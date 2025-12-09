Ötvös Bence gólokkal hangolt a Rangers elleni El-csatára

A FORDULÓ TIZENEGYESLÖVŐJE

Győztes gólt szerzett tizenegyesből múlt hét csütörtökön Ötvös Bence egykori csapata, a Kisvárda otthonában (1–0), s három nappal később, vasárnap sem remegett meg a lába az Üllői úton, amikor a két együttes ismét összecsapott az NB I-ben (3–0).

Ötvös Bence a múlt héten szerezte meg első, majd második bajnoki gólját a Ferencváros színeiben

(Fotó: Czinege Melinda)

„Csütörtökön is megnéztem, melyik irányba mozdul el a kapus, ezúttal is kivártam, hogy merre indul el, s rúgtam a labdát a másik irányba – mondta büntetőjéről lapunknak a lefújást követően a vegyes zónában a 27 esztendős középpályás. – Megkérdeztem Varga Barnabást, szeretné-e elvégezni a tizenegyest, hiszen vezeti a góllövőlistát, kellenek neki a gólok, de azt mondta, rúgjam nyugodtan. Robbie Keane vezetőedző a napokban szólt, nézzem meg a videókat, hogy játékoskorában ő hogyan végezte el a büntetőt, de én már a Paksban is hasonlóan rúgtam, ezen nem változtatok.”

A bajnoki címvédő Ferencváros ezúttal hengerelt az első játékrészben, 26 perc után kialakította a 3–0-s végeredményt, majd a második félidőben jelentősen visszavett a tempóból, s ez a rutinos szűrőnek nem nyerte el a tetszését.

„Jól nézett ki az első félidő, azt kérte tőlünk az edzőnk, hogy irányítsuk a játékot, támadjunk le mélyen, ne hagyjuk kibontakozni a Kisvárdát, szerencsére jöttek a gólok is, így lényegében el is döntöttük a találkozót – folytatta a háromszoros válogatott futballista. – Úgy terveztük, nem állunk le, próbálunk még gólt szerezni, de a második félidőben kissé passzív lett a játékunk, csak a labdát tartottuk, s bár volt néhány lehetőségünk, nagy helyzetig nem jutottunk el. Az előnyünk birtokában nyugodtak voltunk, és szerencsére kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót.”

Sorozatban harmadik győzelmével a Fradi a 16. játéknap után megtartotta az első helyet a tabellán, s önbizalommal telve készülhet az idény eddigi talán legfontosabb összecsapására: a zöld-fehérek csütörtökön hazai pályán a Rangers ellen bizonyíthatnak az Európa-ligában. Az FTC öt fordulót követően 11 pontos az El alapszakaszában, s jelenleg a nyolcaddöntőbe automatikusan bejutó hatodik helyet foglalja el. Skót ellenfele szenved a 2025–2026-os évadban, a sorozatban mindössze a legutóbbi, Braga elleni meccsen szerzett pontot (1–1), míg a Premiershipben 15 lejátszott mérkőzést követően a listavezető Hearts csapatától kilenc ponttal lemaradva csupán a negyedik. Ötvös Bence a kedvező előjelek dacára óvatosan várja az 55-szörös skót bajnok elleni csatát.

„Biztosan nagyon nehéz mérkőzés lesz. Nemzetközi szinten is tapasztalt, jó erőkből álló csapat az ellenfelünk, s bár jól állunk az Európa-ligában, itt minden meccs nagy kihívás. Hazai pályán persze azon leszünk, hogy gyarapítsuk a pontjainkat, meglátjuk, mi sül ki belőle.”

László Csaba (Fotó: Török Attila)

Egy biztos, a Rangers nem veszi félvállról az összecsapást, és a skót média is meg akarja ismerni a Ferencváros erősségeit. Ezért a korábban a zöld-fehéreknél és Skóciában a Hearts és a Dundee United együttesénél egyaránt dolgozó László Csabát kérte fel elemzésre a The Sunday Post – a 61 esztendős szakember Varga Barnabás játékát emelte ki, és Fradi-sikert tippelt csütörtökre.

„Rendkívüli Varga Barnabás fejjátéka – idézi a skót hetilap a magyar válogatott korábbi másodedzőjének szavait. – A Celticnek vagy a Rangersnek kellett volna leigazolnia… De akár Spanyolországban is játszhatna, mert van annyira jó futballista. Nemcsak a levegőben, a talajon is kiváló, nagyszerűen megtartja a labdát. A fejjátéka olyan kiemelkedő a tizenhatoson belül, hogy nem tudom, van-e bárki, aki tökéletesen tud védekezni vele szemben. Társai sokszor adják be neki a labdát, ez az FTC egyik veszélyes fegyvere, s jószerével már mindenki arra számít, hogy a csapat az első nyolcban zárja az alapszakaszt az Európa-liga-tabellán. A bajnoki cím megvédése felé is haladnak a zöld-fehérek, de Európában még jobban játszanak. Nagyon bő a keretük, erős csapatot tudnak kiállítani a bajnokságban és Európában is, szerintem a Rangers ellen is nyernek.”

