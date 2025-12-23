ETO-, Kisvárda- és Paks-játékosok viszik a prímet a 18. forduló válogatottjában

A FORDULÓ JÁTÉKOSA

Toniszlav Jordanov (8) hasznos mezőnymunkája mellett szenzációs, félpályás gólt rúgott vasárnap Debrecenben, amellyel csapata meg is nyerte a mérkőzést. A 27 éves bolgár csatár a nyáron érkezett Kisvárdára hazája bajnokságából (az Ardától), 12. NB I-es fellépésén a harmadik gólját szerezte.

A 18. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

FADGYAS 7 (MTK Budapest) – SZEKSZÁRDI M. 6 (Paksi FC), CSINGER 7 (ETO FC), OLÁH B. 7 (Kisvárda Master Good) – BÁNÁTI 6 (ETO FC), VITÁLIS 7 (ETO FC), SZŐR 7 (Kisvárda Master Good), SILYE 6 (Paksi FC) – MOLNÁR Á. 7 (MTK Budapest), TÓTH B. (Paksi FC 8), JORDANOV 8 (Kisvárda Master Good)

A forduló játékvezetője: Zierkelbach Péter 9 – Garai Péter, Szécsényi István (Újpest FC–Kazincbarcika SC)

A 18. FORDULÓ EREDMÉNYEI

December 19., péntek

Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1

December 20., szombat

Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 1–1

Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1

ETO FC–Puskás Akadémia FC 2–0

December 21., vasárnap

Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1