Sziporkázott az ETO, hetet számolt az MTK-ra!

2025.08.17. 19:35
(Fotó: Kovács Péter)
MTK NB I ETO FC
A bajnokságot három döntetlennel kezdő ETO FC 7–2-es győzelmet aratott az MTK otthonában az NB I 4. fordulójában, és remekül hangolt a Rapid Wien elleni Konferencialiga-playoffra.

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
MTK Budapest–ETO FC 2–7 (1–4)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1954 néző. Vezette: Molnár A.
Gólszerző: Molnár R. (31.), Jurina (60.), ill. Stefulj (15.), Krpics (29.), Vitális (34.), Benbuali (45+2., 68.), Huszár (78.), Piscsur (82.)
Kiállítás: Vitályos (65.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

A pályaválasztói jog felcserélése adminisztratív döntés, és a futballkedvelők tudhatják, hogy a győri gyepszőnyeget nemrég gombafertőzés támadta meg, így a két csapat mérkőzését hiába írták ki eredetileg az ETO Stadionba, végül Budapesten rendezték meg. No, de mintha Győrben lettünk volna – a játékot és a hangulatot tekintve is! A csütörtökön a svéd AIK ellen nagyszerű teljesítménnyel a következő körbe jutó ETO birtokolta a labdát, uralta a mérkőzést, éppen úgy, mint egy hazai csapat, míg a vendégszektort megtöltő zöld-fehér hívek folyamatosan biztatták övéiket, így aki csak hallgatta a mérkőzést, azt gondolhatta volna, hogy Győrben pattog a labda… S talán furcsa ezt leírni, de a kisalföldi együttes tűnt frissebbnek, noha csütörtökön nemzetközi tétmérkőzést játszott, ráadásul nyolcan a hétközi kezdőcsapatból most is ott voltak a pályán (csak Bánáti Kevin, Tóth Rajmund és Vingler László számított friss embernek), miközben az MTK csak erre az összecsapásra készült.

Kimondottan szép keresztlabda előzte meg a Győr vezető gólját: Vitális Milán vette észre, hogy Daniel Stefulj a túloldalon megelőzte Molnár Ádint, a balhátvéd pedig élt a lehetőséggel.

Az MTK próbált változtatni, inkább a jobb oldala tűnt veszélyesnek, de nagyobb helyzetet nem tudtak kialakítani a házigazdák. Majd jött egy különös találat, Miljan Krpics ívelt a kapu elé, Szépe János és Kádár Tamás is elengedte a labdát, ezzel meglepték Demjén Patrikot, aki mellett a kapuba hullott a labda… Mielőtt bárki azt gondolta volna, máris eldőlt a mérkőzés, Molnár Rajmund egy szöglet után szépített, de nem sokáig tartott a kék-fehérek öröme, mert pillanatokkal később Vitális Milán a forduló egyik legszebb gólját lőtte szabadrúgásból – az MTK kapusa repült, nyújtózott, de esélye sem volt a hárításra.

A győriek gólzáporos meccsen nyertek (Fotó: Kovács Péter)

Még a szünet előtt közelebb kerülhetett volna ellenfeléhez a hazai csapat, Kádár Tamás a hálóba fejelte a labdát, de a második élvonalbeli mérkőzésén bíráskodó Molnár Attila úgy látta, szabálytalankodott a korábbi válogatott játékos, a VAR pedig nem látott okot a beavatkozásra. Kádár Tamásban „benne maradt” a döntés, a következő akciónál olyan indulatosan szólt a játékvezetőhöz, hogy azonnal sárga lapot kapott – és eközben a győri csapat továbbra is egyre-másra alakította ki a helyzeteket az MTK kapuja előtt. Borbély Balázs idegesnek is tűnt a kispad előtt amiatt, hogy nem tudja növelni előnyét a zöld-fehér együttes, de jött a negyedik ETO-gól, és ez már tekintélyes előnyt jelentett. Tomboltak is a győri szurkolók.

null
fotó 2025.08.17.

NB I, 4. forduló: MTK–ETO FC 2–7 (Fotók: Kovács Péter)

 

Nem volt meglepő, hogy Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője hármas cserét hajtott végre – szokatlannak volt mondható, bár a játék képe alapján nem lehetett mellbevágó, hogy a védelemből Kádár Tamás és Kovács Patrik is az öltözőben maradt. Érkezett a fiatal Vitályos Viktor, neki nem tartott túl sokáig élete második élvonalbeli mérkőzése, mert gyorsan összeszedett egy sárga lapot, amelyet elkerülhetett volna, majd egy kontraakciót az ellenfele visszahúzásával akadályozott meg, így a második sárga után megkapta a pirosat is. Marin Jurina góljával kozmetikázott valamit az eredményen a fővárosi csapat, mégsem érezték a nézők veszélyben a győriek sikerét, mert az ETO jobban futballozott, szinte végig az történt a pályán, amit a vendégek akartak. Nadir Benbuali gyorsan visszaállította a háromgólos különbséget, így az utolsó negyedórára tulajdonképpen már semmi izgalom sem maradt. A csereként beálló Huszár Marcell, mint a ZTE ellen, ezúttal is gólt szerzett, Olekszandr Piscsur pedig, éppen úgy, mint az Újpest ellen, jól érkezett a kapu elé.

Az előző idényben újonc győri csapat a nemzetközi siker után bajnoki mérkőzésen is nagyszerű teljesítményt nyújtott, hét gólt szerezett a Hidegkuti-stadionban, így aligha bánta a pályaválasztói jog felcserélését. Az MTK Budapest futballja nem működött, katasztrofálisan védekeztek a kék-fehérek, lassúak, erőtlenek voltak – nagyon nagy pofonba szaladtak bele hazai pályán. 2–7

Nagy vereségbe szaladt bele az MTK (Fotó: Kovács Péter)

ÖSSZEFOGLALÓ

 

AZ ÁLLÁS       
1. Puskás Akadémia

4

318–6+29
2. Paksi FC

4

2212–7+58
3. Ferencvárosi TC

4

2119–4+57
4. Debreceni VSC

4

2117–6+17
5. Kisvárda

4

2115–7–27
6. ETO FC Győr

4

1312–7+56
7. Újpest FC

4

1125–504
8. MTK Budapest

4

1128–9–14
9. Nyíregyháza Spartacus

4

1126–9–34
10. Zalaegerszegi TE

4

48–804
11. Diósgyőri VTK

4

225–12–72
12. Kazincbarcika

4

134–9–51

 

 

MTK NB I ETO FC
