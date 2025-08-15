Kisvárdai bravúr Újpesten, a szabolcsiak elvitték a három pontot a Szusza Ferenc Stadionból

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–1 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző. Vezette: Rúsz Márton
Gólszerző: Novothny (68.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
ÖSSZEFOGLALÓ
Aki az elmúlt napokat Magyarországon töltötte, annak nem volt meglepő, hogy rekkenő hőségben kezdődött a mérkőzés, a forduló nyitó találkozója. Még úgy is, hogy este nyolc óra után már lement a nap a Megyeri út felett is, ám amikor útjára indult a labda, a nézők folyamatosan törölgették a homlokukat. Egyértelmű volt tehát, hogy a csapatoknak nemcsak egymással, hanem a meleggel is meg kell küzdeniük.
Természetesen az Újpest hatszoros bajnokáról, a napokban elhunyt Káposzta Benőről is megemlékeztek a lila-fehérek, majd a kezdés után érdekes kép rajzolódott ki: a vendég Kisvárda három támadó szellemű játékossal indította a mérkőzést, de amikor az újpestiek elkezdték járatni a labdát, Novothny Somának, Molnár Gábornak és Jasmin Mesanovicnak is megvoltak a védekezőfeladatai, mind a hárman a saját térfelükre húzódtak vissza. A jobb oldalon futballozó Bíró Bence – ha az Újpest birtokolta a labdát – szintén hátrébb lépett a védővonalba, így sokszor 5–2–3-as hadrendben zárta le a kapuja felé vezető utakat az újonc. A házigazdáknál inkább a támadószekció alakult át, Gleofilo Vlijter volt legelöl, jobbról Aljosa Matko, balról Giorgi Beridze támogatta, míg középen Thiago Goncalves kapott szerepet. Az első nyolc-tíz perc újpesti labdabirtoklással telt el, úgy tűnt, a kisvárdaiak tudatosan kezdtek úgy, hogy visszahúzódnak a saját térfelükre, mint akik megnézik, mire képes a hazai gárda, majd miután felmérték az erőviszonyokat, tíz perc elteltével egyre többször passzolgattak a fővárosiak térfelén.
Ami az Újpest meccsein ebben az idényben kiemelkedő, az a hangulat. A kapu mögött a tábor megint megtöltötte a szektorait, és az oldalsó tribünökön is sokan voltak, az új úton elinduló csapat támogatása tehát töretlen – folyamatosan szóltak a szurkolói dalok, fél perc csend sem volt a stadionban. Az Újpest birtokolta többet a labdát, a legtöbb veszély ezúttal Giorgi Beridze megmozdulásaiban volt, de a legnagyobb helyzet a szünet előtt mégis a Kisvárda előtt adódott. Egy nagyszerű beadást elnéztek a lila-fehér védők, Soltész Dominik kibújt, és el is pöckölte a labdát Riccardo Piscitelli mellett, ám mert erőt nem bírt beleadni, a gólvonal előtt menteni tudtak az újpestiek.
Nem sokkal az első félidő vége előtt elkeseredtek a semleges futballkedvelők: a mezőny egyik, ha nem a legkreatívabb labdarúgója, Molnár Gábor – percekkel korábban volt pazar emelése, centiken múlt, hogy nem lett belőle várdai ziccer – leült a földre, és jelezte, nem tudja folytatni a játékot.
Popovics Ilija két nagy védésével indult a második félidő, és ebből arra lehetne következtetni, hogy az Újpest gyorsított a játék tempóján, de a valóság másképp festett: az egyik eladott labdát követően Aljosa Matko a felezővonaltól robogott a kapuig és bár szorongatták, az idényt bizonytalanul kezdő fiatal kapus nagy bravúrral mentett.
Damir Krznar kettős cserével próbált frissíteni, érdekes volt látni, hogy a kreativitást látványosan nélkülöző hazai csapatban még ekkor sem kapott szerepet Horváth Krisztofer. Mindeközben több kisvárdai ellentámadásban is volt veszély, Pintér Filip futotta le a hazai védősort, előle még szögletre mentettek, ám a sarokrúgást követően Novothny Soma a léc alá fejelte a labdát. A 150. élvonalbeli mérkőzésén ötvenedik gólját szerző támadó feltett kézzel jelezte, nem ünnepli korábbi klubja ellen szerzett gólját, azt viszont tudhatták volna róla, hogy fejjel mennyire veszélyes – furcsa is volt őt az oldalvonal mentén, a jobb szélen látni. A szögletnél a kapu előtt helyezkedhetett – ott érzi igazán otthon magát…
Ez volt az a pillanat, amikor az addig lelkesen szurkoló újpesti drukkerekből kitört az elégedetlenség: füttyszó, tiltakozás, valamint a játék minőségét erősen kritizáló rigmus egyaránt felharsant. Nem is volt meglepő, hogy hamarosan hármas cserét hajtott végre a hazai együttes – többek között Horváth Krisztofer is beállhatott. Egy életerős lövéssel azonnal ráijesztett a várdaiakra, és a hátralévő időben ő mozgatta az újpestieket. Giorgi Beridze nagy helyzeténél Popovics Ilija nagyot mentett, a Kisvárda pedig szervezetten védekezve megőrizte az előnyét – az újonc remekül reagált a Pakstól hazai pályán elszenvedett 5–1-es vereségre, a Puskás Akadémia után az Újpestet is legyőzte.
Az Újpest? Két egymást követő hazai vereség után lehet, hogy át kell értékelni a célokat, sokat kell még fejlődnie ennek az együttesnek ahhoz, hogy stabil középcsapat váljon belőle. 0–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
|7
|2. Paksi FC
|3
|2
|1
|–
|10–5
|+5
|7
|3. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|4. Kisvárda
|4
|2
|1
|1
|5–7
|–2
|7
|5. Puskás Akadémia
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|6. MTK Budapest
|3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|7. Újpest FC
|4
|1
|1
|2
|5–5
|0
|4
|8. Zalaegerszegi TE
|3
|–
|3
|–
|6–6
|0
|3
|9. ETO FC
|3
|–
|3
|–
|5–5
|0
|3
|10. Nyíregyháza Spartacus
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|11. Diósgyőri VTK
|3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0