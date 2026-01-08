Nemzeti Sportrádió

Lukács Dánielért ajánlatot tett a Fradi – várnak a válaszra

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 13:32
null
Lukács Dániel a nyáron Kecskemétről igazolt Felcsútra, és 2028-ig írt alá a Puskás Akadémiához (Fotó: puskasakademia.hu)
Címkék
NB I Puskás Akadémia Lukács Dániel Ferencváros
A Nemzeti Sport a csakfoci.hu-hoz hasonlóan úgy értesült, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata ajánlatot tett a Puskás Akadémia válogatott csatáráét, Lukács Dánielért.

 

 

A Nemzeti Sport a csakfoci.hu-hoz hasonlóan úgy tudja, a Ferencváros hivatalos ajánlatot tett a Puskás Akadémia 29 éves, ötszörös válogatott csatáráért, Lukács Dánielért. A felcsútiak egyelőre nem reagáltak az ajánlatra.

Az FTC azok után szeretne csatárt igazolni, hogy Varga Barnabást kivásárolta a szerződéséből az AEK Athén, a szerb Alekszandar Pesics kapcsán pedig jeleztük, hogy már a télen távozna az FTC-től, ezért nem is tart a csapattal a spanyolországi edzőtáborba (nyáron lejár a szerződése, így csak átigazolási díj ellenében távozhat télen). 

A napokban arról is írtunk, hogy a diósgyőri Elton Acolatse is szóba került a Ferencvárosnál, de érte hivatalos ajánlatot még nem tett a fővárosi klub. Úgy tudjuk, a korábban többek között Újpesten is futballozó Lukácsért az FTC tette az első ajánlatot, de külföldi csapatok mellett az NB I-ből is érdeklődik iránta másik klub is.

Kapcsolódó tartalom

A csatár nem utazik a Ferencváros edzőtáborába, klubot válthat – NS-infó

Alekszandar Pesics iránt több klub is érdeklődik, de csak átigazolási díjért cserébe távozhat.

A Fradi bejelentkezett a DVTK-nál, de erősen kérdéses, elengednék-e Acolatsét

Ajánlat még nem érkezett a 30 éves támadóért, aki a diósgyőriek legértékesebb játékosának számít.

 

„Az átigazolási időszak ezen szakaszában konkrétumokról még nem tudok beszámolni, de az tény, hogy Lukács Dániel szerződtetése számos klubnál szóba került az elmúlt fél évben – nyilatkozta a csatár kapcsán a Nemzeti Sportnak menedzsere, Horváth Zsolt.Sok helyről érdeklődtek felőle azok után, hogy a Puskás Akadémiában a nyári szerződtetése után ősszel tizennyolc bajnoki meccsen tizenegy gólt tudott szerezni, és a válogatottban is bemutatkozhatott, ráadásul öt meccsen kétszer a nemzeti csapatban is eredményes volt. Ezzel a teljesítménnyel számos csapat érdeklődését felkeltette.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)

NB I Puskás Akadémia Lukács Dániel Ferencváros
Legfrissebb hírek

A csatár nem utazik a Ferencváros edzőtáborába, klubot válthat – NS-infó

Labdarúgó NB I
2 órája

Távozott egy légiós Nyíregyházáról – hivatalos

Labdarúgó NB I
2 órája

Tóth Alexért valóban ajánlatot tett a Lazio, de nem megfelelőt – NS-infó

Labdarúgó NB I
4 órája

Nemzeti Sport Gála: megjósolhatatlan, ki fut be a csapatoknál

Egyéb csapat
5 órája

A ZTE eladja a Honvéd játékosát – hamarosan bejelentések lesznek Újpesten

Labdarúgó NB I
5 órája

Dupla Tízes: lesz Varga Barnabásnál is nagyobb dobás a hazai piacon? Téli transzferszemle

Labdarúgó NB I
19 órája

Argentin belső védővel erősített a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
19 órája

Kata Mihály visszakapaszkodna a mezőny első felébe az MTK-val

Labdarúgó NB I
20 órája
Ezek is érdekelhetik