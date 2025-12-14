Látványos túra Cristiano Ronaldo szülőhelyén

Madeira a vulkáni eredetű Madeira-szigetek legnagyobbika az Atlanti-óceánban, Lisszabontól 978 km-re. Politikailag és kulturálisan is Európához tartozik, mint Portugália autonóm régiója. Mintegy 57 km hosszú és 23 km széles, területe 736 km². Kedvelt turistacélpont, és látogatottságához hozzájárul, hogy Cristiano Ronaldo a sziget székhelyén, Funchal városában született és nőtt fel. Aki kifejezetten a futballista miatt érkezik Madeirára, nem távozik csalódottan, de a sziget a szurkolók mellett a szabadidősportok kedvelőinek is tartogat lehetőségeket.

Az egyik legkedveltebb sportesemény a Madeira Island Ultra-Trail, amelyen 16–118 kilométeres távon lehet teljesíteni.

A leghosszabb útvonal az egész szigetet átszeli, Porto Moniz városközpontjától vezet Machico városába, és a túrázók körében is közkedvelt. A journeyera.com túrázós blog videója tökéletesen bemutatja, hogy miért.

Nehézsége miatt a 118 kilométeres útvonalat négy napra szokták felosztani, s mivel túra közben nem mindig könnyű szállást találni, a legtöbben az alváshoz szükséges sátrat és egyéb felszerelést is a hátukon cipelik.

Az időjárás változékony, ködre és esőre is fel kell készülni, ahogyan a sziklás terepre és a nagy szintemelkedésre is. Utóbbi a 115 kilométeres út során 8000 méter körülire tehető. A túra érinti Madeira legmagasabb pontját, az 1862 méter magas Pico Ruivót, a hegygerinceken járva időnként elképesztő kilátás tárul a túrázók elé. A veszélyesebbnek tűnő pontokon a haladást kötelek segítik, tériszonnyal küzdőknek érdemes felkészülniük a meredek helyekre.

A panoráma azonban minden pénzt megér, és bizonyítja, nem kell Cristiano Ronaldo rajongójának lenni, hogy valaki jól érezze magát a szigeten.