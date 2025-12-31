Temesvári Attila: A helyzet nehéz, de nem reménytelen…

Egyénre szabott edzésprogramot kell végezniük a nyíregyházi futballistáknak, míg a felkészülés az új év elején kezdődik.

„Miután december huszadikán, szombaton lejátszottuk a Paks elleni bajnokit, egy hét teljes pihenő után következtek a futófeladatok – mondta lapunknak Temesvári Attila, az utolsó előtti helyen álló Nyíregyháza Spartacus 25 éves belső védője. – Nekem már hiányzott is a mozgás, így nem jelentett gondot, hogy edzeni kellett. Pénteken kezdődik a felkészülés, különböző felmérések és tréningek várnak ránk, hétfőn pedig indulunk a törökországi edzőtáborba. Sikerült kipihenni magam, az ünnepeket a családdal tölthettem – miután tavaly elhunyt az édesanyám, nem könnyű ez az időszak, de együtt próbáljuk átvészelni. Két napot töltöttem a párommal Kehidakustányban, kikapcsolódtunk, feltöltődtünk, de most már arra kell készülni, hogy tavasszal maradjunk bent az élvonalban.”

Ezt kivívni nem lesz egyszerű feladat, hiszen a Szpari lemaradása a már bennmaradó helyen álló, tizedik Diósgyőr mögött négy pont.

„Bár összességében elégedett lehetek a kétezer-huszonötös évemmel, hiszen tavasszal és ősszel is lejátszottam tizenkét-tizenkét bajnokit a Nyíregyházában az élvonalban – sőt a legutóbbi két mérkőzésen, a Paks és az ETO ellen én viselhettem a csapatkapitányi karszalagot –, az együttes szereplése beárnyékolja ezt. Szereztem egy gólt, adtam két gólpasszt a bajnoki idényben, adtam kulcspasszokat is, de sajnos a csapat bukdácsolt. Nehéz, de közel sem reménytelen helyzetbe kerültünk. Az első öt meccsünk döntő lehet, játszunk az Újpesttel, a ZTE-vel, az MTK-val, a Kazincbarcikával és a Kisvárdával. Ebből minimum hármat meg kell nyernünk, s ez jó alap lehet a folytatásra. Érdekes, de amikor november végén három-egyre legyőztük a Ferencvárost idegenben, akkor azt hittem, az évből hátralévő négy bajnokin még szépen gyűjtögetjük a pontokat, hiszen nagy önbizalmat szereztünk, úgyhogy nem hittem volna el annak, aki azt mondja, négy vereséget szenvedünk. Mégis így történt, ráadásul úgy, hogy nyolc kapott gól mellett csak egyet szereztünk… A Debrecen elleni, három-nullás hazai kudarc megviselt minket, s ez kihatott a folytatásra. Biztos vagyok benne, hogy nehéz felkészülésben lesz részünk, de az alap adva lesz a folytatásra.”

A csapat számára fontos lenne, hogy Bright Edomwonyi visszatérjen: a nigériai csatár az utóbbi öt bajnokin nem lépett pályára, hiszen térdműtéte volt. Az együttes formáját jelzi, hogy a 31 éves légiós így is vezeti a házi góllövőlistát, öt találatnál jár… Ha minden a terv szerint halad, a csatár a felkészülést már a csapattal kezdheti.

A Nyíregyháza Spartacus pénteken kezdi a felkészülést, majd hatodikán útnak indul Törökországba. Bódog Tamás együttese tizenegy napot tölt Belekben, s összesen négy felkészülést mérkőzést játszik: 7-én az FK Csíkszereda, 10-én a cseh MFK Karviná, 13-án a bolgár Levszki Szófia, majd zárásképp 16-án egy másik cseh csapat, az FC Hradec Králové ellen lép pályára. Január 6-tól Törökországban folytatódik a felkészülés