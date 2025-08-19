Vitális Milán: A Slovan ellen szereztem már hasonló gólt

Akármilyen jól játszott az ETO, az ötgólos sikere amiatt mindenképpen váratlan volt, hogy múlt csütörtökön izzasztó Konferencialiga-mérkőzést játszott a svéd AIK-val. Bár a győriek továbbjutást ünnepelhettek, kevesen gondolták volna, hogy a kettős terhelés közepette átgázolnak az MTK Budapesten, amely az előző fordulóban 5–0-s csapást mért a DVTK-ra.

„Személy szerint sokkal jobban örülök annak, ha heti két mérkőzést játszunk, az én hétvégi teljesítményemen biztosan lendít, ha hétköznap is meccs van – folytatta Vitális Milán. – A győzelmünk nagybetűs csapatmunka volt, teljesen megérdemeltük a három pontot. Elég bő a keretünk, a cserék is rendre hozzátesznek a játékhoz – ezúttal Huszár Marcell és Olekszandr Piscsur is a kispadról érkezve talált be. Sokan azt hiszik, a fiatal játékosok nem tudják megállni a helyüket a magyar bajnokságban, de az ETO-nál bizonyítják, hogy bármikor lehet rájuk számítani.”

A csapat nemcsak eredményesen, látványosan is futballozik: sokat időz a támadóharmadban, a széleken és a középen vezetett akciói egyaránt veszélyesek, a levegőben is nehéz megverni, magas letámadására és néhány érintős kombinatív játékára nem könnyű ellenszert találni – úgy tűnik, nem csak az NB I-ben, a Kl-selejtezőben is.

„Az eredmények a csapatösszhangot tükrözik. Mindenki jól érzi magát a klubnál, a fiatalok és a külföldiek is megbecsült tagjai az együttesnek. Keveseknek van olyan játékstílusuk, mint nekünk. Hátul stabilak, elöl pedig határozottak vagyunk, úgyhogy biztató a játékunk. Remélem, még sok ilyen meccset játszunk az idényben, mint amilyen az MTK elleni volt.”

Csütörtökön következik az eddigi legnehezebb erőpróba: az ETO FC a bécsi Rapidot fogadja a Konferencialiga-rájátszás párharcának első mérkőzésén. Az osztrák elitcsapat becsült piaci értéke mintegy ötszöröse az ETO-énak, ám Vitális Milán eltökéltségét ez nem befolyásolja.

„Önmagában az is fegyvertény, hogy eljutottunk a rájátszásig, azonban nagyon remélem, hogy a Rapid Wient is magunk mögé tudjuk utasítani. Bármelyik ellenféllel szemben kemény párharcra lett volna kilátás, a lehetőségekhez képest erős csapatot sorsoltak nekünk, de semmi sem lehetetlen. Láttam, hogy a Rapid gól nélküli döntetlent játszott vasárnap a bajnokságban – ki tudja, lehet, ellenünk tartalékolt. Biztos vagyok benne, hogy csütörtökön is bírjuk majd kondival, készen állunk rá, hogy hazai pályán jól megnyomjuk a kilencven percet.”

Lukács Dániel: Érzem, jó kis csapat lesz a miénk

A Ferencváros elleni sikerével élre állt a Puskás Akadémia, a mérkőzésen két gólt szerző, kirobbanó formában játszó Lukács Dániel nagyszerűen érzi magát új csapatában.

A Ferencváros mumusa az elmúlt években egyértelműen a Puskás Akadémia: 2023 óta nyolcszor csapott össze egymással a két csapat a bajnokságban, a mérleg négy PAFC-siker, három döntetlen és egy ferencvárosi győzelem. Legutóbb szombaton mérkőztek meg a riválisok, és a felcsútiak ismét borsot törtek a zöld-fehérek orra alá: 2–1-re nyertek. A PAFC játékosai szinte egytől egyig átlagon felüli teljesítményt nyújtottak, Szappanos Péter bravúrt bravúrra halmozott, Lukács Dániel két gólt szerzett. A 29 éves támadót a 20. percben az FTC tizenhatosa előtt labdát szerző Laros Duarte indította, s ő nem habozott, az öt és feles jobb sarkához érve erőből lőtt a rövid felső sarokba.

Lukács Dánielnek (balra) Szalai Gábor sem tudta útját állni, a Puskás Akadémia támadója két gólt szerzett a Ferencváros legyőzésekor (Fotó: Árvai Károly)

A második játékrészben is megőrizte a hidegvérét, a 71. percben, amikor Mikael Soisalo passzolt Artem Favorovhoz, ő a tizenhatoson belül egyedül maradó Lukács Dánielnek továbbított, aki jobbal egyet tolt a labdán, majd a jobb alsó sarokba lőtt. A játékos négy forduló után három gólnál és egy gólpassznál jár, a tabellát vezető együttes egyik meghatározó játékosa.

„Nagyszerűen kezdődött a bajnokság, nekem és a csapatnak is elég jól megy – mondta lapunk érdeklődésére 29 éves csatár. – Remekül érzem magam a Puskás Akadémiánál, boldog vagyok, hogy ilyen lehetőséget kaptam, igyekszem élni vele. Jó lenne, ha sikerülne megtartani a formámat, de nincsenek illúzióim, biztosan lesznek nehezebb időszakok. Persze, azért is szép ez a sport, ha hibázol is, a következő héten kapsz javítási lehetőséget.”