A Szpari története során először győzött élvonalbeli bajnokin Debrecenben

2025.08.17. 17:25
A Szpari ünnepelhetett a Nagyerdei Stadionban (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Loki magyar bajnokság magyar foci Debrecen Szpari NB I 4. forduló
A labdarúgó NB I 4. fordulójában az eddig veretlen DVSC hazai pályán 2–1-re kikapott a szezonbeli első győzelmét arató Nyíregyházától. A 16. percben a Debrecen szerzett vezetést, a második félidő elején azonban a Nyíregyháza gyorsan egyenlíteni tudott, a 90. percben pedig Keita talált be a hazaiak kapujába. A Szpari történelme első bajnoki győzelmét aratta a rivális Debrecen otthonában.

 

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
DVSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–2 (1–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 12 626 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Szűcs T. (16.), ill. Edomwonyi (47.), A. Keita (90.)

Az már az elővételben megvásárolt jegyek alapján egyértelmű volt, hogy parádés lesz a hangulat a Nagyerdei Stadionban, a meccs napjáig több mint tízezer belépő talált gazdára. Ráadásul ellentétben a két csapat legutóbbi, Debrecenben lejátszott bajnokijával, ezúttal az időjárás is kegyes volt a pályára lépőkhöz és a nézőkhöz. Február 26-án ugyanis a hatalmas hóesés miatt csoda volt, hogy egyáltalán megrendezhették a meccset. Ezúttal havazástól nem kellett tartani, viszont a közelgő hidegfrontnak köszönhetően jóval kisebb volt a hőség Debrecenben, mint egy nappal korábban. Ez mindenképpen komfortosabb volt a pályára lépő játékosok számára, de megúsztak egy hőgutát a Nagyerdei Stadion C jelű szektoraiba jegyet vásárlók is.

Több mint 12 ezren látogattak ki a mérkőzésre (Fotó: Czinege Melinda)

Ellentétes előjelekkel várták a csapatok a szomszédvári rangadót, a DVSC veretlenül teljesítette az első három kört, s hét pontot szerzett, míg a Nyíregyháza nyeretlenül, egy szerzett ponttal érkezett Debrecenbe. Igaz, a szabolcsiak eddigi sorsolása jóval nehezebb volt, már találkoztak ugyanis a bajnoki címvédő Ferencvárossal és a legutóbbi ezüstérmes Puskás Akadémiával is.

Hazai oldalon hiányzott a keretből, Lang Ádám, a rutinos belső védő néhány napja belázasodott, s bár szombaton megpróbálkozott a mozgással, kiderült, hogy nem tudja vállalni a játékot. A debreceniek szerencséjére felépült könyöksérüléséből az osztrák Maximilian Hofmann, ő vette át Lang helyét a védelem centrumában Josua Meijas mellett.

fotó 2025.08.17.

NB I, 4. forduló: DVSC–Nyíregyháza 1–2 (Fotók: Czinege Melinda)

 

Igazi focimiliőben, több mint 12 ezer néző előtt kezdődött a mérkőzés, s talán a lelátói hangulatnak köszönhetően mindjárt egymásnak estek a felek. A hazai oldal tűnt kicsit tüzesebbnek, mind a lelátón – füstbe is borult a pálya hazai ultrák előtti része –, mind a pályán. Bár az első negyedórában komoly helyzetig nem jutott el, a DVSC uralta a játékot, a Nyíregyháza pedig kontrázni próbált. Aztán kiderült, hogy nem is feltétlenül szükséges helyzet a gólhoz. A 16. percben Szűcs Tamás gondolt egyet, 23 méterről lövésre szánta el magát, s hogy jól tette, azt bizonyítja, hogy a labda a nyíregyházi kapu bal alsó sarkában landolt. Nem tudni, mennyire volt tudatos a célzás, merthogy a Szpari kapusáról, Kovács Dánielről az a hír járja, hogy balra vetődik gyengébben, ám ezúttal valószínűleg az ötös környékén felpattanó labda is szerepet játszott a debreceniek vezetésében. A gólszerzőről pedig eszünkbe juthatott a mostanság rengeteg vita tárgyát képező, fiatalok szerepeltetésével kapcsolatos szövetségi ajánlás. Szűcs Tamás 2005-ös születésű játékos, azaz tökéletesen megfelel az MLSZ ajánlásának, s immáron a DVSC alapembere.

