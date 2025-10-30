Emberelőnyben jutott tovább a Soroksár a Magyar Kupában

A 69. perctől emberelőnyben játszó vendégeknél Gálfi Norbert a 78. percben szerezte a meccs egyetlen találatát. A nyolcaddöntő párosításának sorsolását 22 órától rendezik.



Mol Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–1 (0–0)

később:

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II) 18.00

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00

szerdán játszották:

FERENCVÁROSI TC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE (NB II) 4–0 (3–0) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Budapest, Groupama Aréna, 6493 néző. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Garai Péter)

FTC: Radnóti – Ötvös (Madarász Á., a szünetben), Gartenmann (Raemaekers, a szünetben), Szalai G. – Zachariassen, Levi, Abu Fani (Arzani, 71.), J. Romao, O’Dowda (Lisztes, 63.) – L. Joseph, A. Pesics (Yusuf, 71.). Vezetőedző: Robbie Keane

BÉKÉSCSABA: Póser – Hodonicki (Balla K., 80.), Kovács G. (Csató M., 63.), Viczián, Kuzma, Kotula – Kóródi (Pusztai, 71.), Szabó B., Zsolnai R., Pelles (Harsányi I., 71.) – Borsos (Daru, 63.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: L. Joseph (1–0) a 24., A. Pesics (2–0) a 29., Zachariassen (3–0) a 45., L. Joseph (4–0) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Robbie Keane az M4 Sportnak: – Ellenfelünket tisztelve megfelelő tempóban futballoztunk. A következő napokban a regeneráción lesz a hangsúly, hogy jó állapotban várjuk a hétvégi bajnoki mérkőzést.

Csató Sándor: – Jó lett volna több helyzetet kialakítani és többször kapura lőni, de így is tisztességesen helytálltunk a magasabb szintet képviselő Ferencváros otthonában.

MTK BUDAPEST–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC (NB II) 5–1 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1714 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergő)

MTK: Fadgyas – Bévárdi, Varju (Lehoczky, 67.), Szépe, Kovács P. – Németh H., Kata M. (Plsek, a szünetben) – Átrok, Bognár I. (Polievka, 57.), Kerezsi (Vitályos, a szünetben) – Németh K. (Törőcsik, 73.). Vezetőedző: Horváth Dávid

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas (Keresztes B., 65.), Bora, Ternován (Debreceni Z., 65.) – Csatári (Vidnyánszky, 65.), Zvekanov, Lőrinczy (Zachán, a 74.), Bertus – Bartusz, Szalai J. (Vörös, 65.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Csatári (0–1) az 5., Átrok (1–1) a 13., Kovács P. (2–1) a 34, Plsek (3–1) az 55., Németh K. (4–1) a 69., Kovács P. (5–1) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Horváth Dávid: – A Mezőkövesd – a másodosztály egyik élcsapata – ránk ijesztett, de aztán szép támadásokat vezettünk, gólokat szereztünk, erre nagy szükségünk volt a védekezésben felmerülő problémáink miatt. A második félidőre rendeztük a sorokat, és magabiztosan jutottunk tovább.

Csertői Aurél: – Az első félidőben voltak lehetőségeink, sajnálhatjuk, hogy a kapufáról kifelé pattant a labda, de nem volt kérdéses, főleg a szünet után nem, hogy melyik a jobb csapat. Készülhetünk az Ajka elleni hétvégi bajnokira.

MARTFŰI LSE (NB III)–PAKSI FC 1–4 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Martfű, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)

MARTFŰ: Kenyeres – Prozlik (Madarassy, 76.), Hunya, Székely D., Antman (Ács M., 71.) – Bogdán, Balla (Bódai, 60.) – Fődi (Vona, 60.), Kinyig, Mahler – Horváth K. (Kriska N., 71.) Vezetőedző: Koncz Zsolt

PAKS: Gyetván – Kinyik (Éger Zs. 80.), Szekszárdi M., Szabó J. – Hinora, Balogh B., Pető M. (Gyurkits 54.), Haraszti (Horváth K. 65.), Silye – Böde (Májik, 65.), Galambos (Tóth B., 54.) Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Szabó J. (0–1) a 22., Kinyig (1–1) a 29., Böde (1–2) az 58., Böde (1–3) a 62., Balogh B. (1–4) a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Koncz Zsolt: – Átéreztük a mérkőzés súlyát, mindenki igyekezett a maximumot kihozni magából. Amikor azonban a Trabantnak egy sokkal jobb kocsival kell felvennie a versenyt, akkor egy idő után elfogy az erő… A hatvanadik perc környékén ki is jött az erőnléti és koncentriációs különbség a két együttes között, s onnantól egyértelművé vált, hogy a paksiak fölénk nőnek. Annak azonban örülök, hogy végig volt tartásunk.

Bognár György: – Az első félidőben a hazaiak nagyon jól játszottak, megnehezítették a dolgunkat, nem volt érdemtelen a gólváltás után a döntetlen állás. Ekkor még nem volt igazán átütőerő bennünk, a szünet után aztán játékban kijött a két csapat közötti különbség. Tóth Barnát azért cseréltem be Böde Dániel mellé, mert így megoszlott a védők figyelme, s akkor már a beadásaink is jobbak voltak.

