Mahomes megsérült, a Kansas City kikapott és biztosan lemarad az NFL rájátszásáról

NEW ENGLAND PATRIOTS–BUFFALO BILLS

A New England úgy fogadta a Buffalót, hogy tudta, győzelmével az idényben első csapatként biztosítja be a helyét a rájátszásban, plusz azt is azonnal rögzítheti, hogy 2019 óta először az AFC Keleti csoportjának élén végez. Ennek megfelelően Drake Maye irányító két futott touchdownjával az első negyed után már 14–0-ra vezetett a Patriots a fő csoportriválisa ellen, majd TreVeyon Henderson 52 yardos TD-jével 21 pontosra növelte előnyét a legjobb védőjét, a legutóbbi két meccsen egyaránt touchdownt szerző Christian Benfordot sérülés miatt nélkülöző Bills ellen.

A Buffalo James Cook III futott touchdownjával még az első félidőben megkezdte a felzárkózást, majd a második félidőben is megtartotta lendületét, és sorozatban öt támadásából touchdownt szerezve (Cook összesen hármat, Dawson knox kettőt ért el) 6:48 perccel a vége előtt már 35–31-re vezetett. A Patriots Henderson 65 yardos touchdownfutásával meccsben maradt, és a hatodik Bills-támadást megfékezte, de alig két perccel a vége előtt a saját támadása is elakadt. Ez végzetesnek bizonyult, a 21 pontos hátrányból felálló Bills idegenben győzte le a New Englandet, amelynek még legalább egy hetet várnia kell a playoff bebiztosítására.

KANSAS CITY CHIEFS–LOS ANGELES CHARGERS

A legutóbbi hat Super Bowlból ötön szereplő, hármat megnyerő Kansas City már hétről hétre azért játszik, hogy megtartsa minimális esélyért a rájátszásba jutásra. Ehhez vasárnap győznie kellett a Chargers ellen, és remélni, hogy a Jacksonville, Buffalo, Houston hármasból valaki kikap. Patrick Mahomes az első hazai támadást futott touchdownnal zárta, majd mezőnygólok váltása után az első félidő utolsó másodperceiben KeAndre Lambert-Smith elkapott TD-jével 13–10-re felzárkózott a Los Angeles, amely a harmadik negyedben Cameron Dicker két mezőnygóljával 16–13-ra fordított.

A Chiefs ellentámadásait saját támadószabálytalanságai lassították le, majd a negyedik negyed elején Patrick Mahomes eladta a labdát. A Chiefs védelme is megfékezte a Chargerst, így az utolsó percekben ismét támadt, de Mahomes térdsérülést szenvedett, és a végjátékra Gardner Minshew állt be.

Breaking: #Chiefs superstar QB Patrick Mahomes just went down with a knee injury.



Does not look good at all. pic.twitter.com/FL8o9a8JMU — Arye Pulli (@AryePulliNFL) December 14, 2025

A csereirányító passzát 20 másodperccel a vége előtt lehalászta Derwin James, ezzel maradt a 16–13, és miután a Bills, a Jaguars és a Texans is nyert, három héttel az alapszakasz vége előtt eldőlt, hogy a Kansas City nem lesz ott a rájátszásban. A Chiefs először bukik el az AFC főcsoportdöntője előtt azóta, hogy Patrick Mahomes 2018-ban a csapat kezdőirányítója lett.

CINCINNATI BENGALS–BALTIMORE RAVENS

A Cincinnati a Baltimore elleni győzelemre volt szüksége ahhoz, hogy megtartsa minimális esélyét a rájátszásra, és 25 percen keresztül tartotta is a lépést a Ravensszel. Az első félidő utolsó öt percében azonban két touchdownt is szerzett a Baltimore (előbb Rasheen Ali, majd Zay Flowers kapta el Lamar Jackson passzát TD-ért), amely ezzel összetörte vendéglátóját, és végül pontot sem engedett a Bengalsnak, amely így biztosan nem lehet ott a playoffban.