A FORDULÓ BEADÁSA

Babos Bence: Miért ne verhetnénk meg a Puskás Akadémiát és a Fradit is?!

A diósgyőri Babos Bence szép gólpasszal járult hozzá a Nyíregyháza elleni győzelemhez, és hiszi, hogy az őszi szezonból még hátralévő két meccsüket egyaránt megnyerik.

Nagy meccset nyert meg a hétvégén a Diósgyőri VTK, 2–0-ra legyőzte a keleti rangadón a Nyíregyháza Spartacust. A miskolciak Elton Acolatse duplájával diadalmaskodtak, a holland támadó második gólja előtt ragyogó passzt kapott Babos Bencétől.

Babos Bence (balra) boldog, hogy végre ő adott gólpasszt Elton Acolatsénak, s nem fordítva (Fotó: Kovács Péter)

„Kifejezetten fontos a Nyíregyháza elleni rangadó, pluszmotivációval léptünk pályára ellene a hétvégén – mondta lapunknak Babos Bence, a DVTK 21 esztendős támadója. – Szívvel-lélekkel játszottunk, boldogok vagyunk a győzelem miatt, természetesen méltó módon meg is ünnepeltük. A gólpasszom? Labdát szereztem, majd láttam, hogy nincs előttem senki, így hosszan tudtam vezetni. Amikor odaértem a Nyíregyháza tizenhatosához, elgondolkodtam a lövésen, de láttam, hogy Elton Acolatse középen jobb pozícióban van. Szerencsére jól sikerült a beadás, ő pedig látványos gólt szerzett. Őszintén szólva gondoltam, hogy valami különleges megoldást választ. Sok gólpasszt kaptam már tőle, örülök, hogy most vissza tudtam adni valamit neki. Szerintem teljesen megérdemelten győztünk, de be kell vallani, az ellenfelünk szabad- és szögletrúgásai veszélyesek voltak. Mindenesetre remekül védekeztünk, ráadásul több kiemelkedő egyéni teljesítményt láthattak a szurkolók, elég csak Acolatse és Karlo Sentic játékát említeni.”

A DVTK a válogatott szünet után formába lendült, a Nyíregyháza elleni győzelem előtt nyert az MTK Budapest ellen, valamint döntetlent ért el a Kazincbarcika vendégeként Mezőkövesden.

„Fegyelmezetten futballozunk, mindenkiben megvan a tűz és betartjuk a szakmai stáb utasításait. Vissza akarunk kerülni abba a pozícióba, ahová a Diósgyőr tartozik, mert jó csapatunk van.”

A DVTK-ra nem várnak könnyű mérkőzések a téli szünet előtt, a hétvégén ugyanis a Puskás Akadémiával, utána a Ferencvárossal csap össze.

„A célunk, hogy minél több pontot szerezzünk a téli szünetig. Jó formában vagyunk, ha így folytatjuk, miért ne söpörhetnénk be az idei utolsó két meccsünkön hat pontot?! Mindent megteszünk érte, én két győzelmet tervezek még az idénre.”

A FORDULÓ GÓLJA

Elton Acolatse találata a Nyíregyháza ellen

A FORDULÓ JUBILÁNSA

Tóth Barna: jó teljesítmény és győzelem a századik bajnokin

Közelgő karácsony ide vagy oda, az őszi szezonból hátralévő két mérkőzés most még fontosabb a paksi Tóth Barnának.

Combizomsérülése miatt három bajnoki kihagyását követően szerepelhetett újra a válogatott Tóth Barna a Paksi FC-ben szombaton az MTK Budapest elleni mérkőzésen. Noha a századik NB I-es mérkőzésén gólt nem szerzett a 3–1-es győzelemmel végződő találkozón, teljesítményén egyáltalán nem mutatkozott meg a meccshiány, sőt!

Tóth Barna (jobbra) játékán nem látszott meg a kihagyás, bátran futballozott az MTK ellen (Fotó: Dömötör Csaba)

„Szerettem volna teljesen egészségesen visszatérni – mondta lapunknak a 30 éves csatár. – A válogatottszünet előtt szakadt be egy izom a combomban, s a kezeléseknek, no meg a rehabilitációs edzéseknek köszönhetően viszonylag gyorsan ment a felépülés. Természetesen semmit sem akartam elkapkodni, siettetni, viszont a meccs előtti héten már éreztem, egyre jobb erőben vagyok, s Bognár György vezetőedző egyetértésével az MTK ellen lejátszhattam a jubileumi meccsemet.”

