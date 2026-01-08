Lukács Dánielért ajánlatot tett a Fradi – várnak a válaszra
A Nemzeti Sport a csakfoci.hu-hoz hasonlóan úgy tudja, a Ferencváros hivatalos ajánlatot tett a Puskás Akadémia 29 éves, ötszörös válogatott csatáráért, Lukács Dánielért. A felcsútiak egyelőre nem reagáltak az ajánlatra.
Az FTC azok után szeretne csatárt igazolni, hogy Varga Barnabást kivásárolta a szerződéséből az AEK Athén, a szerb Alekszandar Pesics kapcsán pedig jeleztük, hogy már a télen távozna az FTC-től, ezért nem is tart a csapattal a spanyolországi edzőtáborba (nyáron lejár a szerződése, így csak átigazolási díj ellenében távozhat télen).
A napokban arról is írtunk, hogy a diósgyőri Elton Acolatse is szóba került a Ferencvárosnál, de érte hivatalos ajánlatot még nem tett a fővárosi klub. Úgy tudjuk, a korábban többek között Újpesten is futballozó Lukácsért az FTC tette az első ajánlatot, de külföldi csapatok mellett az NB I-ből is érdeklődik iránta másik klub is.
„Az átigazolási időszak ezen szakaszában konkrétumokról még nem tudok beszámolni, de az tény, hogy Lukács Dániel szerződtetése számos klubnál szóba került az elmúlt fél évben – nyilatkozta a csatár kapcsán a Nemzeti Sportnak menedzsere, Horváth Zsolt. – Sok helyről érdeklődtek felőle azok után, hogy a Puskás Akadémiában a nyári szerződtetése után ősszel tizennyolc bajnoki meccsen tizenegy gólt tudott szerezni, és a válogatottban is bemutatkozhatott, ráadásul öt meccsen kétszer a nemzeti csapatban is eredményes volt. Ezzel a teljesítménnyel számos csapat érdeklődését felkeltette.”
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)