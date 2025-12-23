NB I: Jordanov csodagólja, Tóth Barna lelkiereje, Klausz „nagy mentése”

SOROZATBAN HATODIK BAJNOKIJÁN maradt veretlen a ZTE FC. A széria folytatása ezúttal Klausz Milánnak köszönhető, aki az MTK Budapest elleni bajnokin csereként pályára lépve talált be. Molnár Ádin a fővárosiaknak szerzett vezetést, a 20 éves támadó a 64. percben Kiss Bence helyére állt be, és a 91. percben egyenlített.

Klausz Milán (kékben) reméli, tavasszal több játéklehetőséghez jut a nagyszerűen szereplő ZTE-ben (Fotó: Kovács Péter)

„Csatártársamnak, David Limának ívelte előre a labdát Fabricio Amato – idézte fel az utolsó pillanatokat lapunknak Klausz Milán. – Jól fejel, így a védője mögött megnyíló terület felé indultam: tudtam, hogy lát, ezért arrafelé fejeli majd a labdát. Így is történt, és mert érzékeltem, hogy az engem kísérő MTK-játékos, Kádár Tamás a jobb oldalamon van, jobbal balra vettem át a labdát, hogy ne tudjon közbeavatkozni a lövés előtt. Ballal a rövid sarkot, a kapu jobb oldalát céloztam meg, s nagyon örültem, hogy bement, így ugyanis nem szakadt meg a veretlenségi sorozatunk. A társaim is boldogok voltak, az öltözőben gratuláltak, együtt örültünk a gólomnak. Arra gondoltam, amikor Szlovéniában, Lendván játszottam kölcsönben, akkor is hasonló körülmények között lőttem az első gólomat.”

Az említett kölcsönadásról Klausz Milán (akinek édesapja, Klausz László 27-szeres válogatott, 1997-ban Salzburgban osztrák bajnoki címet szerzett) azt mondja: jól érezte magát, folyamatosan játszott, a bajnokságban öt, a kupában egy gólt szerzett, megerősödött a szlovén ligában, amelyre jellemző a rengeteg párharc. Más kérdés, hogy az ősszel nem kapott túl sok lehetőséget, tizenegy bajnokin 151 percet, összesen másfél mérkőzésnyi időt tölthetett a pályán.

A döntetlen azt jelentette, hogy a ZTE FC a hetedik pozícióban várja a tavaszi folytatást, a 11., már kiesést jelentő helyen álló Nyíregyháza előtt tíz pont az előnye.

„A Kisvárda ellen szereztem idénybeli első gólomat, a következő bajnokin tizenkét percre állhattam be, azután még annyira sem – folytatta a támadó. – Kérdeztem Nuno Campos vezetőedzőt, miben kell fejlődnöm, hogy több játéklehetőséget kaphassak, az volt a válasz, hogy az általa elképzelt taktikát próbáljam minél jobban elsajátítani, az edzésmunkámmal, a mentalitásommal elégedett. Az MTK ellen is motiváltan álltam be, meg akartam mutatni, hogy én is a csapat segítségére tudok lenni, ezért sokat jelentett nekem is ez a gól.”

FŐSZEREPET VÁLLALT a Nyíregyháza Spartacus legyőzésében Tóth Barna, aki két gólt szerzett öt nappal édesanyja halálát követően. A paksiak egyszeres válogatott támadója kétszer is jókor volt jó helyen: a tizedik percben Papp Kristóf lövése után a lécről visszapattanó labdát fejelte a kapu bal oldalába, aztán a 36. percben, miután Kovács Dániel csak kiütni tudta a labdát Balogh Balázs lövésénél, öt méterről lőtt a hálóba. A két gól mellett óriási mezőnymunkát végzett, kétszer is látványos sarkazással játszotta meg a labdát, az első félidő után aligha fordult meg a fejében, hogy a találkozó végén izgulnia kell a győzelemért.

Tóth Barna (zöldben) családi tragédia után vállalta a játékot a hétvégén – és kiválóan futballozott (Fotó: Árvai Károly)

„Hosszú betegség után veszítettem el az édesanyámat múlt héten hétfőn, közben készültünk a Nyíregyháza elleni meccsre, és ez segítette elterelni a gondolataimat… – mondta lapunknak Tóth Barna. – Jó felfogásban veselkedtünk neki a mérkőzésnek, ez eredménnyel is párosult, minden úgy alakult az első negyvenöt percben, ahogyan elképzeltük. Tisztában voltunk vele, meg kell szereznünk a harmadik gólt, hogy eldőljön a párharc, ám nem sikerült, és a vége izgalmas lett. Hogy mire gondoltam, amikor a hosszabbításban a VAR vizsgálta, jár-e büntető a Spartacusnak? Akkor már lecseréltek, a padon ültem, és úgy érzékeltem, a sorfalban valakit nagyjából derékmagasságban eltalált a labda – bíztam benne, nem jár érte tizenegyes.”

