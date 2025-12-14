Könnyű fehérvári siker a női röplabda Extraligában; az Újpest legyőzte a Kaposvárt

A hatodik helyezett székesfehérváriaknak mindössze 67 percre volt szükségük a sikerhez a közvetlenül előttük álló riválissal szemben.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

MÁV ELŐRE FOXCONN–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:0 (21, 16, 11)

Székesfehérvár, 75 néző. V: Tillmann, Bátkai-Katona

MÁV ELŐRE: DZJUBA 12, Rieder 1, ANDRIKOPOULOU 14, Fitzpatrick 11, WELLS 13, Kotormán 3. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Nagy E., Hollósi 4, Sziládi, Szatmári. Edző: Kaszap Tamás

FATUM: Del Burgo, Petrovics 8, Földi 4, DAVIDOVIC 15, Pampuch 8, Cepni 2. Csere: Tóth F. (liberó), Wafek 1, Rufin-Martínez 1, Antivero Salinas. Edző: Dávid Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 4:3, 8:3, 9:7, 11:7, 12:11, 15:16, 21:21. 2. játszma: 1:2, 7:4, 9:7, 13:8, 18:11, 23:16. 3. játszma: 9:1, 10:4, 15:5, 24:8

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Minden játékelemben nagyon magabiztosak voltunk a mérkőzésen. Szépen haladunk előre, de azért van még min dolgozni.

Dávid Zoltán: – Sajnos a Kaposvár elleni mérkőzés óta teljesen szét vagyunk esve. Az, hogy két meghatározó centerünk is megsérült, mentálisan megbomlasztotta a csapatot. Amíg ebben nem lesz változás, nehéz lesz előbbre jutnunk.

ÚJPESTI TE–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:1 (–21, 13, 18, 20)

Szilágyi utca, 200 néző. V: Halász E., Adler

UTE: Jordanova 10, AMBROSIO 9, Kucharska 3, PEZELJ 23, Nacsa-Pekárik 7, GRAFORT 20. Csere: Pusztai, Morioka (liberók), Fábián 1, Dick, Bilusic. Edző: Alejandro Altamirano

KNRC: Bagyinka 1, RABELO 14, Szerényi 1, Richter 10, Fegyik 8, Giorgi 7. Csere: Szerencsés (liberó), Kalmár, Johnson 3, Horváth L. 4, Borhi. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 6:3, 7:8, 13:11, 15:15, 18:17, 18:22, 19:24. 2. játszma: 3:1, 12:3, 14:8, 21:10, 24:12. 3. játszma: 0:1, 7:3, 9:6, 16:7, 21:8, 24:13. 4. játszma: 5:1, 6:5, 9:6, 10:8, 14:9, 16:13, 20:18, 22:20

AZ ÁLLÁS

1. Vasas Óbuda 27 pont

2. Újpest 19 pont (21:12)

3. Kaposvár 19 pont (21:13)

4. Békéscsaba 17 pont

5. Nyíregyháza 15 pont

6. MÁV Előre 14 pont

7. Vasas SC 7 pont

8. TFSE 4 pont

9. SZBRA 1 pont