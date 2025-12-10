Három magyar játékosával is hosszabbított a Zalaegerszeg

A középpályás Csonka András, a kapus Gundel-Takács Bence és a védő Várkonyi Bence szerződése az opció lehívásának következtében immár 2027 nyaráig szól.

„Ez a döntés azért is különösen örömteli számunkra, mert jóval túlmutat a pályán nyújtott teljesítményen. Bár mindhárman hétről hétre stabilan, magas szinten játszanak és látványosan fejlődnek, a háttérben ennél is több munkát tesznek bele. Óriási értéket jelentenek nekünk nemcsak játékosként, hanem emberként is. A hozzáállásuk tökéletesen illik a klub filozófiájához, és nagyon várjuk, hogy közösen folytathassuk ezt az utat, minden lépésükben támogatva őket” – mondta el a döntés kapcsán a klub honlapján Andrés Jornet, a ZTE FC sportért felelős elnöke.