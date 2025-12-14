Nemzeti Sportrádió

Száz pont fölé jutott a Pécs, továbbra is hibátlan a női kosárlabda NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 20:29
null
Simán nyert a Pécs (Fotó: hunbasket.hu)
Címkék
NKA Universitas Pécs Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Sopron Basket női kosárlabda NB I Vasas Akadémia
A női kosárlabda NB I 12. fordulójának vasárnapi mérkőzésein simán nyert a Pécs és a Sopron is.

Az első negyedet még szorossá tette a Dávid Kornél KA, ám a nagyszünetben már 25 pont volt a különbség. A második félidőben sem állt le a Pécs, és az idényben másodszor jutott 100 pont fölé a bajnokságban – az ellenfél akkor is a székesfehérvári csapat volt –, és immár a 12. mérkőzését nyerte meg. 103–61

A Vasas Akadémia az első negyed után még vezetett, azonban negyedóra után már 11 pontos hátrányban volt. Ez a 10 pont körüli különbség sokáig fennállt, végül a Sopron az utolsó hat percben döntötte el a mérkőzést, és megszerezte tizedik bajnoki győzelmét. 62–81

NŐI KOSÁRLABDA NB I
12. FORDULÓ
NKA UNIVERSITAS PÉCS–DÁVID KORNÉL KOSÁRLABA AKADÉMIA 103–61 (22–18, 29–8, 30–22, 22–13)
Pécs, 500 néző. V: Frányó, Szilágyi, Földesi
PÉCS: Dúl P. 2, Gréts D. 6, Olawuyi 8, TÖRÖK 12/3, REISINGEROVÁ 15. Csere: JOSEPOVITS 9, VARGA A. 21/9, RÁTKAI 8/3, Tóth O. 8, Halmágyi Kitti 5, Hőgye 4, Halmágyi Kata 5. Edző: Djokics Zseljko
DKKA: Simmons 11, DEANS 13, Dávid M. 3/3, Raffay, Ehmann 4. Csere: Salamon 10/3, Küllős 2, LAUFER 17/3, Szücs L., Madár, Papp L. 1. Edző: Gáll Tamás
Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–0. 7. p.: 14–10. 13. p.: 29–21. 18. p.: 47–26. 23. p.: 62–34. 27. p.: 70–46, 34. p.: 88–52
Kipontozódott: Laufer (34. p.)
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Mindenki lehetőséget kapott, akadtak kimondottan jó perceink. A gondolataim néha már a szerdai nemzetközi kupameccsen jártak. 
Gáll Tamás: – Az egyik nagy eredmény az volt a meccsen, hogy senki sem sérült meg. Sokat hibáztunk a dobásokban, elrontottunk büntetőket is.

VASAS AKADÉMIA–SOPRON BASKET 62–81 (17–14, 16–28, 13–16, 16–23)
Pasaréti út, 150 néző. V: Jakab, Rácz Zs., Németh P.
VASAS: ANGYAL B. 15/6, Szerencsés 7, CZIRKOS 4, Gyöngyösi 9, Kiss A. 6. Csere: Szirony 2, JÁHNI 14, Kendelényi 3, Madár E., Mayr 2, Szoboszlai L. Edző: Nenad Markovic
SOPRON: Papp K. 8/6, FRISKOVEC 18/9, Sinka-Pálinkás 3/3, SITKU 17/3, WALLACK 10/3. Csere: FUEHRING 14/3, Laczkó, Völgyi L., Böröndy V. 11/6. Edző: Gáspár Dávid
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–7. 8. p.: 13–12. 13. p.: 19–20. 17. p.: 25–34. 22. p.: 37–50. 27. p.: 43–55. 32. p.: 49–58. 35. p.: 55–67. 38. p.: 60–77 
MESTERMÉRLEG
Nenad Markovic: – Összességében jó mérkőzést játszottunk, többé-kevésbé meg tudtuk valósítani a gyakoroltakat. Sokat hibáztunk meccs közben, ellenfelünk pedig hibáink legalább felét pontra tudta váltani.
Gáspár Dávid: – Nem volt könnyű ez a mérkőzés számunkra, ráadásul nehéz út vezetett idáig. Kemény csapat a Vasas, nagyon energikusan játszik, agresszívan védekezik, nehéz volt ritmust fogni, de örülök, hogy sikerült nyernünk.

Szombaton játszották
TFSE–Szigetszentmiklós 96–52
Győr–ELTE BEAC 57–83
DVTK–Cegléd 93–54
Szekszárd–Csata 81–70

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Pécs12121042–6961.00024
  2. DVTK12111997–6610.95823
  3. Sopron121021042–7450.91722
  4. Szekszárd1293924–8040.87521
  5. TFSE1284920–8210.83320
  6. BEAC1266769–8530.75018
  7. Csata1257868–8180.70817
  8. Vasas1257768–8700.70817
  9. Győr1239827–9710.62515
10. Székesfehérvár12210852–11450.58314
11. Cegléd12111673–9370.54213
12. Szigetszentmiklós1212688–10490.50012

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

NKA Universitas Pécs Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Sopron Basket női kosárlabda NB I Vasas Akadémia
Legfrissebb hírek

Női kosár NB I: fölényes hazai győzelmet aratott a TFSE és a DVTK

Kosárlabda
Tegnap, 19:53

Egy ponttal nyert idegenben a Körmend és a Pécs is

Kosárlabda
2025.12.11. 21:26

16 pontos vereséget szenvedett a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

Kosárlabda
2025.12.11. 20:29

Női kosárlabda NB I: amerikai centerrel erősített a Sopron

Kosárlabda
2025.12.08. 21:48

Női kosárlabda MK: Pécsen vív negyeddöntőt a címvédő DVTK

Kosárlabda
2025.12.08. 18:30

Kialakult a női kosárlabda Magyar Kupa mezőnye

Kosárlabda
2025.12.07. 14:18

Nagyon simán, harminc ponttal megverte a DVTK a Sopront a női kosár NB I szombati rangadóján

Kosárlabda
2025.12.06. 19:20

Djokics Zseljko: Legyen újra euroligás a Pécs!

Kosárlabda
2025.12.05. 09:46
Ezek is érdekelhetik