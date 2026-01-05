Nyeretlenségre veretlenség Felcsúton

NAGY MOZGÁS nem volt a nyáron a felcsúti öltözőben, a Puskás Akadémiánál a legnagyobb fejtörést a Ferencvároshoz távozó Jonathan Levi pótlása okozta. A klub vezetői jó döntéseket hoztak az átigazolási időszakban, és immár az őszi szezon tükrében kijelenthetjük: a kapus Szappanos Péter, valamint Lukács Dániel megszerzése ragyogó húzás volt.

A szaúdi Al-Fatehtól hazatérő kapus bravúros védéseivel jó néhány pontot hozott a PAFC-nak, míg a Kecskemétről Felcsútra kerülő Lukács Dániel kivirult, egyértelműen a szezon egyik – ha nem a legnagyobb – meglepetésembere volt. Amellett, hogy az újpesti Aljosa Matkóval holtversenyben vezeti az NB I góllövőlistáját (11), a válogatottban is letette névjegyét, Marco Rossi szövetségi kapitány a világbajnoki selejtezőben bátran bevethette, ő pedig az Örményország elleni (2–0) hazai találkozón, valamin a sokat emlegetett, Írország elleni 3–2-es vereséggel véget érő meccsen is a kapuba talált.

Ha Lukács Dániel szezonja élete egyik legjobbja is volt, a Puskás Akadémia ősze összességében felemásan alakult, igaz, hullámvölgyek ide vagy oda, nem szakadt le az élmezőnyről, s reális esélye van dobogós helyen végezni a tavasszal.

Jól kezdte a bajnokságot Hornyák Zsolt vezetőedző együttese, hiszen első négy mérkőzéséből hármat is megnyert, ebből egyet a Ferencváros otthonában, Lukács Dániel duplájával 2–1-re. Csakhogy a csapat teljesítményét lerontotta az azt követő visszaesés, öt fordulón át képtelen volt nyerni, ráadásul a közvetlen riválisoktól szenvedett vereséget, a Debrecen, a győriek és a Paks is két vállra fektette. Nyolc forduló után tíz szerzett ponttal a középmezőnyben találta magát a PAFC, hogy aztán újabb fordulat következzen, ezután öt meccsen veretlen maradt – nehéz volt megállapítani, melyik a gárda igazi arca. Támadásban hiába volt ott Lukács Dániel, a többiek teljesítménye elmaradt a várttól, az ősszel szerzett 24 gól kifejezetten kevésnek mondható. A szintén válogatott Nagy Zsolt, valamint Lamin Colley is mindössze kettőig jutott, ennél alighanem ők maguk is többet terveztek.

Védekezésben Szappanos Péter – aki tudósítóink osztályzatai alapján a szezon legjobbja lett az élvonalban – tapasztalata és nyugalma ért sokat, ám figyelmeztető jel a jövőre nézve, hogy a tabella első öt helyezettje közül csupán a Paks kapott (26) több gólt a Puskás Akadémiánál (23). Hornyák Zsolt sem volt mindig maradéktalanul elégedett a védekezéssel, de megfelelő téli felkészüléssel a csapat ismét harcban lehet a dobogóért.

Telitalálat volt Lukács Dániel megszerzése

A nyáron a Kecskeméti TE-től igazolt Lukács Dániel gólérzékenysége és hatékonysága nélkül aligha maradt volna szinte végig a felsőházban a felcsúti csapat az ősszel az NB I-ben. A PAFC 24 gólt ért el a bajnokság eddigi szakaszában, ebből 11-et a 29 éves támadó szerzett. Őt a háromgólos Dárdai Pál követi a házi rangsorban, ebből is látszik, meghatározó lehet a társak tavaszi szereplése. Ha sikerül néhány futballistának felnőnie a KTE-től érkező futballista teljesítményéhez, ismét lesz ok az örömre a bajnokság végén Felcsúton.

Fotó: Czinege Melinda

Az adatok tükrében

→ Az első öt csapatból kettőnek is negatív a várhatógól-különbsége, az egyik a Puskás Akadémia – az előző évadhoz képest a támadójáték nem esett vissza jelentősen, a védelem viszont igen, meccsenként 0.3-mal több xG-t alakítanak ki az ellenfelek.

→ Nehéz a felcsútiak ellen játszani, hiszen a földön és a levegőben egyaránt rengeteg párharcra kényszeríti az ellenfeleit.

→ Az egyik legtöbbet a PAFC birtokolja a labdát az NB I-ben, ennek ellenére inkább szögletekből, szabadrúgásokból, hosszú labdákkal veszélyeztet.

Forrás: Cube

A PUSKÁS AKADÉMIA FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA:

Edzőtábor:

2026.01.04-16., Spanyolország

Felkészülési mérkőzések:

2026.01.09.: Puskás Akadémia FC–Lommel SK (belga II.)

2026.01.09.: Puskás Akadémia FC–KRC Genk (belga I.)

2026.01.12.: Puskás Akadémia FC–Legia Warszawa (lengyel I.)

2026.01.15.: Puskás Akadémia FC–FC Slovan Liberec (cseh I.)