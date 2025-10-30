Meglepetés a Nagyerdei Stadionban: a Honvéd hosszabbítás után kiejtette a Debrecent a Magyar Kupából

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–BUDAPEST HONVÉD FC (NB II) 1–2 (1–0, 1–1, 1–1) – hosszabbítás után

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4412 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Szert Balázs)

DVSC: Varga Á. – Dacosta, Lang, Kulbacsuk (M. Hofmann, 100.), A. Guerrero – Szűcs T. (Camarasa, 66.), Manzanara (Youga, 84.) – Komáromi Gy. (Kocsis D., 77.), Dzsudzsák, Bermejo (Gordics, 77.) – Bárány (Djokic, 66.). Vezetőedző: Sergio Navarro

HONVÉD: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics (Kállai K., 84.), Pekár I. (Szamosi Á., 68.), Sigér Á., Hangya (Varga B., 91.) – Medgyes Z. (Zuigeber, 68.), Kántor K. (Pinte, 68.), Gyurcsó (Kesztyűs B., 106.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Dzsudzsák (22.), ill. Pauljevics (55.), Zuigeber (117.)

MESTERMÉRLEG

Sergio Navarro: – Nehéz nap ez számunkra, szerettünk volna továbbjutni. Ilyen a futball, a második félidőben nem hoztunk jó döntéseket. A hosszabbításban nagy erőket mozgósítottunk, de összességében nem érdemeltünk továbbjutást.

Feczkó Tamás az M4 Sportnak: – Eddig is tudtuk, hogy mentálisan erősek vagyunk, de az szerintem mindent elárul errő, hogy a Debrecen otthonában, hátrányból felállva sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Az első félidőben a Loki lemosott minket a pályáról, sokkal jobb volt, bele kellett váltanunk, és utána már azt a játékot mutattuk, amire képesek vagyunk. A rendes játékidőben mindkét csapat eldönthette volna a mérkőzést, bár nekünk nagyobb helyzeteink voltak. A hosszabbításban sem a tizenegyesekre készültünk, hanem arra, hogy megnyerjük a meccset.

Rangadó a kupasorozatban: a második helyezett a harmadik otthonában. A fokozott figyelem még akkor is kijárt az MK negyedik körében a Debrecen–Honvéd párosításnak, ha az első mondatot kiegészítjük azzal, hogy a vendégek a második vonalban állnak ezüstérmet érő pozícióban, míg a házigazda egy szinttel feljebb gyűjtögeti a pontokat. A csütörtöki kupacsatára mindkét csapat 5–2-es sikerrel hangolt: a Honvéd a Mezőkövesdet, a Loki az Újpestet verte meg magabiztosan az előző hét utolsó napján.

Hogy Kispesten lenne igény az első osztályra, azt jelzi, hogy a hétköznap késő esti időpont ellenére csaknem megtelt a Nagyerdei Stadion vendégszektora, s mivel debreceni oldalon is csaknem zsúfoltnak tűnt a kapu mögötti szektor, a hangulatra nem lehetett panasz.

A hétvégéhez képest mindkét szakvezető több helyen változtatott: debreceni oldalon az újpestiek elleni siker főszereplői közül Kocsis Dominik és Cibla Flórián ezúttal nem került a kezdőcsapatba, míg a Honvédnál a Mezőkövesd ellen duplázó Zuigeber Ákos is csak a kispadon ült. A DVSC kezdett aktívabban, de ez egyáltalán nem azt jelentette, hogy a kispestiek feladták volna a támadás lehetőségét, labdaszerzés után ugyanis gyorsan átváltottak támadásba az ötvédős rendszerből. A többet támadó Loki a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs révén szerzett vezetést, miután Szűcs Tamástól kapott remek passzt, majd 15 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. A debreceni szurkolók talán akkor ijedtek meg a legjobban, amikor Varga Ádám rosszul mérte fel a helyzetet, cselezni próbált a saját kapuja előtt, Kántor Kevin közel állt a labdaszerzéshez, de végül is idejében eszmélt a hazai kapus, így nem lett nagyobb baj – hazai előnnyel térhettek pihenőre a felek.

Bár a szünetben egyik edző sem változtatott, az már a folytatás első perceiben látszott, hogy a Honvéd sokkal támadóbb felfogásban érkezett meg a pályára. Gyurcsó Ádám szabadrúgását követően Varga Ádám a léc fölé tolta a labdát, de emellett jó néhány szöglet is jelezte a fővárosiak fölényét. A Loki hosszú időre a kapuja elé szorult, s a piros-feketék erőfeszítéseit tíz perc elteltével siker koronázta. Branko Pauljevics küzdött meg a lövőhelyzetéről, és az egy évtizede Magyarországon játszó szerb labdarúgó ballal kilőtte a jobb sarkot.

Lendületben maradtak a vendégek, a labda pedig nem sokkal később újra a debreceniek kapujába került. Formás kispesti akció végén Gyurcsó Ádám centerezett, Kántor Kevin remekül érkezett, ám hosszas VAR-vizsgálat után megállapították, hogy a rutinos futballista lesről indult, így maradt a döntetlen. Az ítélet jogosságáról természetesen megoszlottak a vélemények, nem nehéz kitalálni, melyik oldal miként vélekedett… Érkeztek a cserék, mindkét oldalon akadtak lehetőségek, ám a vendégek nem tudtak lejátszani egy négy egy elleni kontrát, míg a hazai oldalon Kocsis Dominik döntött rosszul nagy helyzetben, így maradt az 1–1, következett a hosszabbítás.

A ráadás második felvonása hozta a mérkőzés legfontosabb jelenetét: amikor már mindenki a tizenegyespárbajra készült, a 117. percben Zuigeber Ákos kilépett, és eldöntötte a párharcot. Ebben a kupakörben az NB I-es csapatok közül egyedüliként a DVSC esett ki, míg az NB II-es Honvéd továbbjutása nagy fegyvertény. 1–2

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

KEDD

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0

SZERDA

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1–4

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1–0 – h. u.

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 0–1

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 2–3 – h. u.

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II) 2–1 – h. u.

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III) 2–1

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.) 3–0

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0–0 – 11-esekkel 2–3

ETO FC–Pilisi LK (Pest I.) 9–0

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 4–0

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 5–1

CSÜTÖRTÖK

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–1

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II) 3–1

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) 1–2 – h. u.