Az Újpest Mezőkövesden készül; Boczkó Gábor is elégedett volt Koch Mátéval

Méltán lehet büszke két évvel ezelőtti dohai világbajnoki szereplésére a francia férfi vízilabda-válogatott. Akkor a csapat Florian Bruzzo irányításával története legjobb vb-eredményeként negyedik lett, a mieinket a negyeddöntőben 11–10-re legyőzve, sőt, az elődöntőben még a későbbi aranyérmes Horvátország ellen is kiharcolta az ötméterespárbajt. Tavaly október óta az 1996-os atlantai olimpián játékosként ezüstérmet szerző Vjekoslav Kobescak irányítja a férfi nemzeti csapatot, ez tehát az első világversenye a franciák szövetségi kapitányként. Nos, a bemutatkozása nem igazán sikerült a belgrádi Európa-bajnokságon, a remekül védekező magyar együttes biztosan nyert.

Ha vissza lehetne pörgetni az idő kerekét, nem vagyunk benne biztosak, hogy az Újpest FC-nél Mezőkövesdre szervezik a téli edzőtábort. Míg a legtöbb NB I-es klub külföldön hangol az idény második felére, a lila-fehérek itthon maradtak. Ez a háromhetes felkészülési idő miatt nem tűnt észszerűtlen ötletnek, hiszen a Zsóry termálfürdő tövében található edzőkomplexumban minden feltétel adva van a munkához, csakhogy a szervezés során aligha kalkuláltak azzal, hogy az elmúlt évek leghidegebb tele köszönt be Magyarországon – a minap –14 Celsius-fokot mértek a környéken. Már-már szibériai körülmények ide vagy oda, szombaton tesztmeccs várt az Újpestre, ellenfele a szlovák élvonalban a kiesés elől menekülő FC Kosice volt.

Már az egyéni magyar bajnoki címe után is azt mondta, változtatott, s úgy érzi, rá is talált arra az útra, amely visszavezetheti őt a legjobbak közé; meg azt is mondta, kicsit sok pofont kapott az előző esztendőben… És ha egy olimpiai bajnok valamit kimond, megígér, azt általában tartja is – Koch Máté legalábbis így tett, hiszen a párbajtőrözők fudzsejrai világkupa-viadalán odaért a legjobbak közé, csak az elődöntőben állította meg az olasz Matteo Galassi. Tegyük hozzá, Kochnak hosszú idő után selejteznie is kellett, ahonnan amúgy hibátlan csoportköre után egyből főtáblára jutott. Nem véletlenül volt elégedett szombati teljesítményével edzője, a szövetségi kapitányi feladatokat is ellátó Boczkó Gábor is.