A paksiak vezetőedzője elégedetten beszélt az egyszeres válogatott futballista teljesítményéről, hozzátéve, bárhogy is alakul az eredmény, a csereként beálló Böde Dániel legalább húsz percet együtt legyen a pályán csatártársával. Tökéletes terv volt, hiszen a két jól fejelő erőcsatár megoldhatatlan feladat elé állította a vendégek védőit.

„Máskor is megesett már, hogy együtt futballoztunk Böde Danival. A kétcsatáros játék valóban alapjaiban változtatja meg az ellenfelek reakcióját. Tapasztalatom szerint ilyenkor megoszlik a középső védők figyelme, főleg, ha már fáradnak is, sokszor nem tudnak mit kezdeni velünk. Szombaton is ez történt, Dani beállása után a társainknak köszönhetően számos helyzet alakult ki az MTK kapuja előtt, úgyhogy nagyobb különbséggel is győzhetünk volna.”

Az ünnepek közeledtével a legtöbben már a családi együttlétre, a karácsonyra gondolnak, nem úgy Tóth Barna.

„Természetesen nekem is nagyon fontos a család, ám két meccs még hátravan az őszi szezonból, előbb a Kazincbarcika, majd a másik újonc, a Nyíregyháza elleni. Mi most erre koncentrálunk, s persze a kihagyás miatt nekem van még mit bepótolnom.”

A FORDULÓ CSERÉJE

Krajcsovics Ábel: Tiszteljük egymást, egységes a csapatunk

Nagyszerű sorozat a ZTE-től: az egerszegiek egymás után a negyedik bajnokijukat nyerték meg kapott gól nélkül.

A látottak alapján teljesen megérdemelten győzött vasárnap a ZTE FC a Megyeri úton. A kék-fehérek Joao Vic­tor és Krajcsovics Ábel góljával 2–0-ra nyertek az Újpest ellen, így folytatták ragyogó szériájukat.

Krajcsovics Ábel beállítása nyerő húzás volt, hiszen ő szerezte a ZTE második gólját az Újpest ellen (Fotó: ZTE FC)

„Jó formában érkeztünk a Megyeri útra – mondta lapunknak Krajcsovics Ábel, a Zalaegerszeg 21 éves támadója. – A mérkőzés elején nem találtuk a ritmust, de aztán feljavultunk, és a második félidőben egyértelműen jobbak voltunk. Az Újpest nem jutott el a kapunkig, nem éreztem veszélyesnek, a vezető gól után pedig biztos voltam benne, hogy miénk lesz a három pont. Amikor csereként beálltam, úgy terveztem, valami pluszt hozzáteszek a csapat játékához. Sikerült, hiszen gólt szereztem. Hogy mit mondott Nuno Campos vezetőedző, mielőtt beküldött? Azt, hogy figyeljek a védekezésre, támadásban pedig szabad kezet kaptam, azt mondta, bátran vállaljam az egy az egy elleni párharcokat. A gólom előtt is ezt tettem, a védő behátrált, nem mert kilépni, én pedig jól találtam el a labdát. Teljes mértékben megérdemelt a győzelmünk. Az Újpest jó csapat, nem kis fegyvertény sorozatban háromszor nyerni a Szusza Ferenc Stadionban – remek érzés, hogy nekünk sikerült.”

Parádés formában van a ZTE, az előző hat bajnokijából ötöt is megnyert, ráadásul az utóbbi négy alkalmával még gólt sem kapott. Úgy tűnik, egyre inkább kezd beérni Nuno Campos munkája, a közelmúltbeli sikereknek köszönhetően 22 szerzett ponttal a tabella hetedik helyén áll már a csapat.

„Nem tudom, mi a titok, az biztos, hogy mindannyian azt tesszük, amit a szakmai stáb kér tőlünk. Mindent beleadunk a pályán, hiszünk a vezetőedző elképzeléseiben, tetszik ez a filozófia. Természetesen örülnék, ha idővel kiharcolnám a helyemet a kezdőcsapatban, az edzéseken és a mérkőzéseken is azért dolgozom, hogy ez megvalósuljon. Újpesten tíz percet kaptam, gólt szereztem, tényleg megpróbálok minden esélyt megragadni, hogy bizonyítsak a szakmai stábnak. Most viszont az a legfontosabb, hogy a hétvégi bajnokin is folytassuk a sorozatunkat. Kitűnő a hangulat az öltözőben, nagyszerű közösséget alkotunk, szeretek mindennap edzésre menni. Tiszteljük egymást, egységes a csapatunk.”

A Zalaegerszeg vasárnap 18.45-től Kisvárdán lép pályára.

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

December 6., szombat

Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1

Paksi FC–MTK Budapest 3–1

December 7., vasárnap

ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika 3–1

Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0

Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 0–2

17. FORDULÓ

December 13., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

December 14., vasárnap

12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)