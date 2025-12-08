„A játékosok megértették, mit szeretnénk viszontlátni a pályán tőlük” – Nuno Campos az Újpest legyőzése után
BODOR Boldizsár, az Újpest megbízott vezetőedzője
– Fájdalmas hazai vereség – hogyan értékeli ezt a meccset?
– A mérkőzés első szakaszában működött a játékunk, az történt amit elterveztünk. Tudtuk, hogy az ellenfél kontraakciói veszélyesek, de nem adtunk erre lehetőséget, inkább nekünk volt több esélyünk a védelem mögé kerülni. Az más kérdés, hogy túlságosan lassan futballoztunk, a játék építésével törődtünk, elmozgó ékkel játszottunk, de nagyon kevesen értek fel a kapu elé a támadásainkhoz.
– Feltételezhető, egészen más jellegű második félidőre gondoltak…
– Természetesen. Megbeszéltük a szünetben, milyen felfogásban kell folytatni a mérkőzést, de nagyon lassú volt a játék, nem is mentünk előre, tulajdonképpen ebben az időszakban nem is lehetett igazán értelmezni, mit akarunk a pályán. Aztán pedig jött az első zalaegerszegi gól, amelyet nagyon nehezen tud feldolgozni ez a csapat.
– Milyen mentális állapotban van a társaság?
– Pakson rengeteg terület adódott előttünk gyors ellentámadásokat vezetni, de ezt az ajándékot sem a Kisvárda, sem a ZTE nem adta már meg nekünk. Tudtuk, mi a ZTE erőssége, és az első félidőben megakadályoztuk a kontraakcióit, a másodikban már nem. Ezzel együtt hinni kell a munkában, tovább kell fejleszteni az egyéni képességeket...
Sorozatban negyedik bajnokiját nyerte meg a ZTE, az Újpest folytatta mélyrepülését
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Újabb nagyszerű idegenbeli győzelem: elégedett az eredménnyel, a játékkal?
– Az Újpest tekintélyt parancsoló klub, ezért különösen értékesnek tartom ezt a győzelmet. Az egész mérkőzésen meg tudtuk oldani, hogy ne legyen helyzetük a hazaiaknak, és az idő előrehaladtával egyre magabiztosabbak lettek a játékosok. A második félidőben még tovább javult a játék, és érezni lehetett, hogy egyre több gondot okozhatnak a gyorsabb akciók az ellenfelünknek.
– Legutóbbi hat bajnoki mérkőzésből ötször győztek – meddig folytatható a széria?
– Nagyon jól hangzik ez a sorozat, főleg úgy, hogy négyszer nem kaptunk gólt. A játékosok megértették, mit szeretnénk viszontlátni a pályán tőlük, miért videózunk a legapróbb részletekre kiterjedően.
– Egy ilyen sorozat után tud-e, lehet-e kritizálni?
– Mindig mindenben lehet fejlődni. Sok külföldi játékos van a keretben, de örömmel látom, hogy a magyarok mindenben segítik őket, és egyre egységesebb, jobb a közösség. Ami ugyancsak fontos, hogy a játékunk összeállt, mást mutatunk a pályán, mint a legtöbb magyar csapat, és emiatt egyre nehezebb ellenünk játszani.
LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
ÚJPEST FC–ZTE FC 0–2 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3057 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joao Victor (58.), Krajcsovics (90+3.)