önmagában is baj, pláne ha a kapunk közelében történik – és ebből a fajtából is akadt bőven. Többek között ezért is volt szükség a Vay-bravúrokra, de veszélyesek voltak a franciák kontrából, és ziccert is hibáztak. Sőt, egy alkalommal már a kapusunk is tehetetlen volt, ekkor azonban a kapuvas mentette meg a csapatot a kapott góltól. A harmad végén Terbócs István csinált magának szépen helyet, ám helyzete kimaradt egy az egyben, ahogy pillanatokkal később Baptiste Bruche-é is. Az első dudaszó pillanatában 0–0 állt az eredményjelzőn.
Aztán a második húsz percben sokáig hasonló mezőnyfölényben játszottak a franciák, mint az elsőben, és mindössze 25 másodperc választotta el őket attól, hogy kétgólos vezetéssel menjenek az öltözőbe a második szünetre. Hiába volt azonban 26–8 a kapura lövések száma oda, hiába játszott sokkal jobban az ellenfél, és hiába tűnt úgy, hogy akár sima is lehet a vége, először Terbócs hozta kihagyhatatlan helyzetbe Nagy Krisztiánt, aztán Mattyasovszky Gergely lövése pattant meg egy francia védőn, és máris 2–2 volt.
A harmadik játékrészre aztán nem az előtte 25 másodpercig, hanem a 39:35 percig látott magyar csapat jött ki a Tüskecsarnok jegére, és az újabb három kapott gól megpecsételte a sorsunkat. Az olasz után a francia válogatottól is kikapott Majoross Gergely együttese a Sárközy-emléktornán, vasárnap viszont Lengyelország ellen javíthatnak a mieink.
|„Pörgős meccs volt, támadott rendesen a francia csapat, én próbáltam állni a sarat, de nem mindig sikerült. Volt egy nagyon szerencsétlen gól, amit kaptam, de igyekeztem mindent megtenni, hogy meccsben maradjunk. Volt két jó lövésünk, ami bement a francia kapuba, viszont erre nem tudtunk építkezni, pedig ha utána érvényesíteni tudtuk volna az akaratunkat, akkor talán más eredmény is születhetett volna.”
JÉGKORONG
Sárközy Tamás Emléktorna
2. forduló
Franciaország–Magyarország 5–2 (0–0, 2–2, 3–0)
Tüskecsarnok, 1677 néző. V: Tóth R., Belák, Söstumoen (norvég), Sábián.
FRANCIAORSZÁG: Keller – SCHMITT (1), Guebey (1) / Mony, Thiry / Despatie, Cantagallo / Fertin, Shalei – Bozon, Koudri, Bruche / SIMONSEN 3, HERVÉ (1), Sarlieve / Perret (1), Perrenoud, TAVERNIER 1 (1) / Grossetete, Leborgne, Dair 1. Szövetségi kapitány: Yorick Treille
MAGYARORSZÁG: VAY – Csollák, Kiss R. / Tornyai, Szabó B. / Stipsicz, Horváth Donát / Horváth M., Hadobás – Erdély, Hári, Vincze P. / Ravasz, Nagy K. 1, TERBÓCS (1) / Nemes, Dobos (1), Mattyasovszky 1 / Molnár B., Szabó Rácz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Kapura lövések: 36–11. Emberelőny kihasználás: 2/1, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Yorick Treille: – A srácok betartották a játéktervet és rengeteg energiával játszottak. Sok korongot szereztünk, és azt hiszem, nem kétséges, hogy megérdemeltük a győzelmet. Negyven perc után döntetlen volt az állás, de mondtam a játékosoknak, hogy csak folytassák, amit addig csináltak, mert jobban játszottunk, mint az ellenfél. Nem figyeltünk az eredményre, csak játszottuk a játékunkat, és ez kifizetődött.
Majoross Gergely: – Azt gondolom, reális eredmény született a meccsen. Voltak olyan periódusok, amikor akár elbillenhetett volna felénk is a mérleg nyelve, de ha a hatvan percet vizsgáljuk, akkor ennél többet nem érdemeltünk. Sokkal energikusabb volt az ellenfél, ezért nekünk csak momentumaink voltak, csírájában elfojtották a játékunkat a franciák.
A másik mérkőzésen: Lengyelország–Olaszország 4–2 (2–1, 2–1, 0–0)
Az állás: 1. Lengyelország 5 pont, 2. Franciaország 4, 3. Olaszország 3, 4. Magyarország 0