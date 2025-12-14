A 2027-es világbajnokság rendezőjeként a magyar küldöttség átvette a női kézilabda-vb zászlaját

A 28. női kézilabda-világbajnokságra 2027. november 30. és december 19. között kerül sor Magyarországon. Hazánk két év múlva az 1949-es nagypályás, valamint az 1982-es és az Ausztriával közösen szervezett 1995-ös torna után lesz ismét házigazda.

A 2027-es világbajnokság a Los Angeles-i olimpia szempontjából is rendkívül fontos verseny, hiszen a vb-győztes kijut az ötkarikás játékokra, míg a 2–7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőtornán.

A 28. női kézilabda vb-n – az előző három tornához hasonlóan – 32 csapat vehet részt, a rendező Magyarország mellett a friss világbajnok Norvégia is biztos résztvevője a versenynek, a további együttesek 2026-ben és 2027 folyamán a kontinensbajnokságokon és a kontinentális selejtezőkben biztosíthatják be kijutásukat.

A hazai világbajnokságon a csapatok nyolc négyes csoportban kezdik majd meg a küzdelmeket, ezt követően a válogatottak részint a középdöntőben, részint az Elnök-kupában folytatják a versenyt. A középdöntő után, a negyeddöntőktől egyenes kieséses rendszerben zajlik majd a küzdelem, a 2025-ös vb-hez képest változás, hogy az olimpiai selejtezős helyek kiosztása miatt az 5–8. helyért is helyosztókra kerül sor. A tornára a jegyértékesítés 2026 második felében indul. Az eseményt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) szervezi a Magyar Kézilabda-szövetséggel és a Nemzetközi Kézilabda-szövetséggel együttműködésben.

A hazai szervezésű világbajnokság kapcsán dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár nyilatkozott az MKSZ honlapjának: „Nemcsak hatalmas sportdiplomáciai siker, de sportszakmailag is nagyon fontos eredmény, hogy két év múlva otthont adhatunk a női kézilabda-világbajnokságnak. A sportirányításban a párizsi játékok előtt is kiemelt célunk volt, hogy az olimpiai kvalifikációban szerepet játszó nemzetközi megméretések hazai megrendezésével támogassuk a mieink kvótaszerzését. Kézilabdában a női és a férfiválogatottunk is hazai rendezésű selejtezőtornáról kvalifikált Párizsba. Bízom benne, hogy ezúttal is sokan kilátogatnak majd a mérkőzésekre, és az ott megélt, felejthetetlen sportpillanatok nyomán elkötelezik magukat a rendszeres sportolás mellett, továbbá szurkolóink támogatása lendületet ad majd a magyar válogatottnak a Los Angeles felé vezető út újabb fontos állomásánál. Az idei világbajnokságon láthattuk, hogy női válogatottunk egyre versenyképesebb, de a vb-szereplés azt is megmutatta, hogy keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével tovább tud fejlődni a csapat.”

„Büszkék vagyunk rá, hogy egyedüli rendezőként lehet Magyarország a női világbajnokság házigazdája, hiszen a sportágban manapság egyre ritkább az ilyenfajta szervezési modell, mindez amellett, hogy büszkeség, egyben kihívás is számunkra. A Magyar Kézilabda-szövetség a 2020-as sikeres pályázatot követően immár a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel együtt dolgozik a megvalósításon – emelte ki Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke Rotterdamban. – A pályázatban Budapest és több vidéki város is megjelent vb-helyszínként, de a januári férfi-, illetve a most befejeződött női világbajnokság tapasztalatait feldolgozzuk, így elképzelhető, hogy több csarnok is szóba jöhet, amikor kialakítjuk a végleges lebonyolítási rendet. Éppen ezért kollégáimmal, illetve az NRÜ munkatársaival együtt a német és holland szervezőkkel, valamint az IHF-fel is egyeztettünk, hogy minél több tapasztalatot építhessünk be. Hazánkban számos, a tornára alkalmas csarnok már most készen áll a csapatok fogadására, így voltaképpen még választhatunk is. Célunk, hogy a csapatok és a szurkolók számára is a lehető legmegfelelőbb konstrukciót dolgozzuk ki, de az biztos, hogy a 2027-es világbajnokság végküzdelmeire a fővárosban, Budapesten kerül majd sor.”

Ilyés Ferenc hozzátette, hogy a világbajnokság sikerének egyik fontos eleme a magyar válogatott szereplése lesz, de nem aggódik emiatt: „Az eddigi három magyarországi női kézilabda-világbajnokságon egy arany- és két ezüstérmet szereztünk, de ekkora nyomást természetesen nem akarunk helyezni a mostani csapatra, amely azonban a világ élvonalához tartozik Európa-bajnoki bronzérmesként, olimpiai hatodik és világbajnoki hetedik helyezettként.”