„A játékosok megértették, mit szeretnénk viszontlátni a pályán tőlük” – Nuno Campos az Újpest legyőzése után

BODOR Boldizsár, az Újpest megbízott vezetőedzője

– Fájdalmas hazai vereség – hogyan értékeli ezt a meccset?

– A mérkőzés első szakaszában működött a játékunk, az történt amit elterveztünk. Tudtuk, hogy az ellenfél kontraakciói veszélyesek, de nem adtunk erre lehetőséget, inkább nekünk volt több esélyünk a védelem mögé kerülni. Az más kérdés, hogy túlságosan lassan futballoztunk, a játék építésével törődtünk, elmozgó ékkel játszottunk, de nagyon kevesen értek fel a kapu elé a támadásainkhoz.

– Feltételezhető, egészen más jellegű második félidőre gondoltak…

– Természetesen. Megbeszéltük a szünetben, milyen felfogásban kell folytatni a mérkőzést, de nagyon lassú volt a játék, nem is mentünk előre, tulajdonképpen ebben az időszakban nem is lehetett igazán értelmezni, mit akarunk a pályán. Aztán pedig jött az első zalaegerszegi gól, amelyet nagyon nehezen tud feldolgozni ez a csapat.

– Milyen mentális állapotban van a társaság?

– Pakson rengeteg terület adódott előttünk gyors ellentámadásokat vezetni, de ezt az ajándékot sem a Kisvárda, sem a ZTE nem adta már meg nekünk. Tudtuk, mi a ZTE erőssége, és az első félidőben megakadályoztuk a kontraakcióit, a másodikban már nem. Ezzel együtt hinni kell a munkában, tovább kell fejleszteni az egyéni képességeket...