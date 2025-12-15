Darts-vb: újabb meglepetés, egyetlen leget nyert meg a korábbi elődöntős belga

Az esti program nyitásaként a világbajnoki újonc német Lukas Wenig próbálta megcibálni a holland Wesley Plaisier bajszát, és ugyan a második szettet megnyerte, valójában nem tudta a 35 éves ellenfele dolgát megnehezíteni. Plaiser fokozatosan emelte egyre magasabbra játéka színvonalát, amit a kulcspillanatokban hibázó német nem tudott követni, így végül második meccsnyilát értékesítve a negyedik szett végén le is zárta az összecsapást.

A második meccsen az újonc skót Darren Beveridge rögtön az első leget megnyerte hátsó pályáról a korábbi elődöntős, 23. kiemelt belga Dimitri Van den Bergh ellen, a másodikban az első 180-at is ő jegyezte, a harmadikban pedig a rendkívül bizonytalanul kiszállózó ellenfele ellen, így máris bezsebelte az első felvonást. A három éve a négy közé jutó belga végül a második szett második legjében dobott először sikeres kiszállót – 96-ról nullázta ki magát, ami az addigi legnagyobb volt. Ezzel nagyjából ki is merült az önmaga halovány árnyékaként teljesítő Van den Bergh említésre érdemes teljesítménye az egész mérkőzésre nézve, Beveridge gyakorlatilag rezzenéstelen arccal a harmadik szettet is semmire nyerte meg, aztán persze a győztes meccsnyíl értékesítése után a mosoly sem hiányzott.

A 4. kiemelt Stephen Bunting úgy indított, hogy nem lesz olyan könnyelmű, mint belga kollégája volt, hiszen a 22 éves, második vb-jén szereplő lengyel Sebastian Balecki ellen az első szettben akadt olyan pillanat, amikor 132.20-es átlaggal bírt, végül miután négy legben megnyerte az első játszmát, átlaga 120 alá esett. A második elején kicsit behúzták a féket mindketten, aztán Bunting egy 160-as kiszállóval újra berúgta a motort, és továbbra is 60 százalékon kiszállózva ezt a felvonást is négy legben vágta zsebre. Ehhez képest a harmadik játszmában Bunting átlaga a 85-90 közötti tartományba zuhant vissza, Bialecki pedig stabilan tömegezett, először brékelte Buntingot, majd egy 104-es kiszállóval szépített is. Sőt, a negyedik felvonást rögtön egy hátsó pályáról megnyert leggel kezdte, s ezzel helyzeti előnybe is került a lengyel, akinek már csak a saját kezdéseit kellett hoznia, a „döntő szett” kiharcolásához – s az lépést meg is tette efelé, amikor sorozatban az ötödik leget is megnyerte. Végül jött is az ötödik, amelyben már mindketten nagyon vigyáztak saját kezdésükre, de a nagy mélységből visszatérő Bunting 2–2 után rögtön elvette ellenfele kezdését – a szervezők pedig szinte azonnal be is kapcsolták a tűzijátékokat a színpadon elfelejtve, hogy már az első fordulóban is két leg különbséggel kell nyerni az ötödik felvonásban. Így jött még egy kör, Bunting pedig 14 nyílból végül le is zárta a világbajnokság eddigi legszorosabb mérkőzését.

A program zárásaként érkezett az angol James Hurrell és az amerikai Stowe Buntz a színpadra, és kettejük összecsapására nem feltétlenül a magas színvonalú játék volt a jellemző, Hurrel azért esélyeshez méltóan csak legyőzte ellenfelét. Az angol gyakorlatilag minden szettben legalább egyszer összehozott egy kiemelkedő leget, amivel sikeresen demoralizálta amerikai ellenfelét, akinek azért életében először – harmadik vb-meccsén – a szettgyőzelem is összejött az Ally Pally színpadán. Ennél tovább nem jutott, miközben Hurrell tavaly után idén is eljutott a második körig a világbajnokságon.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

VASÁRNAP ESTI PROGRAM

Lukas Wenig (német, 88.62)–Wesley Plaisier (holland, 92.50) 1:3 (0–3, 3–2, 2–3, 1–3)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23., 80.64)–Darren Beveridge (skót, 91.62) 0:3 (0–3, 1–3, 0–3)

Stephen Bunting (angol, 4., 96.39)–Sebastian Bialecki (lengyel, 86.58) 3:2 (3–1, 3–1, 0–3)

James Hurrell (angol, 88.78)–Stowe Buntz (amerikai, 89.03) 3:1 (3–2, 1–3, 3–1, 3–2)

KORÁBBAN

DÉLUTÁNI PROGRAM

Ritchie Edhouse (angol, 27., 86.96)–Jonny Tata (új-zélandi, 89.63) 0:3 (2–3, 1–3, 1–3)

Dom Taylor (angol, 85.89)–Oskar Lukasiak (svéd, 79.56) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

Richard Veenstra (holland, 92.74)–Nitin Kumar (indiai, 87.30) 2:3 (1–3, 3–0, 2–3, 3–0, 1–3)

Joe Cullen (angol, 32., 99.33)–Bradley Brooks (angol, 90.09) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik