Gundel-Takács parádézott a ráadásban, nem kapott ki Pakson a Zalaegerszeg

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–2 (Silye 49., Tóth Barna 90+3., ill. Croizet 68. – 11-esből, Krajcsovics 73.)

Paks, Paksi FC Stadion, 2512 néző. Vezette: Csonka

Kiállítva: Dénes V. (72., Zalaegerszegi TE)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Galambos Jánosnál boldogabb játékost nehéz lett volna találni a ZTE elleni meccs előtt a Paksi FC öltözőjében. Bognár György, a hazaiak mestere ugyanis a kezdőbe jelölte a 17 éves labdarúgót, ám nem véletlenül, s nem barátságból esett a választása a csatárra, hanem mert a paksiak szerint rendkívüli tehetségről van szó. A robbanékony támadó 11 évesen került Szekszárdról Paksra, s végigjárva a szamárlétrát, fokozatosan fejlődött, s ezt a szerzett góljainak száma is bizonyítja. Az elmúlt idényben például tizenhárom találatig jutott úgy, hogy tizenkettőt a felnőttek között, a klub NB III-ban szereplő együttesében szerzett, egyet pedig az U19-es csapatban, merthogy ott is számítottak rá. Bognár György régóta figyelemmel kíséri a csatár fejlődését, tavaly már három percet adott neki az élvonalban a Nyíregyháza Spartacus elleni 2–0-ra megnyert mérkőzésen. Nem csoda, hogy vasárnap este az ifjú labdarúgó kiugrott a bőréből, ám az izgalom, avagy az elfogultság cseppet sem látszott a pályán. Harcosan, a taktikai utasításokat maximálisan betartva futballozott, s vannak, akik máris Böde Dániel lehetséges utódjának tartják (persze, azért kell még néhány gól, hogy az összehasonlítás megállja a helyét).

A fiatal játékos szerepeltetése terén a vendég zalaegerszegiek sem tértek el a Pakstól, a kezdőben szintén három ifjú labdarúgó lépett pályára, ám játékban már nagy különbségek mutatkoztak, mégpedig a hazaiak javára, mert szinte az első perctől kezdve irányították a játékot, agresszív letámadásokkal zavarva meg a ZTE-t, így aztán alig-alig birtokolták a labdát a kék-fehérek. A 15. percben azonban a vendégek előtt adódott az első nagy helyzet: Kiss Bence Dénes Vilmos passzából nyolc méterről lőtt kapura, ám a gólvonal elől Kinyik Ákos estében nagyot mentett. A Paksot nem zavarta meg a gyors és formás vendégkontra, egyre-másra szebbnél szebb kombinációkkal jutottak el Gundel-Takács Bence kapuja közelébe, csak a gól hiányzott. Egyébként a hazaiak hadrendjére (három belső védő, öt középpályás, valamint két csatár) a ZTE 4–4–2-essel válaszolt, így próbálva kompenzálni a hazaiak középpályán kialakított számbeli fölényét, olykor sikerrel, főleg a félidő hajrájában.

Döntetlen lett a vége (Fotó: Török Attila)

A szünet után alig jöttek ki az öltözőből a játékosok, máris megszerezte a vezetést a Paksi FC: a szokásos szélről beívelt labdára rosszul mozdultak a vendégek belső védői. A gólban a jobbhátvéd Nyíri Vince is ludas volt, a jobb oldali védőt le is cserélte Nuno Campos a vendégek edzője, s a helyére a mexikói Dávid Lópezt állította be, sőt további két cserével próbálta hatékonyabbá tenni csapatát. Bejött a váltás, összejött a zalaegerszegi egyenlítés, sőt a vezetést is megszerezte a tíz emberre fogyatkozó ZTE: az ifjú Krajcsovics Ábel parádés gólt rúgott. A hajrában már egykapuzott az emberelőnyben játszó Paks, a vendégek tíz emberrel olykor hősiesen védekeztek, ám Tóth Barna fejes góljával egyenlített a hazai csapat. Kettő kettő után is jöttek sorra a paksi helyzetek, Gundel-Takács azonban többször is bravúrral óvta meg a kapuját a góltól.

Jó iramú, változatos mérkőzésen mindkét együttes megőrizte veretlenségét. A hazaiak számára nem csupán az egy pont megszerzése jelenthet vigaszt, hanem az is, hogy immár nem csak jobb gólkülönbséggel előzik meg a tabellán a Ferencvárost. 2–2

ÖSSZEFOGLALÓ

