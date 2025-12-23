Vitális Milán: A lehető legjobb helyen vagyok az ETO-nál

– Már elkezdődött a jól megérdemelt pihenés?

– Igen, aztán huszonnegyedikén már csinálom is az edzéseket – nyilatkozta lapunk megkeresésére Vitális Milán, az őszi szezont követően tabellaelső ETO FC 23 éves válogatott középpályása. – Valójában huszonötödikén kezdődne a stábtól kapott program, de már előtte elkezdem, néhány nap alatt feltöltődöm, aztán újult erővel folytatom a futó- és konditermi edzéseket.

– Elérte azokat a célokat, amelyeket februári, Dunaszerdahelyről Győrbe szerződésekor kitűzött?

– Elsősorban a több játéklehetőség reményében jöttem vissza a DAC-tól. Az ETO-nak köszönhetően ez megadatott, azóta sem kezdtem a cserepadon mérkőzést. A bizalomnak köszönhetően élveztem ezt az évet, és hatalmas boldogságot jelentett, hogy részese lehettem a sikereknek. A válogatottmeghívó is összejött, s álomszerű, hogy Portugália ellen bemutatkozhattam a Puskás Arénában. Noha a Konferencialiga-rájátszásból nem jutottunk tovább, ennél aligha alakulhatott volna csodásabban a klubnak és a csapatnak ez az év.

– Mit tart a legnagyobb bravúrnak az idén: az európai kupaindulás kiharcolását, a Kl-rájátszást, a válogatottságot vagy az őszi elsőséget?

– A válogatottbeli szereplést különvenném, megtisztelő számomra, nagy lépés a karrieremben. Klubszinten a bajnoki szereplést emelném ki, mert az hosszú folyamat, és amiatt tudtuk összemérni a tudásunkat más európai együttesekkel. Rendkívül büszkén tekintek vissza az ETO szereplésére, kiemelendő a folyamat, amin keresztülment a csapat.

– Az ősszel voltak nehéz pillanatok, hogy estek át a holtponton decemberre?

– Minden mérkőzésen uraltuk a játékot, sok helyzetet dolgoztunk ki, rengeteg lövéssel próbálkoztunk, de szerintem teljesen rendben van, hogy két-három találkozón nem sikerül ezeket gólra váltani. Sohasem lehet annyi gólt rúgni, ahány helyzetünk van, de biztosak voltunk benne, csak idő kérdése, és megfordul a szerencse. A legfontosabb, hogy az ilyen helyzetekre hogyan reagálunk: az idei utolsó öt mérkőzésünket megnyertük. A támadójátékunk önbizalommal tölt el, de a stáb és a klub is megadja ezt kívülről. Olyan futballisták alkotják a keretet, akik egyénileg kiemelkedő teljesítményt nyújtanak meccsről meccsre, nagyon jó a fiatalok, a külföldiek és a veteránok összetétele. Remélem, a tavasszal ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, és olyan teljesítményt nyújtunk, amilyennel az egész város elégedett lesz.

– Jól veszem ki a szavaiból, hogy a pletykák ellenére Győrben folytatja januártól is?

– Én nagyon jól érzem magam Győrben, a csapat őszi első lett, ami hatalmas eredmény. Itt él a családom, kiváló csapatban futballozom. A csapattársaimat emberileg és szakmailag is kiemelkedőnek tartom, rengeteget tanulhatok tőlük, a stábnak pedig hálás vagyok a bizalomért. Úgy gondolom, a lehető legjobb helyen vagyok.

– Mindig erőssége volt a labda előrejuttatása labdavezetéssel, az elmúlt hónapokban a passzok terén is előrelépett: mi áll ennek hátterében?

– Jólesik, hogy ez kívülről is látszik. Az edzőtől szabadságot kapok a középpályán, amit kamatoztatok. Mellettem a bajnokság egyik legjobb középpályása, a csapatkapitányunk, Paul Anton játszik, hihetetlen, ahogyan a pályán mozog és viselkedik, én is szeretném megmutatni mindazt, amit ellesek tőle. Talán többre is képes vagyok annál, mint amit eddig nyújtottam, bizakodva várom a tavaszt, a jó játék mellett a gólpasszok, gólok számát is növelném.

– Az ősszel egy pódiumbeszélgetésen Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta, többször kellene kapura lőnie. Milyen hatással voltak a játékára ezek az intelmek?

– Amióta nagypályán játszom, ezt megkapom. Először apukám mondta: amint átlépem a félpályát, lőjek! Amikor Marco Rossi erről beszélt, már többször is kaptam meghívót a válogatottba, és már az első találkozásunkkor említette, látja, hogyan rúgok, akarjak közelről és távolról is, mert a technikám adva van a gólszerzéshez. Teljesen igazuk van, képes vagyok rá, remélem, megszaporodnak a góljaim. A Puskás Akadémia ellen Szappanos Péter sajnos kivédte a szabadrúgásomat, nagy kár érte, de bízom benne, a jövőben még gyakrabban kerülök ilyen helyzetbe a kapu előtt.

– Mi kell ahhoz, hogy az ETO a lehető legtovább versenyben maradjon az első helyért a tavasszal?

– Alázat, munka és hit. A stábból, a klubból és a városból kiindulva egyikkel sem lesz probléma. A pályán legalább ezt a stabil teljesítményt kell hozni, mert bár lehetetlen megjósolni, mi történik majd, előfordulhat, hogy az eddigiek éppen nem lesznek elegendők az első helyhez. Ki kell szenvednünk azokat a meccseket is, amelyeken az idén ősszel kétszer-háromszor botlottunk, s ha ez sikerül, szép tavaszi szezonunk lesz.

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

December 19., péntek

Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1

December 20., szombat

Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 1–1

Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1

ETO FC–Puskás Akadémia FC 2–0

December 21., vasárnap

Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1

19. FORDULÓ

Január 23–25., péntek–vasárnap

Kisvárda Master Good–MTK Budapest

Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

Puskás Akadémia–Paksi FC

Ferencvárosi TC–ETO FC

Debreceni VSC–Diósgyőri VTK