A vendégeket kicsit megfogta a kapott gólt, továbbra is a DVSC volt aktívabb és veszélyesebb. A 24. percben Kocsis Dominik 17 méteres lövésénél Kovács Dániel nagyot védett. Debreceni oldalon Adrián Guerrero sérülése okozott gondot, a spanyol labdarúgó helyét Vajda Botond vette át a védelem bal oldalán. Az első játékrész hajrájában már a Szpari is sokkal kezdeményezőbbé vált, igazi veszélyt azonban ekkor sem jelentettek a vendégek Varga Ádám kapujára.

Szűcs Tamás góljával a félidőben még a DVSC-nél volt az előny (Fotó: Czinege Melinda)

Ami az első negyvenöt percben nem jött össze a szabolcsiaknak, arra a folytatásban elég volt 75 másodperc. Ekkor az első félidőben meglehetősen passzívan futballozó nigériai Bright Edomwonyi érkezett Nemanja Antonov kapu elé ívelt labdájára, és a kapu bal oldalába fejelt.

Kocsis Dominik szerezhette volna vissza a vezetést a piros-fehéreknek, ám lövése a jobb kapufáról kipattant. Minkét oldalon érkeztek a cserék, a DVSC NB I-es újoncot is avatott a húszesztendős Vjacseszlav Kulbacsuk révén. Az ukrán játékos a Honvéd labdarúgójaként a másodosztályban tizenkét mérkőzésen már szerepelt az elmúlt két szezonban.

A hajrához közeledve Bognár Tamás játékvezetőnek kellett megmutatni a szigorú arcát: egy perc leforgása alatt adott sárga lapot Sztefanosz Evangelunak, Batik Bencének és Alaxai Áronnak is.

A második félidőben fordított a Szpari (Fotó: Czinege Melinda)

Az utolsó percekben némi meglepetésre a vendégek futballoztak hatalmas fölényben, s ennek meg is lett az eredménye. A 90. percben Antonov jobbról érkező szöglete után Temesvári Attila fejesét még bravúrral védte Varga Ádám, ám a debreceniek nem tudtak felszabadítani, így Alaxaitól Aboubakar Keita elé került a labda, ő pedig hat méterről kilőtte a bal felső sarkot.

Az elefántcsontparti játékos gólja azt jelentette, hogy a DVSC már nem veretlen, a Szpari meg már nem nyeretlen az új idényben.

Ráadásul története során először nyert NB I-es meccset Debrecenben a Nyíregyháza, így Aboubakar Keita lövését minden bizonnyal sokáig emlegetik majd a szabolcsi megyeszékhelyen. 1–2

ÚJ SZERZEMÉNYEK: NÉGYBŐL KETTŐ
A héten mindkét csapat aktív volt az átigazolási piacon, a DVSC egy, a Nyíregyháza három új játékos érkezését jelentette be. A Szpari Katona Bálint és Katona Levente személyében két olyan labdarúgót igazolt, akit jól ismer Szabó István vezetőedző, Kecskeméten ugyanis a játékosai voltak. A két Katona – akik egyébként csak névrokonok – egyaránt ott volt a Debrecen elleni keretben, méghozzá a cserejátékosok között, és a második félidőben mind a kettő pályára is került. A legpikánsabb a pénteken szerződtetett Varga Kevin pályára lépése lett volna a Nagyerdei Stadionban, hiszen a tizenháromszoros válogatott futballista Debrecenben nevelkedett, itt mutatkozott be az élvonalban. A szélső azonban erős meccshiánnyal küzd, legutóbb idén februárban játszott tétmeccsen (a török másodosztályú Ankaragücü színeiben), így az ő szerepeltetésével néhány hetet még biztos várnia kell a nyíregyházi szakmai stábnak. Ugyancsak a lelátóról szurkolt újdonsült csapatattársainak a Loki friss igazolása, a 19 esztendős mali támadó, Pape Sissoko.

ÖSSZEFOGLALÓ

 

AZ ÁLLÁS       
1. Puskás Akadémia

4

318–6+29
2. Paksi FC

3

2110–5+57
3. Ferencvárosi TC

4

2119–4+57
4. Debreceni VSC

4

2117–6+17
5. Kisvárda

4

2115–7–27
6. ETO FC Győr

4

1312–7+56
7. Újpest FC

4

1125–504
8. MTK Budapest

4

1128–9–14
9. Nyíregyháza Spartacus

4

1126–9–34
10. Zalaegerszegi TE

3

36–603
11. Diósgyőri VTK

4

225–12–72
12. Kazincbarcika

4

134–9–51

 

 

NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Loki magyar bajnokság magyar foci Debrecen Szpari NB I 4. forduló
