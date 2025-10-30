Akárcsak két éve a döntőben, a ZTE ismét két góllal győzte le NB II-es ellenfelét a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II) 3–1 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1497 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Király Zsolt)

ZTE: Mauricio – Bodnár (Nyírő, 65.), Peraza (Nagy Zs., 73.), Várkonyi, Calderón – Csonka (Amato, 63.), Szendrei N. – Kiss B. (Bitca, 59.), Krajcsovics, Bakti – Lima (Klausz, 59.). Vezetőedző: Nuno Campos

Budafok: Hársfalvi – Bukta (Rehó, 64.), Fekete (Stumpf, a szünetben), Horgosi, Lapu, Nándori – Németh M. (Gyurkó, 64.), Kovács D., Posztobányi (Varga B., a szünetben), Hajdú R. – Vasvári (Szőke A., 73.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Szendrei N. (11-esből, 1–0) a 13., Horgosi (1–1) a 47., Bakti (2–1) az 53., Krajcsovics (3–1) az 54. percben

MESTERMÉRLEG

Nuno Campos: – A csapat sokat visszaadott abból, amit a héten gyakoroltunk. Senki sem szeret gólt kapni, mi sem, az viszont jó érzés volt, hogy amikor egyenlítettek a budafokiak, akkor a labdarúgóink képesek voltak felpörgetni a játékot, és szinte egy perc alatt eldöntötték a továbbjutást.

Mészöly Géza: – Amikor tizenegyest ítéltek ellenünk, sajnáltam, s mégis azt láttam, hogy a gól felrázta a csapatot. Sokkal bátrabban, lendületesebben futballoztunk, az egyenlítésnél pedig felvillant a remény, de aztán a ZTE egy perc alatt megmutatta, hogy az NB I-ben szerepel...

A 10. percben harsant az öblös férfihang: „Úgy fociztok, mintha nem ismernétek egymást, pedig két és fél éve kupadöntőt játszottatok!” – utalt a 2022–2023-as MK-idény fináléjára az úriember, amikor a ZTE hosszabbítás után 2–0-ra megverte a BMTE-t. Mondhatni, ez volt a csütörtöki meccs első, említést érdemlő történése, aztán felpörögtek az események. Krajcsovics Ábel kihagyott egy nagy helyzetet, a 11. percben pedig Horgosi Donát kezére vágódott a labda, s nem volt vita azon sem, hogy Szendrei Norbert (be)rúgja a tizenegyest. Ezután kicsit nagyobb sebességre kapcsolt a kulturáltan futballozó vendégcsapat, Vasvári Zoltánnak volt látványos fejese, de a ZTE kapusa bravúrral védett. Az egerszegi focirajongók, ha másnak nem is örülhettek, annak biztosan, hogy a szünetre egygólos előnyt szereztek a kék-fehérek.

Kocsárdi Gergely, a ZTE legendája, aki 458 mérkőzésével a legtöbbször öltötte magára a kék-fehér klub mezét, a szünetben a következőt mondta: „A játéktudást látva idővel kidomborodhat, hogy a ZTE a képzettebb csapat. Hogy a második félidőben hány gól születik, azt nem tudom megtippelni, de azt igen, hogy a Zalaegerszeg jut be a legjobb tizenhat közé.”

Igaza lett, még úgy is, hogy a vendégek épphogy kijöttek az öltözőből, és máris ügyes szabadrúgás-variációt hajtottak végre, Horgosi Donát pedig ekkor nem hibázott, egyenlített. A zalaiak viszont nem zuhantak össze, lényegesen többet kezdeményeztek: először Bakti Balázs talált a kapuba, s a vendégek még magukhoz sem tértek, a következő pillanatban már újra felállhattak középkezdéshez Krajcsovics Ábel gólja után. A kétgólos előny már valóban kidomborította a ZTE FC fölényét, Klausz Milán lövése után a lécen csattant a labda, s összességében az élvonalbeli klub megérdemelten jutott tovább a kulturált futballt játszó budafokiak ellen. Olyan mérkőzés volt ez, amelyen két taktikai szabálytalanságért mindössze két sárga lapos figyelmeztetést kellett adnia a játékvezetőnek, vagyis rendkívül sportszerű találkozón dőlt el a továbbjutás kérdése. 3–1

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

KEDD

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0

SZERDA

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1–4

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1–0 – h. u.

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 0–1

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 2–3 – h. u.

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II) 2–1 – h. u.

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III) 2–1

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.) 3–0

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0–0 – 11-esekkel 2–3

ETO FC–Pilisi LK (Pest I.) 9–0

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 4–0

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 5–1

CSÜTÖRTÖK

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–1

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II) 3–1

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!