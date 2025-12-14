Jégkorong: megvan a feljutás az U20-assoknak a divízió I/B-vb-n

A három győzelemmel és egy vereséggel álló U20-as jégkorong-válogatott vasárnap este a japánokkal találkozott az olaszországi divízió I/B-világbajnokságon.

A mérkőzésnek nagy tétje volt, ugyanis ha a magyar fiúk győznek, megnyerik a harmadik vonalbeli vb-t, és a tavalyi kiesést követően ismét felkerülhetnek az I/A-csoportba.

Az ázsiaiak ötödikként, már biztos bennmaradóként vágtak neki az utolsó összecsapásnak.

Tokaji Viktor együttesének nem indult jól a sorsdöntő meccs, ugyanis Nagy Dominikot mindjárt a második percben kiállították durvaság miatt, azonban a japánok nem tudtak élni az emberelőnnyel, sőt még a hátrányban játszó mieink szerezték meg a vezetést Fehér Kolos kiváló kiugrása végén (1–0). Majd túllépve az első harmad felén Laskawy Ferenc duplázta meg a magyar előnyt, miután a kék vonalról nagyszerűen becselezte magát a kapu közvetlen előterébe, ahonnan remekül fejezte be az akciót (2–0).

A második játékrészt kicsit dekoncetráltan kezdte válogatottunk, ugyanis mindjárt az első percben Horváth Alex magasbotért kapott kiállítását meg is büntették a japánok Szota Hifumi révén (2–1). Egy percre rá aztán Szongoth Domán válaszolt gyönyörű szólógóllal, ezzel visszaállítva a korábbi különbséget (3–1). Ráadásul 15 másodperccel az előbbi találat után Schwartz Gergő is beköszönt, félfordulatból lőtte szépen ki a jobb alsót (4–1). Nem sokkal később a magyar fiúk emberelőnybe kerültek, amely során Vén Bendegúz távoli próbálkozása is utat talált az ellenfél kapujába,

ezzel a 27. percben már 5–1-re állt jobban nemzeti együttesünk.

Megnyerték a magyar fiúk a milánói U20-as divízió I/B-világbajnokságot Forrás: MJSZ

A záró harmadban végül a meccsen duplázó lövő Laskawy állította be a 6–1-es végeredményt.

A győzelemmel a magyar válogatott 11 ponttal végzett, és kivívta a feljutást (visszajutást) a másodvonalat jelentő divízió I/A-csoportba.

Az ötmeccses tornán Laskawy Ferenc volt a csapat legeredményesebbje, aki 5 góllal és 3 gólpasszal zárt.

DIVÍZIÓ I/B-CSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2025. december 7-15.

Helyszín: Milánó, Olaszország



december 8., hétfő 20:00: Magyarország–Litvánia 4–0

december 9., kedd, 16:00: Magyarország–Észtország 3–1

december 11., csütörtök, 16:00: Magyarország–Lengyelország 4–3 (hosszabbítás után)

december 13., szombat, 20:00: Magyarország–Olaszország 1–4

december 14., vasárnap, 20:00: Magyarország–Japán 6–1



TABELLA:

1. Magyarország 11 pont

2. Észtország 9 p

3. Litvánia 9 p

4. Lengyelország 8 p

5. Japán 5 p

6. Olaszország 3 p

A VB-KERET:



Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves finn), Hajdu Martin (FEHA19), Veres Fucsku Bence (Vernal Oilers, amerikai)



Hátvédek (7): Franyó Krisztián (UTE), Horváth Alex (HC Ocelari Trinec, cseh), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Szivák Gergő (BJA HC), Szongoth Döme (Vernon Vipers, kanadai), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)



Csatárok (13): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Karó Levente (FEHA19), Kuntic Dávid (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Mayer Marcell (UTE), Mester Máté (UTE), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Zimányi Dániel (BJA HC)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)