Hazai pályán veszítette el veretlenségét a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen

2025.08.16. 22:17
Lukács Dániel duplázott, a Ferencváros elvesztette veretlenségét (Fotó: Árvai Károly)
A Labdarúgó NB I 4. fordulójában a sikeres nemzetközi kupaszereplés után a bajnokságban hazai pályán veszített a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen, holott az első félidőben több nagy helyzetet is kihagyott. Ezzel a felcsútiak a tabella élére ugrottak.

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Ferencváros–Puskás Akadémia 1–2
Budapest, Groupama Aréna. 10 679 néző. Vezette: Karakó Ferenc.
Gólszerző: Cadu (24.), ill. Lukács D. (20., 71.)

Teljes átalakulás – nem okozott meglepetést, hogy Robbie Keane lecserélte teljes csapatát a Ludogorec elleni második és a Qarabag elleni első Bajnokok Ligája-mérkőzés között. Akik továbbjutottak a bolgárok ellen, készülnek az azeriek elleni párharcra, csaknem kivétel nélkül pihenőt kaptak – Szalai Gábor az egyetlen, aki a hét közben és szombaton is a kezdőcsapatban kapott helyet. Hét futballista (a kapus Gróf Dávid, valamint Botka Endre, Cadu, Ibrahim Cissé, Naby Keita, Nagy Barnabás, Alekszandar Pesics) egyáltalán nem kapott szerepet a BL-mérkőzésen, Gruber Zsombor, Jonathan Levi és Kristoffer Zachariassen csereként játszott a Ludogorec ellen. Talán lehet mondani, sokkal kisebb átalakulás volt megfigyelhető a Puskás Akadémia kezdőcsapatában, pedig nem lett volna nagyon mellbevágó, ha a Kisvárdán elszenvedett 2–1-es vereség után Hornyák Zsolt is változtat. Ám a Groupama Arénában nyolc játékos ugyanúgy ott volt a kezdőben, mint egy héttel ezelőtt, Laros Duarte, Joel Fameyeh és Mikael Soisalo volt új arc a kezdőben, Georgi Harutjunjan, Kern Martin és Németh András maradt ki. 

Aztán elkezdődött a mérkőzés, és bő negyedórán keresztül azt jegyzetelhették a tudósítók, hogy mekkora bravúrokat mutatnak be a kapusok. Elsősorban Szappanos Péter, aki paksiként már sok gondot okozott a Ferencvárosnak, és most, immár felcsúti játékosként az első tíz percben négy óriási védése is volt. Nagyszerű formában van tehát a válogatott kerettag: Gruber Zsombor kétszer is nagy helyzetbe került, de Jonathan Levi közeli próbálkozását is védte. Aztán hogy ne csak róla essen szó, Gróf Dávid is bemutatott egy szenzációs védést – a vendégek támadását a védősorból kísérő Markgráf Ákos fejelt közelről, nagy erővel, de az FTC kapusa bizonyította, megfelelő helyettese Dibusz Dénesnek. 

A következő helyzetből már gól született: Szalai Gábor szerelt ugyan, de Alekszandar Pesics labdája célt tévesztett, Lukács Dániel pedig éles szögből a léc alá lőtte a labdát.  A helyzetek alapján váratlannak lehetett mondani a találatot, mert bár voltak a Puskás Akadémiának veszélyes megindulásai, a mérkőzést addig is a hazaiak uralták. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, az új szerzemény Cadu közeli lövésénél már Szappanos Péter is tehetetlen volt. Érdemes volt figyelni a ferencvárosiak hadrendjét: a három belső védő előtt Naby Keita helyezkedett, nem sokkal előtte Kristoffer Zachariassen, a jobb oldalon Cadu, a balon Nagy Barnabás robogott a vonal mellett, Gruber Zsombor, Jonathan Levi és Alekszandar Pesics középen mozgatta a felcsúti védelmet. 

A nagy melegben dicséretre méltó módon mindkét csapat nagy tempót próbált diktálni, a labdával a csapatok a lehető leggyorsabban igyekeztek az ellenfél tizenhatosa elé érni, így változatos, élvezetes volt az összecsapás. 

A második félidőre érkezett Varga Barnabás, egyértelmű volt az üzenet: a Ferencváros – természetesen – meg akarja nyerni a mérkőzést. Függetlenül attól, hogy a bajnokcsapat a tavalyi ezüstérmest látta vendégül, a felcsútiak ebben a bajnokságban nem mindig voltak képesek meggyőző teljesítményt nyújtani, így bizonyos volt, hogy a zöld-fehérek mindent megtesznek a győzelemért. Olyannyira igaz volt ez, hogy egy óra elteltével a meghatározó játékosok közé sorolható Tóth Alex, Ötvös Bence és Lenny Joseph is megérkezett – nyilván azért is, mert az FTC addig nem nagyon tudott mit kezdeni a Puskás Akadémia szervezett védekezésével. Ebben az időszakban Szappanos Péternek sem kellett nagy védéseket bemutatni, de kicsiket sem, nem nagyon volt dolga a második félidő első szakaszában. Ahogy telt az idő, úgy lehetett egyre inkább érezni a nagy meleg hatását, az iram már nem volt olyan magas. Bár a vendégek a második félidőben főleg a védekezésre koncentráltak, újra megszerezték a vezetést: Lukács Dánielnek járt a gratuláció, nemcsak az okos befejezésért, hanem a küzdeni akarás miatt is. Már az akció is úgy indult, hogy Ötvös Bencével harcolt, de nem akart elesni, nem adta meg magát az erőteljesebb testfelépítésű ellenfelének, hanem tovább vitte a labdát, amelyet néhány pillanattal később visszakapott – és a kapuba lőtt.

A Ferencváros a hátralévő időben mindent megtett az egyenlítésért, mentek a beadások jobbról, balról, próbálkozott a házigazda középen, főleg Varga Barnabás fejét keresték, de a Puskás védelme stabilan teljesített. Nyolc perc hosszabbítást rendelt el a játékvezető, ez az időszak pedig a Puskás Akadémia tizenhatosa környékén vagy azon belül telt el, de a Ferencváros hiába próbálkozott, a szervezetten védekező, taktikusan futballozó PAFC bravúros idegenbeli győzelmet aratott – feledtetve a kisvárdai kisiklást. 

   
1. Puskás Akadémia

4

3

1

8–6

+2

9
2. Paksi FC

3

2

1

10–5

+5

7
3. Ferencvárosi TC

4

2

1

1

9–4

+5

7
4. Debreceni VSC

3

2

1

6–4

+2

7
5. Kisvárda

4

2

1

1

5–7

–2

7
6. MTK Budapest

3

1

1

1

6–2

+4

4
7. Újpest FC

4

1

1

2

5–5

0

4
8. Zalaegerszegi TE

3

3

6–6

0

3
9. ETO FC Győr

3

3

5–5

0

3
10. Diósgyőri VTK

4

2

2

5–12

–7

2
11. Nyíregyháza Spartacus

3

1

2

4–8

–4

1
12. Kazincbarcika

4

1

3

4–9

–5

1
AZ ÁLLÁS

 

 

