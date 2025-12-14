Száz pont fölé jutott a Pécs, továbbra is hibátlan a női kosárlabda NB I-ben
Az első negyedet még szorossá tette a Dávid Kornél KA, ám a nagyszünetben már 25 pont volt a különbség. A második félidőben sem állt le a Pécs, és az idényben másodszor jutott 100 pont fölé a bajnokságban – az ellenfél akkor is a székesfehérvári csapat volt –, és immár a 12. mérkőzését nyerte meg. 103–61
A Vasas Akadémia az első negyed után még vezetett, azonban negyedóra után már 11 pontos hátrányban volt. Ez a 10 pont körüli különbség sokáig fennállt, végül a Sopron az utolsó hat percben döntötte el a mérkőzést, és megszerezte tizedik bajnoki győzelmét. 62–81
NŐI KOSÁRLABDA NB I
12. FORDULÓ
NKA UNIVERSITAS PÉCS–DÁVID KORNÉL KOSÁRLABA AKADÉMIA 103–61 (22–18, 29–8, 30–22, 22–13)
Pécs, 500 néző. V: Frányó, Szilágyi, Földesi
PÉCS: Dúl P. 2, Gréts D. 6, Olawuyi 8, TÖRÖK 12/3, REISINGEROVÁ 15. Csere: JOSEPOVITS 9, VARGA A. 21/9, RÁTKAI 8/3, Tóth O. 8, Halmágyi Kitti 5, Hőgye 4, Halmágyi Kata 5. Edző: Djokics Zseljko
DKKA: Simmons 11, DEANS 13, Dávid M. 3/3, Raffay, Ehmann 4. Csere: Salamon 10/3, Küllős 2, LAUFER 17/3, Szücs L., Madár, Papp L. 1. Edző: Gáll Tamás
Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–0. 7. p.: 14–10. 13. p.: 29–21. 18. p.: 47–26. 23. p.: 62–34. 27. p.: 70–46, 34. p.: 88–52
Kipontozódott: Laufer (34. p.)
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Mindenki lehetőséget kapott, akadtak kimondottan jó perceink. A gondolataim néha már a szerdai nemzetközi kupameccsen jártak.
Gáll Tamás: – Az egyik nagy eredmény az volt a meccsen, hogy senki sem sérült meg. Sokat hibáztunk a dobásokban, elrontottunk büntetőket is.
VASAS AKADÉMIA–SOPRON BASKET 62–81 (17–14, 16–28, 13–16, 16–23)
Pasaréti út, 150 néző. V: Jakab, Rácz Zs., Németh P.
VASAS: ANGYAL B. 15/6, Szerencsés 7, CZIRKOS 4, Gyöngyösi 9, Kiss A. 6. Csere: Szirony 2, JÁHNI 14, Kendelényi 3, Madár E., Mayr 2, Szoboszlai L. Edző: Nenad Markovic
SOPRON: Papp K. 8/6, FRISKOVEC 18/9, Sinka-Pálinkás 3/3, SITKU 17/3, WALLACK 10/3. Csere: FUEHRING 14/3, Laczkó, Völgyi L., Böröndy V. 11/6. Edző: Gáspár Dávid
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–7. 8. p.: 13–12. 13. p.: 19–20. 17. p.: 25–34. 22. p.: 37–50. 27. p.: 43–55. 32. p.: 49–58. 35. p.: 55–67. 38. p.: 60–77
MESTERMÉRLEG
Nenad Markovic: – Összességében jó mérkőzést játszottunk, többé-kevésbé meg tudtuk valósítani a gyakoroltakat. Sokat hibáztunk meccs közben, ellenfelünk pedig hibáink legalább felét pontra tudta váltani.
Gáspár Dávid: – Nem volt könnyű ez a mérkőzés számunkra, ráadásul nehéz út vezetett idáig. Kemény csapat a Vasas, nagyon energikusan játszik, agresszívan védekezik, nehéz volt ritmust fogni, de örülök, hogy sikerült nyernünk.
Szombaton játszották
TFSE–Szigetszentmiklós 96–52
Győr–ELTE BEAC 57–83
DVTK–Cegléd 93–54
Szekszárd–Csata 81–70
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Pécs
|12
|12
|–
|1042–696
|1.000
|24
|2. DVTK
|12
|11
|1
|997–661
|0.958
|23
|3. Sopron
|12
|10
|2
|1042–745
|0.917
|22
|4. Szekszárd
|12
|9
|3
|924–804
|0.875
|21
|5. TFSE
|12
|8
|4
|920–821
|0.833
|20
|6. BEAC
|12
|6
|6
|769–853
|0.750
|18
|7. Csata
|12
|5
|7
|868–818
|0.708
|17
|8. Vasas
|12
|5
|7
|768–870
|0.708
|17
|9. Győr
|12
|3
|9
|827–971
|0.625
|15
|10. Székesfehérvár
|12
|2
|10
|852–1145
|0.583
|14
|11. Cegléd
|12
|1
|11
|673–937
|0.542
|13
|12. Szigetszentmiklós
|12
|–
|12
|688–1049
|0.500
|12
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.