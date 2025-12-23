Nemzeti Sportrádió

ETO-, Kisvárda- és Paks-játékosok viszik a prímet a 18. forduló válogatottjában

2025.12.23. 07:56
Az éllovas ETO FC-t, a Kisvárdát és a Paksot három-három, az MTK-t két játékos képviseli a labdarúgó NB I 18. fordulójának válogatottjában.

A FORDULÓ JÁTÉKOSA
Toniszlav Jordanov (8) hasznos mezőnymunkája mellett szenzációs, félpályás gólt rúgott vasárnap Debrecenben, amellyel csapata meg is nyerte a mérkőzést. A 27 éves bolgár csatár a nyáron érkezett Kisvárdára hazája bajnokságából (az Ardától), 12. NB I-es fellépésén a harmadik gólját szerezte.

A 18. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
FADGYAS 7 (MTK Budapest) – SZEKSZÁRDI M. 6 (Paksi FC), CSINGER 7 (ETO FC), OLÁH B. 7 (Kisvárda Master Good) – BÁNÁTI 6 (ETO FC), VITÁLIS 7 (ETO FC), SZŐR 7 (Kisvárda Master Good), SILYE 6 (Paksi FC) – MOLNÁR Á. 7 (MTK Budapest), TÓTH B. (Paksi FC 8), JORDANOV 8 (Kisvárda Master Good)

A forduló játékvezetője: Zierkelbach Péter 9 – Garai Péter, Szécsényi István (Újpest FC–Kazincbarcika SC)

A 18. FORDULÓ EREDMÉNYEI
December 19., péntek
Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1
December 20., szombat
Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 1–1
Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1
ETO FC–Puskás Akadémia FC 2–0
December 21., vasárnap
Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1
Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC18105336–17+1935
  2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
  3. Paksi FC1896339–26+1333
  4. Debreceni VSC1894526–21+531
  5. Puskás Akadémia1884624–23+128
  6. Kisvárda1883722–29–727
  7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
  8. Újpest FC1864827–32–522
  9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111

 

 

