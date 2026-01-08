Lukács Dánielért ajánlatot tett a Fradi – várnak a válaszra

A Nemzeti Sport a csakfoci.hu-hoz hasonlóan úgy tudja, a Ferencváros hivatalos ajánlatot tett a Puskás Akadémia 29 éves, ötszörös válogatott csatáráért, Lukács Dánielért. A felcsútiak egyelőre nem reagáltak az ajánlatra.

Az FTC azok után szeretne csatárt igazolni, hogy Varga Barnabást kivásárolta a szerződéséből az AEK Athén, a szerb Alekszandar Pesics kapcsán pedig jeleztük, hogy már a télen távozna az FTC-től, ezért nem is tart a csapattal a spanyolországi edzőtáborba (nyáron lejár a szerződése, így csak átigazolási díj ellenében távozhat télen).

A napokban arról is írtunk, hogy a diósgyőri Elton Acolatse is szóba került a Ferencvárosnál, de érte hivatalos ajánlatot még nem tett a fővárosi klub. Úgy tudjuk, a korábban többek között Újpesten is futballozó Lukácsért az FTC tette az első ajánlatot, de külföldi csapatok mellett az NB I-ből is érdeklődik iránta másik klub is.