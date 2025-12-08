Nemzeti Sportrádió

Hollandia következik!; 35 tény a 35. Formula–1-es bajnokról

2025.12.08. 23:20
Nemzeti Sport e-újság

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Hétfő estére eldőlt: az elődöntőért Hollandia következik. Női kézilabdázóink a franciákat legyőző társházigazda testén keresztül juthatnak be húsz év után a négy közé a vb-n. A dánok elleni szűk vereséget követően Simon Petra és Márton Gréta beszélt a tapasztalatairól, a hollandok elleni esélyeket pedig a Győrrel BL-győztes edző, Danyi Gábor taglalja. Címlapsztori két oldalon.

Mohamed Szalah el sem utazott Milánóba. Ahogyan a Liverpool partvonalra szoruló egyiptomi klasszisának kritikus nyilatkozata után sejteni lehetett, a klub, illetőleg Arne Slot sem tűrte a kemény szavakat, és most már az is kérdés, hogy az Inter elleni rangadó, majd a januári Afrika-kupa után egyáltalán játszik-e még liverpooli színekben a csatár.

Ötvös Bence először villant a héten a Fradiban, és mindjárt két gólt is lőtt. A Kisvárda elleni 11-eseket higgadtan értékesítő játékos azt is elmondta, Robbie Keane azt javasolta neki, nézze vissza az ő néhány korábbi büntetőjét…

Sárkány Zalán megdicsérte magát az Eb-arany után. A lublini rövid pályás úszó Európa-bajnokság magyar hőse Kovács Erikának elmondta, elégedett, bár a vízben megtett 6200 méter kicsit fájt neki, pihenni pedig Amerikába visszatérve is csak karácsony körül lesz módja.

Lando Norris az F1 35. világbajnoka – 35 fontos tény az új győztesről. Zsoldos Barna akkurátusan számba vette a brit McLaren-pilóta életének legfontosabb állomásait. Portré a 26 éves bajnokról két oldalon.

És ha kedd, akkor Junior. Benne az Egy nap az utánpótlásért konferencia bő összefoglalójával.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

