Nemzeti Sportrádió

Parázs, fordulatos mérkőzésen játszott döntetlent a Kisvárda és a ZTE

Vágólapra másolva!
2025.12.14. 20:40
null
Hatgólos döntetlent játszott a Kisvárda és a ZTE (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Zalaegerszeg Kisvárda
A labdarúgó NB I 17. fordulójának záró mérkőzésén a Kisvárda és a ZTE 3–3-as döntetlent játszott egymással. A zalaiaktól Szendrei Norbert a ráadásban, José Calderón pedig a lefújás után kapott piros lapot.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3 (2–2)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1570 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), ill. Skribek (18.), Maxsuell (33.), Amato (60.)
Kiállítva: Szendrei N. (90+3., ZTE), Calderón (a lefújás után, ZTE)

A mérkőzés online tudósítása itt érhető el.

Ami egyszer sem ment 429 percen keresztül a DVSC-nek, majd a Diósgyőrnek, az ETO-nak, a Paksnak és az Újpestnek, az nyolc perc alatt kétszer is összejött a Kisvárdának.

A ZTE öt fordulóval ezelőtt, Debrecenben a meccs 31. percében kapott előzőleg gólt, majd négy teljes bajnokin keresztül egyet sem (miközben mind a négyet meg is nyerte), a vasárnap esti összecsapás házigazdája viszont a találkozó elején kétszer is eredményes volt ellene. Előbb a kezdő tizenegybe nyolc játéknap után visszakerülő Toniszlav Jordanov révén, majd ugyanő tolta a labdát Martin Chlumeckyhez, aki a tizenhatoson kívüli pontos lövésével gyorsan megduplázta a kisvárdai előnyt.

A játék képe alapján mindazonáltal nem lehetett elkönyvelni, hogy ezzel el is dőlt a három pont sorsa, hiszen a zalaiak átvették az irányítást, labdabirtoklási fölénybe kerültek és igyekeztek gyorsan átjátszani a hazai védelmet. Negyedóra elteltével Joao Victor lövése nyomán még csak kívülről érte a kapufát a labda, az egész ősszel jó formában futballozó, több látványos gólt is szerző Skribek Alen viszont már kipókhálózta a jobb felső sarkot – óriási lövés volt!

null
fotó 2025.12.14.

NB I, 17. forduló: Kisvárda–ZTE 3–3 (Fotó: Czinege Melinda)

 

Lendületben maradt a Zalaegerszeg, és ki is egyenlített, Maxsuell érkezett jókor a Popovics Illja által bravúrral hárított lövésre, és máris eltüntette a felek közötti különbséget. Kevés híján visszavette a vezetést a Kisvárda, de Gundel-Takács Bence jó érzékkel kapott bele a labdába Jasmin Mesanovic fejesénél, a kipattanóból pedig Jordanov a kapus lábát találta el. Hatalmas helyzet volt!

Az első félidő több fordulatot és lendületes futballt hozott, és azt lehetett érezni, a második felvonásra óvatosabb játékra váltanak a csapatok. A középpályás védekezés stabilitását segítette volna elő a szünetben végrehajtott csere kisvárdai oldalon, Nagy Krisztián helyére Körmendi Kevin állt be a pálya tengelyébe, a lecserélt futballista pozíciójába pedig Bíró Bence húzódott ki jobbra.

Nem is estek úgy egymásnak a csapatok, mint a mérkőzés elején, Skribek Alen előtt adódott a második félidő első lehetősége, de szabadrúgása után Popovics Ilija kivédte a labdát, a kipattanót pedig Joao Victor mellé lőtte. Fabricio Amato aztán gólt fejelt, a belső középpályás a jobbhátvéd Bodnár Gergő beadására érkezett jókor, vagyis a veszélyes egerszegi támadók a hátrébb futballozóktól is megkapták a kellő támogatást. Fordított tehát a Zete, amelynek játékosai duzzadtak az önbizalomtól, nyilván összefüggésben a korábbi eredményekkel és jó teljesítménnyel.

Parázs jelenetekkel zárult a mérkőzés (Fotó: Czinege Melinda)

Aztán önmagát rángatta ki a gödörből az újonc azzal, hogy Aleksandar Jovicic bedobása után a csereként beálló Szőr Levente a kapuba csúsztatta a labdát. Feszültté vált a meccs, többször egymásnak ugrottak a labdarúgók (a rendes játékidő hosszabbításában Szendrei Norbertet, majd a lefújás után José Calderónt is kiállította a játékvezető), érezhető volt, hogy mindkét fél nyerni akar. A hajrában újra kisvárdai cserejátékos szerezhetett volna gólt, Marko Matanovics a kapufát találta el.

A Zalaegerszeg nem tudta megszerezni egymás után az ötödik győzelmét, a Várda viszont most sem veszített sorozatban háromszor. A két csapatnak volt már hasonló 3–3-as döntetlenje Kisvárdán, igaz, 2019 őszén a vendégek vezettek 2–0-ra és a szabolcsiak fordítottak 3–2-re, utána alakult ki a végeredmény.

Ezúttal is mindkét gárda nyerhetett volna, ilyenkor szokott döntetlen lenni a vége, amire most talán nem mondhatjuk, hogy egyik félnek sem jó a látottak alapján.

   
AZ ÁLLÁS       
  1. ETO FC

17

95334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC

17

94434–18+1631
  3. Debreceni VSC

17

94426–20+631
  4. Paksi FC

17

86337–25+1230
  5. Puskás Akadémia

17

84524–21+328
  6. Kisvárda

17

73721–29–824
  7. Zalaegerszegi TE

17

65628–25+323
  8. MTK Budapest

17

62932–36–420
  9. Újpest FC

17

54825–31–619
10. Diósgyőri VTK

17

46724–29–518
11. Nyíregyháza Spartacus

17

35918–32–1414
12. Kazincbarcika

17

321216–36–2011

 

 

NB I Zalaegerszeg Kisvárda
Legfrissebb hírek

„Bárány Donát legnagyobb erőssége, hogy a semmiből gólt tud rúgni”

Labdarúgó NB I
3 órája

Robbie Keane: Buta hibák miatt kaptunk ki

Labdarúgó NB I
4 órája

A Debrecen a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
6 órája

Várkonyi Bence: Meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a jobbak

Labdarúgó NB I
10 órája

Kaczvinszki Dominik üzent sérülése után: „Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok”

Labdarúgó NB I
12 órája

Lukács Dániel: Ami a válogatottnál történt, az nagyon szomorú, de a futballban gyorsan fordul a világ

Labdarúgó NB I
12 órája

Barátja féken tartására készül a rutinos Szabó János

Labdarúgó NB I
14 órája

A 100. NB I-es mérkőzésére készülő Szuhodovszki Soma: Volt, hogy elkényelmesedtem

Labdarúgó NB I
15 órája
Ezek is érdekelhetik