JACKSONVILLE JAGUARS–NEW YORK JETS

A Jaguarsnak nagyon kellett a győzelem, és Trevor Lawrence úgy lubickolt a pályán, mint a meccset az Everbank Stadion lelátójának medencéjéből figyelő szurkolók (a 24 fokos floridai délutánon még kellemes is volt hozzá az idő): öt touchdownt passzolva, egyet futva ért el, a nagyszünetben már 21 ponttal vezetett a Jaguars, s meg is szerezte a playoff felé újabb nagy lépést jelentő sikert.

HOUSTON TEXANS–ARIZONA CARDINALS

A Jaguarst üldöző Texans az első percben touchdownt szerzett Nico Collins 57 yardos elkapásával, 11 percnyi tiszta játékidő elteltével már 17–0-ra vezetett az Arizona ellen, és később sem adott esélyt a Cardinalsnak arra, hogy visszaküzdje magát a meccsbe, simán győzött.

PHILADELPHIA EAGLES–LAS VEGAS RAIDERS

Mintha receptre írták volna fel a Las Vegas elleni összecsapást a legutóbbi három mérkőzését elveszítő bajnoki címvédőnek, szinte minden összejött az Eaglesnek. Jalen Hurts szórta a touchdownpasszokat (kettőt Dallas Goedertnek, egyet A. J. Brownnak), Saquon Barkley futva ért be a Raiders célterületére, a védelem pedig nulla ponton tartotta a korábban a philadelphiai kerethez is tartozó Kenny Pickett által irányított vegasi támadóegységet.

CHICAGO BEARS–CLEVELAND BROWNS

Chicagóban is a playoffba igyekvő és az arról már biztosan lemaradó csapat nézett szembe egymással, és ahogy Jacksonville-ben, Houstonban és Philadelphiában, úgy a szeles városban is sima hazai győzelem született. A Browns elöljárói és szurkolói legfeljebb annak örülhettek, hogy Myles Garrett megszerezte 21. sackjét és még egy felet, így a hátralévő három mérkőzésen már csak egyet kell elérnie ahhoz, hogy beállítsa az egy idényre vonatkozó rekordot (Michael Stachan és T. J. Watt 22.5-öt ért el 2001-ben, illetve 2021-ben), másféllel pedig meg is dönti azt.

NEW YORK GIANTS–WASHINGTON COMMANDERS

A Philadelphia csoportjának két biztos kiesője csapott össze New Yorkban, ahol a 13–0-s vezetést szerző fővárosi csapat végig kézben tartotta az irányítást, és bár a végén a Giants felzárkózott és az egyenlítésért is támadott, a Commanders hagyta el győztesen a MetLife Stadiont. A Washingtonban Jaylin Lane 63 yardos puntvisszahordásból, Terry McLaurin 51 yardos elkapásból szerzett TD-t.

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

Chicago Bears–Cleveland Browns 31–3 (14–0, 0–0, 14–3, 3–0)

Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens 0–24 (0–0, 0–14, 0–3, 0–7)

Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 13–16 (7–3, 6–7, 0–6, 0–0)

New England Patriots–Buffalo Bills 31–35 (14–0, 10–7, 0–14, 7–14)

New York Giants–Washington Commanders 21–29 (0–3, 7–19, 7–0, 7–7)

Philadelphia Eagles–Las Vegas Raiders 31–0 (7–0, 10–0, 7–0, 7–0)

Jacksonville Jaguars–New York Jets 48–20 (14–7, 17–3, 10–3, 7–7)

Houston Texans–Arizona Cardinals 40–20 (17–0, 6–7, 7–7, 10–6)

KÉSŐBB

22.25: Denver Broncos–Green Bay Packers

22.25: Los Angeles Rams–Detroit Lions (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Carolina Panthers

22.25: San Francisco 49ers–Tennessee Titans

22.25: Seattle Seahawks–Indianapolis Colts

Hétfő, 2.20: Dallas Cowboys–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Pittsburgh Steelers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 28–29