ETO FC–PILISI LK (vármegyei I.) 9–0 (6–0) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Győr, ETO Stadion, 2153 néző. Vezette: Káprály Mihály (Máyer Gábor, Mohos Milán)

ETO: Megyeri – Vladoiu, Abrahamsson (Urblík N., a szünetben), Miangué (Boldor, 61.), Bíró B. – Njie, Anton (Tollár, a szünetben), Vingler (Vitális, 61.) – Huszár M. (Bánáti, 77.), Piscsur, Zivkovic. Vezetőedző: Borbély Balázs

PILIS: Paulovicz – Nemes, Vida (Kuchta, a szünetben), Tóth Á., Almomani – Mányi D. – Pácsa (Csikós, 83.), Huszárik (Hajdu B., a szünetben), Györe, Mányi B. (Seregy, 83.) – Balogh M. (Rácz M., 54.). Vezetőedző: Miklósvári János

Gólszerző: Abrahamsson (1–0) az 5., Njie (2–0) a 9., Piscsur (3–0) a 23., Piscsur (4–0) a 29., Njie (5–0) a 37., Huszár M. (11-esből, 6–0) a 45+1., Zivkovic (7–0) az 50., Zivkovic (8–0) az 57., Boldor (9–0) a 67. percben

MESTERMÉRLEG

Borbély Balázs: – A várható minőségbeli különbség tudatában is azt kértem a játékosoktól, hogy vegyék komolyan a mérkőzést. Segítettek a korai gólok, hamar eldőlt a mérkőzés, örülök, hogy a kötelező győzelemmel továbbjutottunk.

Miklósvári János: – Próbáltuk a megszokott játékunkat játszani, de az élvonalhoz tartozó ellenfél ebben nagyon sok nehézséget okozott. Mindezekkel együtt büszke vagyok a csapatra, felkerültünk a futball térképére, és nagyon köszönjük szép számú közönségünknek, hogy a helyszínen és odahaza is biztatták a mieinket.

KELEN SC (BLSZ I.)–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Kelenvölgy, 600 néző. Vezette: Jakab Árpád (Aradi József, Sinkovicz Dániel)

KELEN: Czerula – Meszlényi, Elek Á., Balajthy, Rőthy, Emmer – Kádár, Benkő, Adi (Göndör, 62.), Tóth M. (Kurcz, 55.) – Seyed (Vágvölgyi, 78.). Vezetőedző: Simon Ákos

KBSC: Gyollai – Szőke, Rácz L., Meszhi (Rasheed, 5.), Deutsch – Schuszter, Kártik (Könyves, 66.), Major (Ubochioma, a szünetben) – Slogar (Sós B., 78.), Eleke, Makrai (Berecz Zs., a szünetben). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Eleke (0–1) a 85. percben

MESTERMÉRLEG

Simon Ákos: – Bíztunk benne, hogy meglepetést szerezhetünk. Az elején büntetőt harcoltunk ki, sajnos nem tudtunk élni a lehetőséggel, de a vereség ellenére büszke vagyok a srácokra, óriásit melóztak. Sokkal jobb csapattal találkoztunk, a továbbjutásunk nagy bravúr lett volna.

Kuttor Attila: – Brusztolós mérkőzés volt, amely csak nyomokban tartalmazott futballt. Megpróbáltunk nyomást helyezni az ellenfelünkre, de ez nem mutatkozott meg nagy helyzetekben. A legfontosabb a továbbjutás, örülök, hogy sikerült eldöntenünk a meccset a rendes játékidőben.

VASAS FC (NB II)–MEZŐÖRS KSE (vármegyei I.) 3–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1470 néző. Vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Rózsa Dávid)

VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Sztojka, Iyinbor, Ódor (Doktorics, 70.) – Urblík J. (Ottucsák, a szünetben), Rab (Hidi M. S., 56.) – Radó, Zimonyi (Hej, 70.), Horváth R. – Pethő B. (Jován V., 79.). Vezetőedző: Erős Gábor

MEZŐÖRS: Sánta A. – Deákovits, Wágenhoffer, Vári, Pankotai, Böröczky (Kerékgyártó Á., 80.) – Nagy P. (Böcskey, 80.), Végh T., Kerékgyártó D. (Szabó L., 67.), Tóth L. (Nagy K., 67.) – Vörös T. (Szántó M., 80.). Vezetőedző: Germán Ferenc

Gólszerző: Wágenhoffer (öngól, 1–0) a 27., Pethő B. (2–0) a 72., Horváth R. (3–0) a 90+1. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű játszani a Mezőörs ellen, számítottunk a zárt védekezésre, az elején kicsit lassan és pontatlanul futballoztunk, ám a vezető gól után már sikerült az, amit elterveztünk. Külön öröm számunkra, hogy több akadémistát is a pályára küldhettem.

Germán Ferenc: – Tulajdonképpen öt–három–kettes felállást terveztünk a Vasas ellen, ám betegség és sérülés miatt változtatnunk kellett, ezért lett öt–négy–egyes a hadrend. Nos, a taktika védekezési részét megoldottuk, sajnos a támadásainkból már hiányzott az extra. Ennek ellenére nincs szégyenkezni valónk, a játékosaink is nagy megtiszteltetésnek érezték azt, hogy ilyen környezetben, ilyen pályán, ilyen nagy múltú csapat ellen futballozhattak.

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0–0 – 11-esekkel 2–3 – VIDEÓ ITT!

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II) 2–1 (Cipf 94., Kovács N. 117., ill. Lucas 102.) – hosszabbítás után – VIDEÓ ITT!

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III) 2–1 (Berki 39., Bocskay 73. – 11-esből, ill. Kovács M. 55.) – VIDEÓ ITT!

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 2–3 (Sághy 58., Girsik Á. 68. – 11-esből, ill. Fejős 24., Farkas A. 90+5., Magyar Zs. 105+1. – 11-esből) – hosszabbítás után – VIDEÓ ITT!

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1–0 (Lénárt 101.) – hosszabbítás után

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 0–1 (Bobál G. 53.) – VIDEÓ ITT!

Kedden játszották

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0