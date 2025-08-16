Hazai pályán veszítette el veretlenségét a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Ferencváros–Puskás Akadémia 1–2

Budapest, Groupama Aréna. 10 679 néző. Vezette: Karakó Ferenc.

Gólszerző: Cadu (24.), ill. Lukács D. (20., 71.)

Teljes átalakulás – nem okozott meglepetést, hogy Robbie Keane lecserélte teljes csapatát a Ludogorec elleni második és a Qarabag elleni első Bajnokok Ligája-mérkőzés között. Akik továbbjutottak a bolgárok ellen, készülnek az azeriek elleni párharcra, csaknem kivétel nélkül pihenőt kaptak – Szalai Gábor az egyetlen, aki a hét közben és szombaton is a kezdőcsapatban kapott helyet. Hét futballista (a kapus Gróf Dávid, valamint Botka Endre, Cadu, Ibrahim Cissé, Naby Keita, Nagy Barnabás, Alekszandar Pesics) egyáltalán nem kapott szerepet a BL-mérkőzésen, Gruber Zsombor, Jonathan Levi és Kristoffer Zachariassen csereként játszott a Ludogorec ellen. Talán lehet mondani, sokkal kisebb átalakulás volt megfigyelhető a Puskás Akadémia kezdőcsapatában, pedig nem lett volna nagyon mellbevágó, ha a Kisvárdán elszenvedett 2–1-es vereség után Hornyák Zsolt is változtat. Ám a Groupama Arénában nyolc játékos ugyanúgy ott volt a kezdőben, mint egy héttel ezelőtt, Laros Duarte, Joel Fameyeh és Mikael Soisalo volt új arc a kezdőben, Georgi Harutjunjan, Kern Martin és Németh András maradt ki.

Aztán elkezdődött a mérkőzés, és bő negyedórán keresztül azt jegyzetelhették a tudósítók, hogy mekkora bravúrokat mutatnak be a kapusok. Elsősorban Szappanos Péter, aki paksiként már sok gondot okozott a Ferencvárosnak, és most, immár felcsúti játékosként az első tíz percben négy óriási védése is volt. Nagyszerű formában van tehát a válogatott kerettag: Gruber Zsombor kétszer is nagy helyzetbe került, de Jonathan Levi közeli próbálkozását is védte. Aztán hogy ne csak róla essen szó, Gróf Dávid is bemutatott egy szenzációs védést – a vendégek támadását a védősorból kísérő Markgráf Ákos fejelt közelről, nagy erővel, de az FTC kapusa bizonyította, megfelelő helyettese Dibusz Dénesnek.

A következő helyzetből már gól született: Szalai Gábor szerelt ugyan, de Alekszandar Pesics labdája célt tévesztett, Lukács Dániel pedig éles szögből a léc alá lőtte a labdát. A helyzetek alapján váratlannak lehetett mondani a találatot, mert bár voltak a Puskás Akadémiának veszélyes megindulásai, a mérkőzést addig is a hazaiak uralták. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, az új szerzemény Cadu közeli lövésénél már Szappanos Péter is tehetetlen volt. Érdemes volt figyelni a ferencvárosiak hadrendjét: a három belső védő előtt Naby Keita helyezkedett, nem sokkal előtte Kristoffer Zachariassen, a jobb oldalon Cadu, a balon Nagy Barnabás robogott a vonal mellett, Gruber Zsombor, Jonathan Levi és Alekszandar Pesics középen mozgatta a felcsúti védelmet.

A nagy melegben dicséretre méltó módon mindkét csapat nagy tempót próbált diktálni, a labdával a csapatok a lehető leggyorsabban igyekeztek az ellenfél tizenhatosa elé érni, így változatos, élvezetes volt az összecsapás.

A második félidőre érkezett Varga Barnabás, egyértelmű volt az üzenet: a Ferencváros – természetesen – meg akarja nyerni a mérkőzést. Függetlenül attól, hogy a bajnokcsapat a tavalyi ezüstérmest látta vendégül, a felcsútiak ebben a bajnokságban nem mindig voltak képesek meggyőző teljesítményt nyújtani, így bizonyos volt, hogy a zöld-fehérek mindent megtesznek a győzelemért. Olyannyira igaz volt ez, hogy egy óra elteltével a meghatározó játékosok közé sorolható Tóth Alex, Ötvös Bence és Lenny Joseph is megérkezett – nyilván azért is, mert az FTC addig nem nagyon tudott mit kezdeni a Puskás Akadémia szervezett védekezésével. Ebben az időszakban Szappanos Péternek sem kellett nagy védéseket bemutatni, de kicsiket sem, nem nagyon volt dolga a második félidő első szakaszában. Ahogy telt az idő, úgy lehetett egyre inkább érezni a nagy meleg hatását, az iram már nem volt olyan magas. Bár a vendégek a második félidőben főleg a védekezésre koncentráltak, újra megszerezték a vezetést: Lukács Dánielnek járt a gratuláció, nemcsak az okos befejezésért, hanem a küzdeni akarás miatt is. Már az akció is úgy indult, hogy Ötvös Bencével harcolt, de nem akart elesni, nem adta meg magát az erőteljesebb testfelépítésű ellenfelének, hanem tovább vitte a labdát, amelyet néhány pillanattal később visszakapott – és a kapuba lőtt.

A Ferencváros a hátralévő időben mindent megtett az egyenlítésért, mentek a beadások jobbról, balról, próbálkozott a házigazda középen, főleg Varga Barnabás fejét keresték, de a Puskás védelme stabilan teljesített. Nyolc perc hosszabbítást rendelt el a játékvezető, ez az időszak pedig a Puskás Akadémia tizenhatosa környékén vagy azon belül telt el, de a Ferencváros hiába próbálkozott, a szervezetten védekező, taktikusan futballozó PAFC bravúros idegenbeli győzelmet aratott – feledtetve a kisvárdai kisiklást.