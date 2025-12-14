Parázs, fordulatos mérkőzésen játszott döntetlent a Kisvárda és a ZTE

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3 (2–2)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1570 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), ill. Skribek (18.), Maxsuell (33.), Amato (60.)
Kiállítva: Szendrei N. (90+3., ZTE), Calderón (a lefújás után, ZTE)
Ami egyszer sem ment 429 percen keresztül a DVSC-nek, majd a Diósgyőrnek, az ETO-nak, a Paksnak és az Újpestnek, az nyolc perc alatt kétszer is összejött a Kisvárdának.
A ZTE öt fordulóval ezelőtt, Debrecenben a meccs 31. percében kapott előzőleg gólt, majd négy teljes bajnokin keresztül egyet sem (miközben mind a négyet meg is nyerte), a vasárnap esti összecsapás házigazdája viszont a találkozó elején kétszer is eredményes volt ellene. Előbb a kezdő tizenegybe nyolc játéknap után visszakerülő Toniszlav Jordanov révén, majd ugyanő tolta a labdát Martin Chlumeckyhez, aki a tizenhatoson kívüli pontos lövésével gyorsan megduplázta a kisvárdai előnyt.
A játék képe alapján mindazonáltal nem lehetett elkönyvelni, hogy ezzel el is dőlt a három pont sorsa, hiszen a zalaiak átvették az irányítást, labdabirtoklási fölénybe kerültek és igyekeztek gyorsan átjátszani a hazai védelmet. Negyedóra elteltével Joao Victor lövése nyomán még csak kívülről érte a kapufát a labda, az egész ősszel jó formában futballozó, több látványos gólt is szerző Skribek Alen viszont már kipókhálózta a jobb felső sarkot – óriási lövés volt!
Lendületben maradt a Zalaegerszeg, és ki is egyenlített, Maxsuell érkezett jókor a Popovics Illja által bravúrral hárított lövésre, és máris eltüntette a felek közötti különbséget. Kevés híján visszavette a vezetést a Kisvárda, de Gundel-Takács Bence jó érzékkel kapott bele a labdába Jasmin Mesanovic fejesénél, a kipattanóból pedig Jordanov a kapus lábát találta el. Hatalmas helyzet volt!
Az első félidő több fordulatot és lendületes futballt hozott, és azt lehetett érezni, a második felvonásra óvatosabb játékra váltanak a csapatok. A középpályás védekezés stabilitását segítette volna elő a szünetben végrehajtott csere kisvárdai oldalon, Nagy Krisztián helyére Körmendi Kevin állt be a pálya tengelyébe, a lecserélt futballista pozíciójába pedig Bíró Bence húzódott ki jobbra.
Nem is estek úgy egymásnak a csapatok, mint a mérkőzés elején, Skribek Alen előtt adódott a második félidő első lehetősége, de szabadrúgása után Popovics Ilija kivédte a labdát, a kipattanót pedig Joao Victor mellé lőtte. Fabricio Amato aztán gólt fejelt, a belső középpályás a jobbhátvéd Bodnár Gergő beadására érkezett jókor, vagyis a veszélyes egerszegi támadók a hátrébb futballozóktól is megkapták a kellő támogatást. Fordított tehát a Zete, amelynek játékosai duzzadtak az önbizalomtól, nyilván összefüggésben a korábbi eredményekkel és jó teljesítménnyel.
Aztán önmagát rángatta ki a gödörből az újonc azzal, hogy Aleksandar Jovicic bedobása után a csereként beálló Szőr Levente a kapuba csúsztatta a labdát. Feszültté vált a meccs, többször egymásnak ugrottak a labdarúgók (a rendes játékidő hosszabbításában Szendrei Norbertet, majd a lefújás után José Calderónt is kiállította a játékvezető), érezhető volt, hogy mindkét fél nyerni akar. A hajrában újra kisvárdai cserejátékos szerezhetett volna gólt, Marko Matanovics a kapufát találta el.
A Zalaegerszeg nem tudta megszerezni egymás után az ötödik győzelmét, a Várda viszont most sem veszített sorozatban háromszor. A két csapatnak volt már hasonló 3–3-as döntetlenje Kisvárdán, igaz, 2019 őszén a vendégek vezettek 2–0-ra és a szabolcsiak fordítottak 3–2-re, utána alakult ki a végeredmény.
Ezúttal is mindkét gárda nyerhetett volna, ilyenkor szokott döntetlen lenni a vége, amire most talán nem mondhatjuk, hogy egyik félnek sem jó a látottak alapján.
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
17
|9
|5
|3
|34–17
|+17
|32
|2. Ferencvárosi TC
17
|9
|4
|4
|34–18
|+16
|31
|3. Debreceni VSC
17
|9
|4
|4
|26–20
|+6
|31
|4. Paksi FC
17
|8
|6
|3
|37–25
|+12
|30
|5. Puskás Akadémia
17
|8
|4
|5
|24–21
|+3
|28
|6. Kisvárda
17
|7
|3
|7
|21–29
|–8
|24
|7. Zalaegerszegi TE
17
|6
|5
|6
|28–25
|+3
|23
|8. MTK Budapest
17
|6
|2
|9
|32–36
|–4
|20
|9. Újpest FC
17
|5
|4
|8
|25–31
|–6
|19
|10. Diósgyőri VTK
17
|4
|6
|7
|24–29
|–5
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
17
|3
|5
|9
|18–32
|–14
|14
|12. Kazincbarcika
17
|3
|2
|12
|16–36
|–20
|11