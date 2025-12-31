Temesvári Attila: A helyzet nehéz, de nem reménytelen…
Egyénre szabott edzésprogramot kell végezniük a nyíregyházi futballistáknak, míg a felkészülés az új év elején kezdődik.
„Miután december huszadikán, szombaton lejátszottuk a Paks elleni bajnokit, egy hét teljes pihenő után következtek a futófeladatok – mondta lapunknak Temesvári Attila, az utolsó előtti helyen álló Nyíregyháza Spartacus 25 éves belső védője. – Nekem már hiányzott is a mozgás, így nem jelentett gondot, hogy edzeni kellett. Pénteken kezdődik a felkészülés, különböző felmérések és tréningek várnak ránk, hétfőn pedig indulunk a törökországi edzőtáborba. Sikerült kipihenni magam, az ünnepeket a családdal tölthettem – miután tavaly elhunyt az édesanyám, nem könnyű ez az időszak, de együtt próbáljuk átvészelni. Két napot töltöttem a párommal Kehidakustányban, kikapcsolódtunk, feltöltődtünk, de most már arra kell készülni, hogy tavasszal maradjunk bent az élvonalban.”
Ezt kivívni nem lesz egyszerű feladat, hiszen a Szpari lemaradása a már bennmaradó helyen álló, tizedik Diósgyőr mögött négy pont.
„Bár összességében elégedett lehetek a kétezer-huszonötös évemmel, hiszen tavasszal és ősszel is lejátszottam tizenkét-tizenkét bajnokit a Nyíregyházában az élvonalban – sőt a legutóbbi két mérkőzésen, a Paks és az ETO ellen én viselhettem a csapatkapitányi karszalagot –, az együttes szereplése beárnyékolja ezt. Szereztem egy gólt, adtam két gólpasszt a bajnoki idényben, adtam kulcspasszokat is, de sajnos a csapat bukdácsolt. Nehéz, de közel sem reménytelen helyzetbe kerültünk. Az első öt meccsünk döntő lehet, játszunk az Újpesttel, a ZTE-vel, az MTK-val, a Kazincbarcikával és a Kisvárdával. Ebből minimum hármat meg kell nyernünk, s ez jó alap lehet a folytatásra. Érdekes, de amikor november végén három-egyre legyőztük a Ferencvárost idegenben, akkor azt hittem, az évből hátralévő négy bajnokin még szépen gyűjtögetjük a pontokat, hiszen nagy önbizalmat szereztünk, úgyhogy nem hittem volna el annak, aki azt mondja, négy vereséget szenvedünk. Mégis így történt, ráadásul úgy, hogy nyolc kapott gól mellett csak egyet szereztünk… A Debrecen elleni, három-nullás hazai kudarc megviselt minket, s ez kihatott a folytatásra. Biztos vagyok benne, hogy nehéz felkészülésben lesz részünk, de az alap adva lesz a folytatásra.”
A csapat számára fontos lenne, hogy Bright Edomwonyi visszatérjen: a nigériai csatár az utóbbi öt bajnokin nem lépett pályára, hiszen térdműtéte volt. Az együttes formáját jelzi, hogy a 31 éves légiós így is vezeti a házi góllövőlistát, öt találatnál jár… Ha minden a terv szerint halad, a csatár a felkészülést már a csapattal kezdheti.
|A Nyíregyháza Spartacus pénteken kezdi a felkészülést, majd hatodikán útnak indul Törökországba. Bódog Tamás együttese tizenegy napot tölt Belekben, s összesen négy felkészülést mérkőzést játszik: 7-én az FK Csíkszereda, 10-én a cseh MFK Karviná, 13-án a bolgár Levszki Szófia, majd zárásképp 16-án egy másik cseh csapat, az FC Hradec Králové ellen lép pályára.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11