ETO-, Kisvárda- és Paks-játékosok viszik a prímet a 18. forduló válogatottjában
A FORDULÓ JÁTÉKOSA
Toniszlav Jordanov (8) hasznos mezőnymunkája mellett szenzációs, félpályás gólt rúgott vasárnap Debrecenben, amellyel csapata meg is nyerte a mérkőzést. A 27 éves bolgár csatár a nyáron érkezett Kisvárdára hazája bajnokságából (az Ardától), 12. NB I-es fellépésén a harmadik gólját szerezte.
A 18. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
FADGYAS 7 (MTK Budapest) – SZEKSZÁRDI M. 6 (Paksi FC), CSINGER 7 (ETO FC), OLÁH B. 7 (Kisvárda Master Good) – BÁNÁTI 6 (ETO FC), VITÁLIS 7 (ETO FC), SZŐR 7 (Kisvárda Master Good), SILYE 6 (Paksi FC) – MOLNÁR Á. 7 (MTK Budapest), TÓTH B. (Paksi FC 8), JORDANOV 8 (Kisvárda Master Good)
A forduló játékvezetője: Zierkelbach Péter 9 – Garai Péter, Szécsényi István (Újpest FC–Kazincbarcika SC)
A 18. FORDULÓ EREDMÉNYEI
December 19., péntek
Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1
December 20., szombat
Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 1–1
Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1
ETO FC–Puskás Akadémia FC 2–0
December 21., vasárnap
Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1
Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|18
|8
|3
|7
|22–29
|–7
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. Újpest FC
|18
|6
|4
|8
|27–32
|–5
|22
|9. MTK Budapest
|18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11