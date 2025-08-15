Kisvárdai bravúr Újpesten, a szabolcsiak elvitték a három pontot a Szusza Ferenc Stadionból

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–1 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző. Vezette: Rúsz Márton

Gólszerző: Novothny (68.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

Aki az elmúlt napokat Magyarországon töltötte, annak nem volt meglepő, hogy rekkenő hőségben kezdődött a mérkőzés, a forduló nyitó találkozója. Még úgy is, hogy este nyolc óra után már lement a nap a Megyeri út felett is, ám amikor útjára indult a labda, a nézők folyamatosan törölgették a homlokukat. Egyértelmű volt tehát, hogy a csapatoknak nemcsak egymással, hanem a meleggel is meg kell küzdeniük.

Természetesen az Újpest hatszoros bajnokáról, a napokban elhunyt Káposzta Benőről is megemlékeztek a lila-fehérek, majd a kezdés után érdekes kép rajzolódott ki: a vendég Kisvárda három támadó szellemű játékossal indította a mérkőzést, de amikor az újpestiek elkezdték járatni a labdát, Novothny Somának, Molnár Gábornak és Jasmin Mesanovicnak is megvoltak a védekezőfeladatai, mind a hárman a saját térfelükre húzódtak vissza. A jobb oldalon futballozó Bíró Bence – ha az Újpest birtokolta a labdát – szintén hátrébb lépett a védővonalba, így sokszor 5–2–3-as hadrendben zárta le a kapuja felé vezető utakat az újonc. A házigazdáknál inkább a támadószekció alakult át, Gleofilo Vlijter volt legelöl, jobbról Aljosa Matko, balról Giorgi Beridze támogatta, míg középen Thiago Goncalves kapott szerepet. Az első nyolc-tíz perc újpesti labdabirtoklással telt el, úgy tűnt, a kisvárdaiak tudatosan kezdtek úgy, hogy visszahúzódnak a saját térfelükre, mint akik megnézik, mire képes a hazai gárda, majd miután felmérték az erőviszonyokat, tíz perc elteltével egyre többször passzolgattak a fővárosiak térfelén.

Ami az Újpest meccsein ebben az idényben kiemelkedő, az a hangulat. A kapu mögött a tábor megint megtöltötte a szektorait, és az oldalsó tribünökön is sokan voltak, az új úton elinduló csapat támogatása tehát töretlen – folyamatosan szóltak a szurkolói dalok, fél perc csend sem volt a stadionban. Az Újpest birtokolta többet a labdát, a legtöbb veszély ezúttal Giorgi Beridze megmozdulásaiban volt, de a legnagyobb helyzet a szünet előtt mégis a Kisvárda előtt adódott. Egy nagyszerű beadást elnéztek a lila-fehér védők, Soltész Dominik kibújt, és el is pöckölte a labdát Riccardo Piscitelli mellett, ám mert erőt nem bírt beleadni, a gólvonal előtt menteni tudtak az újpestiek.

Nem sokkal az első félidő vége előtt elkeseredtek a semleges futballkedvelők: a mezőny egyik, ha nem a legkreatívabb labdarúgója, Molnár Gábor – percekkel korábban volt pazar emelése, centiken múlt, hogy nem lett belőle várdai ziccer – leült a földre, és jelezte, nem tudja folytatni a játékot.

Popovics Ilija két nagy védésével indult a második félidő, és ebből arra lehetne következtetni, hogy az Újpest gyorsított a játék tempóján, de a valóság másképp festett: az egyik eladott labdát követően Aljosa Matko a felezővonaltól robogott a kapuig és bár szorongatták, az idényt bizonytalanul kezdő fiatal kapus nagy bravúrral mentett.

Damir Krznar kettős cserével próbált frissíteni, érdekes volt látni, hogy a kreativitást látványosan nélkülöző hazai csapatban még ekkor sem kapott szerepet Horváth Krisztofer. Mindeközben több kisvárdai ellentámadásban is volt veszély, Pintér Filip futotta le a hazai védősort, előle még szögletre mentettek, ám a sarokrúgást követően Novothny Soma a léc alá fejelte a labdát. A 150. élvonalbeli mérkőzésén ötvenedik gólját szerző támadó feltett kézzel jelezte, nem ünnepli korábbi klubja ellen szerzett gólját, azt viszont tudhatták volna róla, hogy fejjel mennyire veszélyes – furcsa is volt őt az oldalvonal mentén, a jobb szélen látni. A szögletnél a kapu előtt helyezkedhetett – ott érzi igazán otthon magát…

Ez volt az a pillanat, amikor az addig lelkesen szurkoló újpesti drukkerekből kitört az elégedetlenség: füttyszó, tiltakozás, valamint a játék minőségét erősen kritizáló rigmus egyaránt felharsant. Nem is volt meglepő, hogy hamarosan hármas cserét hajtott végre a hazai együttes – többek között Horváth Krisztofer is beállhatott. Egy életerős lövéssel azonnal ráijesztett a várdaiakra, és a hátralévő időben ő mozgatta az újpestieket. Giorgi Beridze nagy helyzeténél Popovics Ilija nagyot mentett, a Kisvárda pedig szervezetten védekezve megőrizte az előnyét – az újonc remekül reagált a Pakstól hazai pályán elszenvedett 5–1-es vereségre, a Puskás Akadémia után az Újpestet is legyőzte.

Az Újpest? Két egymást követő hazai vereség után lehet, hogy át kell értékelni a célokat, sokat kell még fejlődnie ennek az együttesnek ahhoz, hogy stabil középcsapat váljon belőle. 0–1



