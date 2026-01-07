Nemzeti Sportrádió

NS-infó: az Újpest két játékost is szerződtethet Zalaegerszegről

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.01.07. 09:10
Bodnár Gergő (jobbra) Zalaegerszegről szerződhet Újpestre (Fotó: NS-archív)
Bodnár Gergő Újpest Krajcsovics Ábel magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint az Újpest FC két játékost is szerződtetthet Zalaegerszegről.

 

Értesüléseink szerint az Újpest FC előrehaladott egyeztetéseket folytat két, az ősszel Zalaegerszegen futballozó játékos szerződtetéséről.

Az egyikük a 20 éves, U21-es válogatott jobbhátvéd, Bodnár Gergő, aki tavaly nyáron a Vasastól került Zalaegerszegre, és az ősszel 12 bajnokin szerepelt az élvonalban, és három gólpasszt adott, neki 2027-ig szól a szerződése Zalaegerszegen.

A másik kiszemelt a Honvéd 21 éves szélsője, a korábbi U20-as válogatott Krajcsovics Ábel, aki kölcsönben játszott az ősszel a ZTE-ben, 12 NB I-es bajnokin két-két gólt és gólpasszt ért el. 

Bodnár és Krajcsovics ügyében is még tartanak az egyeztetések, de akár már a napokban megállapodás születhet az Újpestre szerződésükről. Bodnár ügyében előrébb tartanak az egyeztetések, ő hamarosan orvosi vizsgálaton is részt vehet a liláknál. Mivel mindkét kiszemelt volt korosztályos válogatott, jól ismerheti őket az Újpest új vezetőedzője, a legutóbb az U21-es válogatottat irányító Szélesi Zoltán. Információink szerint a télen több fiatal magyar játékos is érkezhet Újpestre.

 

 

 