Tóth Barna az előző idényben tizenkét góllal segítette bronzéremhez a Paksi FC-t, minden esélye megvan arra, hogy hasonlóan sikeres bajnoki éve legyen. Csapata 18 fordulót követően harmadik az éllovas ETO és a második Ferencváros mögött, és a szombati duplázásának köszönhetően már öt találata van – ezzel a hétgólos Hahn János mögött Böde Dániellel holtversenyben második a házi góllövőlistán.

„Harminchárom pontunk van, amivel maximálisan elégedettek lehetünk – folytatta Tóth Barna. – Jól állunk, ugyanakkor látni kell, nagyon szoros a mezőny, és ez izgalmas folytatást ígér. Ami a saját teljesítményemet illeti, jól indult a szezon, a nemzetközi porondon és a bajnokságban is jöttek a gólok, utána viszont hullámvölgybe kerültem, amiben a sérülésem is közrejátszott. Úgy vagyok vele, nem drámai, ha nem találok be, a csapat viszont nyeri a meccseket és hozzá tudom tenni a saját részemet, gól nélkül is boldog vagyok.”

IDÉZET AZ IDÉNY ELŐTT megjelenő Nemzeti Sport Magazin Kisvárdát bemutató összeállításából: „…a bolgár Toniszlav Jordanov pedig bombaigazolásnak tűnik.”

Még mielőtt azt hihettük volna, hogy jóslatunk a legkisebb mértékben sem igazolódik be, a bomba az évet lezáró NB I-es meccsen a magyar pályákon 2025-ben látható utolsó góllal robbant: vasárnap Debrecenben a félpályán túlról ívelt a hazaiak kapujába úgy, hogy a labda számítások szerint 53.6 méteres röppálya után pattant le a gólvonal mögött.

A vasárnapi DVSC–Kisvárda bajnoki 55. percében Dzsudzsák Balázs eltalálta Jasmin Mesanovic lábát a labdával, amely így Toniszlav Jordanovhoz került, a vendégek bolgár csatára pedig a felezővonaltól a kapuba ívelte

„Legalább tíz-tizenöt ilyen gólt szereztem korábban Bulgáriában. Na jó, csak viccelek – nevette el magát a debreceni Nagyerdei Stadion öltözőfolyosóján a Kisvárda Master Good 1–0-s győzelmét követően Toniszlav Jordanov. – Természetesen ez volt az első ilyen találatom, egy futballistának a pályafutása alatt jó, ha egyszer adatik meg hasonló. Tapasztaltam már, hogy ilyen helyzetekben a kapusok kintebb helyezkednek el, és az első félidőben megfigyeltem, Varga Ádám is szeret kijárni a tizenhatoson kívülre. A pillanat tört része alatt kellett döntenem, amikor elém pattant a labda, felnéztem, láttam, hogy a kapus megint kinn áll, így hát megpróbáltam. Az ilyesmire nem lehet felkészülni, persze az edzéseken többször gyakorolja az ember a tizenhatoson kívüli befejezéseket, de a félpályáról nem szoktunk lövöldözni.”

A nyáron a hazája bajnokságából, az Ardától érvényes szerződéséből kivásárolt 27 éves bolgár támadó az őszi szezonban 12 bajnokin jutott lehetőséghez, ám csak ötször a kezdő tizenegy tagjaként. Ezeken a fellépéseken háromszor is eredményes volt, bevette a Paks (1–5) és a Zalaegerszeg (3–3) kapuját hazai pályán, vasárnap pedig – vélhetően karrierje legemlékezetesebb pillanataként – 1–0-s győzelmet érő, félpályás gólt szerzett Debrecenben.

„Talán többet is meg tudtam volna mutatni magamból, ha nem ilyen kevés játéklehetőséghez jutok – utalt a szezonbeli 556 pályán töltött percére. – Nem tudom, miért alakult így, de tisztában vagyok vele, a szövetség által előírt ajánlások nem kedveznek mindig a légiósoknak. Talán az utóbbi meccsek teljesítménye és góljai alapján több lehetőséget is ki tudok harcolni magamnak. Balszerencsémre most éppen vége az őszi szezonnak, ám jó felkészülés után készen állok majd arra, hogy a tavasszal ott legyek a kisvárdai kezdőcsapatban.”

Meglehet, akkor szól majd igazán nagyot a bolgár dinamit…