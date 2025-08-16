Nemzeti Sportrádió

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Diósgyőr a Kazincbarcika ellen

2025.08.16. 20:00
Fotó: Czinege Melinda
A labdarúgó NB I 4. fordulójában megszerezte első élvonalbeli pontját a Kazincbarcika, ám aligha lehetnek elégedettek a vendégek, hiszen kétgólos előny utána csúszott ki a kezükből a győzelem a DVTK otthonában (2–2).

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2 (0–2)
Miskolc, DVTK Stadion, 5468 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Babos (74.), Saponjics (90+5. – 11-esből), ill. Baranyai (16.), Meshack (18.)

Rossz helyzetből várta mindkét csapat a szombat kora esti bajnokit: a Kazincbarcika pont nélkül állt, a DVTK pedig csak egyet szerzett, legutóbb 5–0-ra kapott ki az MTK Budapest otthonában. A diósgyőri kezdőcsapat alapos változáson esett át, hat játékos maradt ki, közöttük az eddig tíz gólt kapó Karlo Sentic kapus is a kispadra került, Megyeri Gábor állhatott a gólvonal elé. Volt ebben a cserében kockázat, hiszen a kapus az elmúlt két évben mindössze 15 bajnokin védett, ebből 14 alkalommal NB III-as mérkőzésen. A meccshiány, a rutintalanság egy percen belül kiütközött, már a 18. másodpercben összehozott egy tizenegyest, a hazaadás után tétovázott, majd eltalálta Martin Slogar bokáját. Csakhogy jött a fordulat, a diósgyőri kapus megfogta Sós Bence büntetője során a labdát. A kapusbaki és -bravúr után negyedórával a hazai védelem bal oldala is hibázott, a tizenhatoson belül méterekre voltak a labdás embertől, s ezt Baranyai Nimród büntette meg, aki szép cselek után lőtt a kapuba. A kánikulában nem kellett sokat várni az újabb diósgyőri gutaütésre, ami úgy indult, hogy Megyeri Gábor az ellenfélhez lőtte a labdát, amiből építkezett a Barcika, Meshack Ubochioma ment el a bal oldalon, és fejezte be góllal remek elfutását. A két perc alatt kapott két gól miatt a hazai közönség türelme elfogyott, és ez nem hatott nyugtatóan a DVTK játékosaira, a barcikai együttes pedig még jobban koncentrált arra, hogy hátul rendesen zárjon, a három belső védő a széleken és az előttük lévő sortól is megfelelő támogatást kapott, a Diósgyőr mezőnyfölénye nem hozott helyzeteket.

A szünetben kettőt cserélt a vendéglátó vezetőedzője, az első gól előtt hibázó Demeter Milán helyett a másik fiatal, Szakos Bence állt be, a védelem jobb oldalára, ahonnan Gera Dániel ment át balra, ezenkívül Ante Roguljic pályára küldésétől remélt fordulatot Vladimir Radenkovics. Azonban az 51. percben Baranyai Nimród lezárhatta volna a meccset, ha közel olyan pontosan céloz, mint bő egy órával korábban. A DVTK tanácstalan, erőtlen volt, a kék mezesek viszont egyre nagyobb önbizalommal futballoztak, a hazaiak újabb kettős cserével próbáltak változtatni. Ez utóbbi már bejött, bár nem volt benne a mérkőzésben a szépítés, de egy jó passz és egy jó lövés elég volt ahhoz, hogy az egyik friss erő, a fiatal Babos Bence betaláljon, ezzel eredményszinten nyitott legyen a mérkőzés. A hajrában a piros-fehérek folyamatosan keresték a rést a jól tömörülő, fegyelmezetten védekező KBSC ellen, hogy a kapu elé kerüljenek. Ez csak a ráadásban jött össze, előbb Sajbán Máté a jobb sarok mellé lőtt, majd Gera Dánielt megrúgta Baranyai Nimród a 92. percben a büntetőterületen belül, az ezért megítélt tizenegyest pedig Ivan Saponjics értékesítette.

A Kazincbarcika az első félidőben jól használta ki a rutintalan diósgyőri játékosok hibáit, a DVTK ellenben a kitartásának köszönheti, hogy végül pontot tudott szerezni. 2–2


AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Ferencvárosi TC3218–2+67
2. Paksi FC32110–5+57
3. Debreceni VSC3216–4+27
4. Kisvárda42115–7–27
5. Puskás Akadémia3216–5+16
6. MTK Budapest31116–2+44
7. Újpest FC41125–504
8. Zalaegerszegi TE336–603
9. ETO FC Győr335–503
10. Diósgyőri VTK4225–12–72
11. Nyíregyháza Spartacus3124–8–41
12. Kazincbarcika4134–9–51

 

 

Ezek is érdekelhetik