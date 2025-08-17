A Szpari története során először győzött élvonalbeli bajnokin Debrecenben

Igazi focimiliőben, több mint 12 ezer néző előtt kezdődött a mérkőzés, s talán a lelátói hangulatnak köszönhetően mindjárt egymásnak estek a felek. A hazai oldal tűnt kicsit tüzesebbnek, mind a lelátón – füstbe is borult a pálya hazai ultrák előtti része –, mind a pályán. Bár az első negyedórában komoly helyzetig nem jutott el, a DVSC uralta a játékot, a Nyíregyháza pedig kontrázni próbált. Aztán kiderült, hogy nem is feltétlenül szükséges helyzet a gólhoz. A 16. percben Szűcs Tamás gondolt egyet, 23 méterről lövésre szánta el magát, s hogy jól tette, azt bizonyítja, hogy a labda a nyíregyházi kapu bal alsó sarkában landolt. Nem tudni, mennyire volt tudatos a célzás, merthogy a Szpari kapusáról, Kovács Dánielről az a hír járja, hogy balra vetődik gyengébben, ám ezúttal valószínűleg az ötös környékén felpattanó labda is szerepet játszott a debreceniek vezetésében. A gólszerzőről pedig eszünkbe juthatott a mostanság rengeteg vita tárgyát képező, fiatalok szerepeltetésével kapcsolatos szövetségi ajánlás. Szűcs Tamás 2005-ös születésű játékos, azaz tökéletesen megfelel az MLSZ ajánlásának, s immáron a DVSC alapembere.

A vendégeket kicsit megfogta a kapott gólt, továbbra is a DVSC volt aktívabb és veszélyesebb. A 24. percben Kocsis Dominik 17 méteres lövésénél Kovács Dániel nagyot védett. Debreceni oldalon Adrián Guerrero sérülése okozott gondot, a spanyol labdarúgó helyét Vajda Botond vette át a védelem bal oldalán. Az első játékrész hajrájában már a Szpari is sokkal kezdeményezőbbé vált, igazi veszélyt azonban ekkor sem jelentettek a vendégek Varga Ádám kapujára.

Szűcs Tamás góljával a félidőben még a DVSC-nél volt az előny (Fotó: Czinege Melinda)

Ami az első negyvenöt percben nem jött össze a szabolcsiaknak, arra a folytatásban elég volt 75 másodperc. Ekkor az első félidőben meglehetősen passzívan futballozó nigériai Bright Edomwonyi érkezett Nemanja Antonov kapu elé ívelt labdájára, és a kapu bal oldalába fejelt.

Kocsis Dominik szerezhette volna vissza a vezetést a piros-fehéreknek, ám lövése a jobb kapufáról kipattant. Minkét oldalon érkeztek a cserék, a DVSC NB I-es újoncot is avatott a húszesztendős Vjacseszlav Kulbacsuk révén. Az ukrán játékos a Honvéd labdarúgójaként a másodosztályban tizenkét mérkőzésen már szerepelt az elmúlt két szezonban.

A hajrához közeledve Bognár Tamás játékvezetőnek kellett megmutatni a szigorú arcát: egy perc leforgása alatt adott sárga lapot Sztefanosz Evangelunak, Batik Bencének és Alaxai Áronnak is.

A második félidőben fordított a Szpari (Fotó: Czinege Melinda)

Az utolsó percekben némi meglepetésre a vendégek futballoztak hatalmas fölényben, s ennek meg is lett az eredménye. A 90. percben Antonov jobbról érkező szöglete után Temesvári Attila fejesét még bravúrral védte Varga Ádám, ám a debreceniek nem tudtak felszabadítani, így Alaxaitól Aboubakar Keita elé került a labda, ő pedig hat méterről kilőtte a bal felső sarkot.

Az elefántcsontparti játékos gólja azt jelentette, hogy a DVSC már nem veretlen, a Szpari meg már nem nyeretlen az új idényben.

Ráadásul története során először nyert NB I-es meccset Debrecenben a Nyíregyháza, így Aboubakar Keita lövését minden bizonnyal sokáig emlegetik majd a szabolcsi megyeszékhelyen. 1–2

ÚJ SZERZEMÉNYEK: NÉGYBŐL KETTŐ A héten mindkét csapat aktív volt az átigazolási piacon, a DVSC egy, a Nyíregyháza három új játékos érkezését jelentette be. A Szpari Katona Bálint és Katona Levente személyében két olyan labdarúgót igazolt, akit jól ismer Szabó István vezetőedző, Kecskeméten ugyanis a játékosai voltak. A két Katona – akik egyébként csak névrokonok – egyaránt ott volt a Debrecen elleni keretben, méghozzá a cserejátékosok között, és a második félidőben mind a kettő pályára is került. A legpikánsabb a pénteken szerződtetett Varga Kevin pályára lépése lett volna a Nagyerdei Stadionban, hiszen a tizenháromszoros válogatott futballista Debrecenben nevelkedett, itt mutatkozott be az élvonalban. A szélső azonban erős meccshiánnyal küzd, legutóbb idén februárban játszott tétmeccsen (a török másodosztályú Ankaragücü színeiben), így az ő szerepeltetésével néhány hetet még biztos várnia kell a nyíregyházi szakmai stábnak. Ugyancsak a lelátóról szurkolt újdonsült csapatattársainak a Loki friss igazolása, a 19 esztendős mali támadó, Pape Sissoko.

