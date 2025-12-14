Várkonyi Bence: Meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a jobbak
Nagyszerű formában érkezik a ZTE FC Kisvárdára. A zalaiak az előző négy bajnokijukat kapott gól nélkül nyerték meg, ráadásul az utóbbi hat NB I-es meccsükön ötször győztesen hagyták el a pályát. Egyre jobban megmutatkozik Nuno Campos vezetőedző elképzelése a játékon, támadásban és védekezésben egyaránt fejlődik a csapat, a hátsó alakzat vezére a kimagaslóan teljesítő Várkonyi Bence
„Elégedettek vagyunk, hogy sikerült elkapni a fonalat, s jönnek a győzelmek – mondta lapunknak a ZTE FC 23 éves védője. – Külön öröm, hogy az előző négy bajnokit egyaránt kapott gól nélkül nyertük meg. Milyen egyszerű ez: ha hátul nullára hozzuk a mérkőzést, elöl elég egy gól a három ponthoz. De nem csupán a védelem érdeme ez, csapatként védekezünk és támadunk, s bár senkit sem szeretek kiemelni, a kapuban Gundel-Takács Bence kitűnő teljesítményt nyújt. Ami a saját formámat illeti, most jól megy a játék, nincsenek hibáim, igyekszem vezérként viselkedni. Jó úton járok, s nagyszerű visszajelezés, hogy a közelmúltban viselhettem a csapatkapitányi karszalagot, amire büszke vagyok. Fiatal együttesünk van, kellenek a vezérek.”
A ZTE FC a jó eredményeinek köszönhetően már a középmezőnyben szerepel (a hetedik helyről várta a fordulót), csak egy ponttal van lemaradva a Kisvárda mögött, s a dobogó sincs messze tőle. A zalaiakkal ellentétben a szabolcsiak nincsenek jó formában, az előző hat bajnokijukon csupán egyszer győztek.
„A legfontosabb, hogy a veszélyzónától távolodjunk el, a dobogót egyáltalán nem nézzük – folytatta a zalai hátvéd. – Nem akarunk lassítani, jó formában vagyunk, remélem, ez minél tovább kitart. Ha úgy alakul, hogy a téli szünetet a dobogó közelében töltjük, az nagyszerű lesz, de ez sok mindentől függ. Most csak a kisvárdaiak elleni meccsre figyelünk, augusztusban hazai pályán kettő egyre kikaptunk tőlük, most vissza akarunk vágni, extra motiváció dolgozik bennünk, meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a jobbak. Veszélyes együttes a Kisvárda, az Újpestnek nemrégiben három gólt lőtt, a múlt héten a Ferencváros megszenvedett a pályáján, de nem kérdés: győzni megyünk!”
17. FORDULÓ
December 13., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC 0–1
Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1
MTK Budapest–Újpest FC 3–4
December 14., vasárnap
12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|17
|9
|5
|3
|34–17
|+17
|32
|2. Ferencvárosi TC
|16
|9
|4
|3
|34–17
|+17
|31
|3. Debreceni VSC
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|4. Puskás Akadémia
|17
|8
|4
|5
|24–21
|+3
|28
|5. Paksi FC
|16
|7
|6
|3
|35–25
|+10
|27
|6. Kisvárda
|16
|7
|2
|7
|18–26
|–8
|23
|7. Zalaegerszegi TE
|16
|6
|4
|6
|25–22
|+3
|22
|8. MTK Budapest
|17
|6
|2
|9
|32–36
|–4
|20
|9. Újpest FC
|17
|5
|4
|8
|25–31
|–6
|19
|10. Diósgyőri VTK
|17
|4
|6
|7
|24–29
|–5
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|17
|3
|5
|9
|18–32
|–14
|14
|12. Kazincbarcika
|16
|3
|2
|11
|16–34
|–18
|11