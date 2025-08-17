Sziporkázott az ETO, hetet számolt az MTK-ra!

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

MTK Budapest–ETO FC 2–7 (1–4)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1954 néző. Vezette: Molnár A.

Gólszerző: Molnár R. (31.), Jurina (60.), ill. Stefulj (15.), Krpics (29.), Vitális (34.), Benbuali (45+2., 68.), Huszár (78.), Piscsur (82.)

Kiállítás: Vitályos (65.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

A pályaválasztói jog felcserélése adminisztratív döntés, és a futballkedvelők tudhatják, hogy a győri gyepszőnyeget nemrég gombafertőzés támadta meg, így a két csapat mérkőzését hiába írták ki eredetileg az ETO Stadionba, végül Budapesten rendezték meg. No, de mintha Győrben lettünk volna – a játékot és a hangulatot tekintve is! A csütörtökön a svéd AIK ellen nagyszerű teljesítménnyel a következő körbe jutó ETO birtokolta a labdát, uralta a mérkőzést, éppen úgy, mint egy hazai csapat, míg a vendégszektort megtöltő zöld-fehér hívek folyamatosan biztatták övéiket, így aki csak hallgatta a mérkőzést, azt gondolhatta volna, hogy Győrben pattog a labda… S talán furcsa ezt leírni, de a kisalföldi együttes tűnt frissebbnek, noha csütörtökön nemzetközi tétmérkőzést játszott, ráadásul nyolcan a hétközi kezdőcsapatból most is ott voltak a pályán (csak Bánáti Kevin, Tóth Rajmund és Vingler László számított friss embernek), miközben az MTK csak erre az összecsapásra készült.

Kimondottan szép keresztlabda előzte meg a Győr vezető gólját: Vitális Milán vette észre, hogy Daniel Stefulj a túloldalon megelőzte Molnár Ádint, a balhátvéd pedig élt a lehetőséggel.

Az MTK próbált változtatni, inkább a jobb oldala tűnt veszélyesnek, de nagyobb helyzetet nem tudtak kialakítani a házigazdák. Majd jött egy különös találat, Miljan Krpics ívelt a kapu elé, Szépe János és Kádár Tamás is elengedte a labdát, ezzel meglepték Demjén Patrikot, aki mellett a kapuba hullott a labda… Mielőtt bárki azt gondolta volna, máris eldőlt a mérkőzés, Molnár Rajmund egy szöglet után szépített, de nem sokáig tartott a kék-fehérek öröme, mert pillanatokkal később Vitális Milán a forduló egyik legszebb gólját lőtte szabadrúgásból – az MTK kapusa repült, nyújtózott, de esélye sem volt a hárításra.

A győriek gólzáporos meccsen nyertek (Fotó: Kovács Péter)

Még a szünet előtt közelebb kerülhetett volna ellenfeléhez a hazai csapat, Kádár Tamás a hálóba fejelte a labdát, de a második élvonalbeli mérkőzésén bíráskodó Molnár Attila úgy látta, szabálytalankodott a korábbi válogatott játékos, a VAR pedig nem látott okot a beavatkozásra. Kádár Tamásban „benne maradt” a döntés, a következő akciónál olyan indulatosan szólt a játékvezetőhöz, hogy azonnal sárga lapot kapott – és eközben a győri csapat továbbra is egyre-másra alakította ki a helyzeteket az MTK kapuja előtt. Borbély Balázs idegesnek is tűnt a kispad előtt amiatt, hogy nem tudja növelni előnyét a zöld-fehér együttes, de jött a negyedik ETO-gól, és ez már tekintélyes előnyt jelentett. Tomboltak is a győri szurkolók.