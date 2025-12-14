Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: megvan a feljutás az U20-assoknak a divízió I/B-vb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 22:19
null
Címkék
U20-as világbajnokság jégkorong utánpótlás utánpótlássport U20-as válogatott MJSZ
A feljutásról döntő záró meccsen a magyar válogatott magabiztosan verte a japánokat a milánói divízió I/B-csoportos U20-as jégkorong-világbajnokságon, így a mieink az első helyen zártak, és jövőre újra egy osztállyal feljebb szerepelhetnek.

A három győzelemmel és egy vereséggel álló U20-as jégkorong-válogatott vasárnap este a japánokkal találkozott az olaszországi divízió I/B-világbajnokságon.

A mérkőzésnek nagy tétje volt, ugyanis ha a magyar fiúk győznek, megnyerik a harmadik vonalbeli vb-t, és a tavalyi kiesést követően ismét felkerülhetnek az I/A-csoportba.

Az ázsiaiak ötödikként, már biztos bennmaradóként vágtak neki az utolsó összecsapásnak.

Tokaji Viktor együttesének nem indult jól a sorsdöntő meccs, ugyanis Nagy Dominikot mindjárt a második percben kiállították durvaság miatt, azonban a japánok nem tudtak élni az emberelőnnyel, sőt még a hátrányban játszó mieink szerezték meg a vezetést Fehér Kolos kiváló kiugrása végén (1–0). Majd túllépve az első harmad felén Laskawy Ferenc duplázta meg a magyar előnyt, miután a kék vonalról nagyszerűen becselezte magát a kapu közvetlen előterébe, ahonnan remekül fejezte be az akciót (2–0). 

A második játékrészt kicsit dekoncetráltan kezdte válogatottunk, ugyanis mindjárt az első percben Horváth Alex magasbotért kapott kiállítását meg is büntették a japánok Szota Hifumi révén (2–1). Egy percre rá aztán Szongoth Domán válaszolt gyönyörű szólógóllal, ezzel visszaállítva a korábbi különbséget (3–1). Ráadásul 15 másodperccel az előbbi találat után Schwartz Gergő is beköszönt, félfordulatból lőtte szépen ki a jobb alsót (4–1). Nem sokkal később a magyar fiúk emberelőnybe kerültek, amely során Vén Bendegúz távoli próbálkozása is utat talált az ellenfél kapujába,

ezzel a 27. percben már 5–1-re állt jobban nemzeti együttesünk.

Megnyerték a magyar fiúk a milánói U20-as divízió I/B-világbajnokságot Forrás: MJSZ

A záró harmadban végül a meccsen duplázó lövő Laskawy állította be a 6–1-es végeredményt.

A győzelemmel a magyar válogatott 11 ponttal végzett, és kivívta a feljutást (visszajutást) a másodvonalat jelentő divízió I/A-csoportba.

Az ötmeccses tornán Laskawy Ferenc volt a csapat legeredményesebbje, aki 5 góllal és 3 gólpasszal zárt.

DIVÍZIÓ I/B-CSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG
Dátum: 2025. december 7-15.
Helyszín: Milánó, Olaszország

december 8., hétfő 20:00: Magyarország–Litvánia 4–0
december 9., kedd, 16:00: Magyarország–Észtország 3–1
december 11., csütörtök, 16:00: Magyarország–Lengyelország 4–3 (hosszabbítás után)
december 13., szombat, 20:00: Magyarország–Olaszország 1–4
december 14., vasárnap, 20:00: Magyarország–Japán 6–1

TABELLA:
1. Magyarország 11 pont
2. Észtország 9 p
3. Litvánia 9 p
4. Lengyelország 8 p
5. Japán 5 p
6. Olaszország 3 p
A VB-KERET:

Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves finn), Hajdu Martin (FEHA19), Veres Fucsku Bence (Vernal Oilers, amerikai)

Hátvédek (7): Franyó Krisztián (UTE), Horváth Alex (HC Ocelari Trinec, cseh), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Szivák Gergő (BJA HC), Szongoth Döme (Vernon Vipers, kanadai), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)

Csatárok (13): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Karó Levente (FEHA19), Kuntic Dávid (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Mayer Marcell (UTE), Mester Máté (UTE), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Zimányi Dániel (BJA HC)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)

U20-as világbajnokság jégkorong utánpótlás utánpótlássport U20-as válogatott MJSZ
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Harmadik meccsén is kikapott a magyar hokiválogatott a Sárközy-emléktornán

Jégkorong
6 órája

Vívás: ötödik a junior-világkupán a női kard- és a párbajtőrcsapat is

Utánpótlássport
7 órája

Ökölvívás: két magyar jutott elődöntőbe az U17-es Eb-n

Utánpótlássport
7 órája

Úszás: Pápai Olivér újra vezéregyénisége a győri csapatnak

Utánpótlássport
9 órája

NHL: másfél harmaddal a vége előtt még négygólos hátrányban volt, mégis nyert a Sharks

Amerikai sportok
13 órája

Hoki: „Valóra vált álom, hogy Amerikában játszhatok” – Menyhárt Martin

Utánpótlássport
16 órája

Jégkorong: kikapott az olaszoktól az U20-as válogatott a milánói vb-n

Utánpótlássport
2025.12.13. 22:52

Az olaszok után a franciáktól is kikaptunk a Sárközy-emléktornán

Jégkorong
2025.12.13. 21:57
Ezek is érdekelhetik