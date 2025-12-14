Parázs, fordulatos mérkőzésen játszott döntetlent a Kisvárda és a ZTE

Lendületben maradt a Zalaegerszeg, és ki is egyenlített, Maxsuell érkezett jókor a Popovics Illja által bravúrral hárított lövésre, és máris eltüntette a felek közötti különbséget. Kevés híján visszavette a vezetést a Kisvárda, de Gundel-Takács Bence jó érzékkel kapott bele a labdába Jasmin Mesanovic fejesénél, a kipattanóból pedig Jordanov a kapus lábát találta el. Hatalmas helyzet volt!

Az első félidő több fordulatot és lendületes futballt hozott, és azt lehetett érezni, a második felvonásra óvatosabb játékra váltanak a csapatok. A középpályás védekezés stabilitását segítette volna elő a szünetben végrehajtott csere kisvárdai oldalon, Nagy Krisztián helyére Körmendi Kevin állt be a pálya tengelyébe, a lecserélt futballista pozíciójába pedig Bíró Bence húzódott ki jobbra.

Nem is estek úgy egymásnak a csapatok, mint a mérkőzés elején, Skribek Alen előtt adódott a második félidő első lehetősége, de szabadrúgása után Popovics Ilija kivédte a labdát, a kipattanót pedig Joao Victor mellé lőtte. Fabricio Amato aztán gólt fejelt, a belső középpályás a jobbhátvéd Bodnár Gergő beadására érkezett jókor, vagyis a veszélyes egerszegi támadók a hátrébb futballozóktól is megkapták a kellő támogatást. Fordított tehát a Zete, amelynek játékosai duzzadtak az önbizalomtól, nyilván összefüggésben a korábbi eredményekkel és jó teljesítménnyel.

Parázs jelenetekkel zárult a mérkőzés (Fotó: Czinege Melinda)

Aztán önmagát rángatta ki a gödörből az újonc azzal, hogy Aleksandar Jovicic bedobása után a csereként beálló Szőr Levente a kapuba csúsztatta a labdát. Feszültté vált a meccs, többször egymásnak ugrottak a labdarúgók (a rendes játékidő hosszabbításában Szendrei Norbertet, majd a lefújás után José Calderónt is kiállította a játékvezető), érezhető volt, hogy mindkét fél nyerni akar. A hajrában újra kisvárdai cserejátékos szerezhetett volna gólt, Marko Matanovics a kapufát találta el.

A Zalaegerszeg nem tudta megszerezni egymás után az ötödik győzelmét, a Várda viszont most sem veszített sorozatban háromszor. A két csapatnak volt már hasonló 3–3-as döntetlenje Kisvárdán, igaz, 2019 őszén a vendégek vezettek 2–0-ra és a szabolcsiak fordítottak 3–2-re, utána alakult ki a végeredmény.

Ezúttal is mindkét gárda nyerhetett volna, ilyenkor szokott döntetlen lenni a vége, amire most talán nem mondhatjuk, hogy egyik félnek sem jó a látottak alapján.