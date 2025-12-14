Száz pont fölé jutott a Pécs, továbbra is hibátlan a női kosárlabda NB I-ben

Az első negyedet még szorossá tette a Dávid Kornél KA, ám a nagyszünetben már 25 pont volt a különbség. A második félidőben sem állt le a Pécs, és az idényben másodszor jutott 100 pont fölé a bajnokságban – az ellenfél akkor is a székesfehérvári csapat volt –, és immár a 12. mérkőzését nyerte meg. 103–61

A Vasas Akadémia az első negyed után még vezetett, azonban negyedóra után már 11 pontos hátrányban volt. Ez a 10 pont körüli különbség sokáig fennállt, végül a Sopron az utolsó hat percben döntötte el a mérkőzést, és megszerezte tizedik bajnoki győzelmét. 62–81

NŐI KOSÁRLABDA NB I

12. FORDULÓ

NKA UNIVERSITAS PÉCS–DÁVID KORNÉL KOSÁRLABA AKADÉMIA 103–61 (22–18, 29–8, 30–22, 22–13)

Pécs, 500 néző. V: Frányó, Szilágyi, Földesi

PÉCS: Dúl P. 2, Gréts D. 6, Olawuyi 8, TÖRÖK 12/3, REISINGEROVÁ 15. Csere: JOSEPOVITS 9, VARGA A. 21/9, RÁTKAI 8/3, Tóth O. 8, Halmágyi Kitti 5, Hőgye 4, Halmágyi Kata 5. Edző: Djokics Zseljko

DKKA: Simmons 11, DEANS 13, Dávid M. 3/3, Raffay, Ehmann 4. Csere: Salamon 10/3, Küllős 2, LAUFER 17/3, Szücs L., Madár, Papp L. 1. Edző: Gáll Tamás

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–0. 7. p.: 14–10. 13. p.: 29–21. 18. p.: 47–26. 23. p.: 62–34. 27. p.: 70–46, 34. p.: 88–52

Kipontozódott: Laufer (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Mindenki lehetőséget kapott, akadtak kimondottan jó perceink. A gondolataim néha már a szerdai nemzetközi kupameccsen jártak.

Gáll Tamás: – Az egyik nagy eredmény az volt a meccsen, hogy senki sem sérült meg. Sokat hibáztunk a dobásokban, elrontottunk büntetőket is.

VASAS AKADÉMIA–SOPRON BASKET 62–81 (17–14, 16–28, 13–16, 16–23)

Pasaréti út, 150 néző. V: Jakab, Rácz Zs., Németh P.

VASAS: ANGYAL B. 15/6, Szerencsés 7, CZIRKOS 4, Gyöngyösi 9, Kiss A. 6. Csere: Szirony 2, JÁHNI 14, Kendelényi 3, Madár E., Mayr 2, Szoboszlai L. Edző: Nenad Markovic

SOPRON: Papp K. 8/6, FRISKOVEC 18/9, Sinka-Pálinkás 3/3, SITKU 17/3, WALLACK 10/3. Csere: FUEHRING 14/3, Laczkó, Völgyi L., Böröndy V. 11/6. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–7. 8. p.: 13–12. 13. p.: 19–20. 17. p.: 25–34. 22. p.: 37–50. 27. p.: 43–55. 32. p.: 49–58. 35. p.: 55–67. 38. p.: 60–77

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovic: – Összességében jó mérkőzést játszottunk, többé-kevésbé meg tudtuk valósítani a gyakoroltakat. Sokat hibáztunk meccs közben, ellenfelünk pedig hibáink legalább felét pontra tudta váltani.

Gáspár Dávid: – Nem volt könnyű ez a mérkőzés számunkra, ráadásul nehéz út vezetett idáig. Kemény csapat a Vasas, nagyon energikusan játszik, agresszívan védekezik, nehéz volt ritmust fogni, de örülök, hogy sikerült nyernünk.

Szombaton játszották

TFSE–Szigetszentmiklós 96–52

Győr–ELTE BEAC 57–83

DVTK–Cegléd 93–54

Szekszárd–Csata 81–70

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Pécs 12 12 – 1042–696 1.000 24 2. DVTK 12 11 1 997–661 0.958 23 3. Sopron 12 10 2 1042–745 0.917 22 4. Szekszárd 12 9 3 924–804 0.875 21 5. TFSE 12 8 4 920–821 0.833 20 6. BEAC 12 6 6 769–853 0.750 18 7. Csata 12 5 7 868–818 0.708 17 8. Vasas 12 5 7 768–870 0.708 17 9. Győr 12 3 9 827–971 0.625 15 10. Székesfehérvár 12 2 10 852–1145 0.583 14 11. Cegléd 12 1 11 673–937 0.542 13 12. Szigetszentmiklós 12 – 12 688–1049 0.500 12

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.